IDC：2018年第三季度全球以太网交换机稳健增长 路由器市场仍不稳定

根据IDC以太网季度追踪报告和路由器市场季度追踪报告显示，2018年第三季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为73亿美元，同比增长8.1％。同时，企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比下降5.1％至37亿美元。

至顶网网络频道 12月12日 编译：根据IDC以太网季度追踪报告和路由器市场季度追踪报告显示，2018年第三季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为73亿美元，同比增长8.1％。同时，企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比下降5.1％至37亿美元。

以太网交换机市场亮点

从地区来看，2018年第三季度以太网交换机市场表现强劲。亚太地区（日本除外）（APeJ）同比增长15.8％，其中印度尼西亚同比显著增长40.2％；中国台湾增长27.8％；作为该地区最大的市场，中国市场增长15.8％；日本增长4.0％。

在欧洲、中东和非洲（EMEA）地区，中东和非洲（MEA）同比增长7.8％；卡塔尔增长33.0％；埃及增长33.0％；土耳其下滑22.5％。中东欧地区增长10.7％，其中罗马尼亚表现强劲，增长48.8％；俄罗斯增长26.5％。西欧地区同比增长7.3％，其中葡萄牙增长52.2％，芬兰增长25.6％。

拉丁美洲是全球同比下滑的地区之一，下滑幅度为4.5％，墨西哥是该地区最大的市场，增长6.5％，但阿根廷下滑10.9％，哥伦比亚下滑13.5％。美国的以太网交换机市场增长5.9％，加拿大增长6.0％。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“数字化转型和第三平台技术的采用继续推动着网络转型，同时也推动着以太网交换设备市场的需求。超大规模数据中心和云服务提供商正在推动交换市场高端的增长，同时企业园区和低速交换平台仍然保持强劲增长，突显了各种规模企业组织对网络的需求增长。”

100Gb以太网交换机收入继续快速增长。该季度100Gb交换机的端口出货量同比增长154.6％至350万，收入突破10亿美元大关，达到11亿美元，占市场总收入的14.8％。 25Gb端口呈现出更高的增幅，出货量增长251.0％至260万，收入增长219.6％，占市场收入的3.7％。40Gb端口出货量同比增长12.6％至130万，而收入下降10.4％，占市场总量的7.5％。低速园区交换机需求仍然到强劲。10Gb端口出货量同比增长16.0％，占市场收入的28.8％。1Gb交换机端口出货量同比增长8.4％至1.164亿，占市场总收入的42.3％。

路由器市场亮点

2018年第三季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比下降5.1％，主要的服务提供商细分市场下滑7.3％，占收入的76.2％。同时，企业级路由器细分市场同比增长2.5％。从地区来看，美国的服务提供商和企业路由器市场总体下滑了24.4％，其中服务提供商收入下滑31.5％，企业收入增长8.7％。亚洲市场在该季度涨跌互现：除日本之外的亚太地区同比增长7.6％，但日本同比下滑20.0％。中欧和东欧的服务提供商和企业级细分市场同比增长13.3％，西欧增长4.3％，中东和非洲地区增长8.4％，拉丁美洲市场下滑2.3％。

厂商亮点

2018年第三季度，思科的以太网交换机收入同比增长3.8％，市场份额为54.4％。在竞争激烈竞争的25Gb/50Gb/100Gb细分市场中，思科以39.4％的收入份额领跑，高于上一季度的34.6％。思科的服务提供商和企业路由器综合收入同比下滑2.2％，企业路由器收入增长4.1％，但服务提供商收入下滑5.3％，市场份额从上一季度的35.7％增长至42.7％。

该季度华为的以太网交换机收入同比增长21.3％，但环比下滑7.5％，市场份额为8.6％。华为的服务提供商和企业路由器综合收入同比增长2.2％，市场份额为23.5％。

Arista Networks的以太网交换机收入同比增长27.6％，市场份额为6.6％，高于去年同期的5.6％。Arista Networks专注于数据中心市场，继续迎合以太网交换机更高端的需求，100Gb收入占到了总收入的66.1％，表明Arista Networks专注于云提供商和大型企业。

HPE的以太网交换机收入同比增长12.0％，但环比减少4.9％，市场份额从一年前的5.5％增长至5.7％。

瞻博网络的以太网交换机收入增长3.8％，市场份额达到3.0％。企业和服务提供商组合路由器销售额下滑了15.2％，使其在路由器市场的市场份额达到13.4％。

IDC网络跟踪器研究经理Petr Jirovsky说：“从全球来看，以太网交换机市场保持强劲表现，成熟市场和新兴市场都希望获得高速交换平台和先进自动化工具所带来的好处。这为企业创造了一个有竞争力的市场，让他们可以从各种产品中进行选择，同时这对厂商来说也是一个帮助客户进行网络转型的绝佳机会。”