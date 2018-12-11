成效初显 华为“云+大数据”推动山西农谷加速发展

太谷，山西省晋中市辖县。位于山西省中部，地处晋中盆地，始建于西汉，历史悠久，文化商贸发达。

太谷，山西省晋中市辖县。位于山西省中部，地处晋中盆地，始建于西汉，历史悠久，文化商贸发达。

在太谷全县域内建设山西“农谷”是山西省委、省政府立足实际、着眼“三农”长远发展和全面建成小康社会大局作出的战略部署。2017年4月12日，山西农谷管委会揭牌以来，当地围绕“一年见雏形，三年基本建成”的目标，在顶层设计、政策支撑、科技转化、平台建设、项目建设以及现代农业产业园建设等方面开展积极探索，成效初显。

智能化是高科技农业企业创新的基石

山西农谷的建设目标是突出功能农业（食品）研发和高新技术产业化两大核心功能，集聚政策、科技、人才、金融、市场等要素，加快科技创新，增强农业发展动能，把山西农谷建成立足山西、面向全国的功能农业（食品）研发高地、农业科技创新高地和技术集成示范推广平台。

随着农谷入驻企业的增多，企业上云需求愈发强烈，针对高科技农业企业的智能化服务、智能化管理需求日益增长。现有IT设备为传统的独立IT构架，不能满足企业快速增长的业务需求，及企业的自助服务化需求。企业面临的问题往往不是系统从0到1的建设问题，而是相关的信息系统太多，而且大部分是低水平的重复建设。

系统应用水平参差不齐，全部弃用又过于可惜，但这些系统之间都相互独立，数据不能共享、信息不能集成，因而整体的IT战略价值很难体现。如何整合这些复杂的遗留系统，是农谷进行IT战略和规划时，首先必须面对和需要解决的问题。

针对以上需求与挑战，农谷最终决定由华为和合作伙伴山西文旅集团合作建设此项目。山西文旅集团在此项目的主要投入是投资建设、运营；华为主要是提供整体的解决方案。

云+大数据 协同推动农谷智慧产业发展

针对山西农谷委员会的业务需求，华为提出了全栈云+公有云+大数据的建设模式。

在全栈云+公有云方面，全栈云承载农谷企业业务需求，满足农谷企业资源自主快速申请、业务环境快速部署、业务快速上线的需求，同时大幅降低农谷企业IT投资，按照使用量按需付费，弹性扩容，为企业节省资金成本。

华为全栈云解决方案包括全栈业务承载、全栈服务能力、全栈资源管理和全栈架构演进四大部分。具体如下：

全栈业务承载既支持企业的传统业务的云化转型，又支持基于分布式/微服务架构的业务创新；既能实现核心数据库上云，又能实现企业多类型数据汇聚、融合创新；全栈服务能力既有计算、存储、网络、安全等基础服务支持非核心应用云化，和BMS、SAPHANA、GPU等服务支撑核心应用云化，又能提供大数据、PaaS、IoT、AI等服务支持企业面向未来的创新业务探索；全栈资源管理硬件上支持小型机、Intel X86、ARM服务器等多类型设备的管理，资源层支持KVM、VMware、Hyper-V、容器等多类型资源池的管理；全栈架构演进统一的分布式架构，即支持从中心多个DC到边缘云节点的统一管理，还能够通过混合云联接公有云，支持企业业务长期演进。

华为FusionCloud作为业界领先的全栈云解决方案，从自研芯片设计到硬件优化构筑高性能基础设施，如Atlas服务器、Dorado全闪存存储、Kunlun小型机、ARM服务器等，资源池性能优于通用硬件构筑的资源池；基于开放统一的云服务框架，提供面向一云（云基础设施）、一湖（数据湖）、一平台（应用平台）的9类40+云服务，适配各行业业务云化场景；同时支持与华为云、AWS等公有云平台混合，实现业务无缝的跨云部署与迁移，为客户的业务长期向混合云演进提供支撑。

在大数据方面，华为为农谷管理委员会建立的大数据平台方便农谷管委会实时掌握农谷运营情况，为政府及企业提供基于大数据分析的决策支撑。

随着移动互联网、物联网的发展，数据呈爆发式增长。如何让这些繁杂无序的数据产生价值？如何让政府管理部门通过海量数据信息协助管理服务？如何让企业轻松驾驭这些海量数据信息来进行创新、快速洞悉商机？

华为FusionInsight HD大数据平台，集成结构化、半结构化和非结构化等多样化数据，支持离线批处理、在线实时处理、全文检索、数据仓库等各种数据处理能力，针对政府、金融、运营商等数据密集型行业的客户需求，打造了超大规模、智慧敏捷的大数据平台，让企业可以更快、更准、更稳的从各类繁杂无序的海量数据中发现价值，协助政府高效治理和企业卓越经营。

同时，华为还提供了PB级企业数据仓库FusionInsight LibrA，FusionInsight LibrA是采用Shared-nothing架构的MPP系统，它是由众多拥有独立且互不共享CPU、内存、存储等系统资源的逻辑节点组成。在这样的系统架构中，业务数据被分散存储在多个物理节点上，数据分析任务被推送到数据所在位置就近执行，通过控制模块的协调，并行地完成大规模的数据处理工作，实现对数据处理的快速响应。

据悉，继去年的发力后，2018年，太谷县共列入转型及重点推进项目96项，总投资871亿元，年度计划投资129.9亿元，项目储备、项目进展较去年同期均有明显提高，为太谷县经济的发展提供了强有力的支撑。

山西农谷大数据办主任表示：华为全栈云与大数据产品为智慧农谷提供了坚实的数字化智能化平台，有力支撑农谷未来三到五年业务发展，可以为农谷企业提供按需付费、随用随有、低价高质的信息化服务。