 年末该感谢的人是？华为云12.12卷来一股回馈风

一年又到了最后一个月，不禁要“吾年三省”一下，这一年的代码写了多少行了？

一年又到了最后一个月，不禁要“吾年三省”一下，这一年的代码写了多少行了？功能都实现了吗？Bug都修复完了吗？不管年初定下的小目标有没有完成，坚持到了年末，就是一件了不起的事，感恩的心，感谢有……华为云12.12超级会员节。

惊不惊喜，意不意外？这次华为云12.12大促，走的正是一股感恩回馈风，把福利送给广大奋斗在一线的开发者和程序员们，话不多说，咱一起看看这次怎么玩。

第一，会员专享买ECS送五重好礼。这次主打的云服务器S3，除了可以拼团享超低2折价格外，还附赠豪华云产品礼包。

举个例子，一个会员买4核8G的云服务器三件套（1M带宽+40G高IO系统盘），3个月只要付202元，并且还能拿到CDN大陆流量体验包，MySQL数据库30天体验，漏洞扫描1个月，主机安全1年，云服务器备份服务，1800元带宽续费券；相当于仅花200元，但省了808（三件套折扣）+7000（礼包价值）=7808元。

第二，来就送感恩回馈大礼包，这个价值20000元的礼包包含低至7折的新购券和续费券，叠加官网折扣，相当于可以用近5折的价格购买云服务器、MySQL、主机安全等近百款云产品。

第三，100%中奖不套路。过节当然少不了抽奖，但是在超级会员节里，我们又怎么舍得让你抽不中呢？奖品也是诚意满满，实物奖品不仅有Mate20、还有人气款随行WiFi和华为智能手表，运气好的还能抽到1个月2核4G云主机免费使用到明年，赶快来领取属于你的福利吧！

第四，满额稳拿Mate20，用户只要在活动页面消费1万元，就可以领取平板，买满10万元，华为Mate20送到家。

除了上述说的福利外，本次12.12会员节还有各种云产品降价优惠，云服务器、存储、数据库、域名建站、安全、云通信、应用服务、EI等等，比如对象存储服务（OBS），2TB的存储包原价要1989元，活动价89，只要一个零头；视频直播尝鲜价1元钱，产品经理都心疼哭了。华为云坚持 “上不做应用、下不碰数据、不做股权投资”，并在保证数据安全的同时，保持数据中立，并在开放架构，开放能力、开放生态的基础上，打造值得信赖的公有云。

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