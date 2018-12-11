Arm公布2019年物联网五大预测 人们接受智能技术关键在“便利性”

又到了年底预测的时候了，Arm也公布了它对2019年物联网（IoT）的一些观点，此外还进行了一项消费者调查，以了解最终用户对于物联网、机器学习（ML）、人工智能（AI）和5G的看法。

至顶网网络频道 12月11日 编译：又到了年底预测的时候了，Arm也公布了它对2019年物联网（IoT）的一些观点，此外还进行了一项消费者调查，以了解最终用户对于物联网、机器学习（ML）、人工智能（AI）和5G的看法。

以下是Arm对物联网的相关预测：

1、智能家居成为主流。消费者将会看到主流消费品牌推出更多物联网家居产品，将过去的主流消费品牌和白色家电扩展到主流照明、灌溉、加热/冷却和其他家喻户晓的品牌——为日常工作带来更高的自动化和效率。

2、个性化交付。交付选项将会有更高的灵活性。智能手机与GPS定位数据的结合，以及低成本传感器部署增加，将提供对资产的可见性和跟踪，从而实现从任何地方向客户交付，而不仅仅是在家中或办公室等指定位置。

3、更好的保健服务。在医院部署传感器和更好的接入技术，意味着医院人员可以实时了解设备和订单的位置，为患者提供更好的服务质量，缩短寻找关键医疗设备的时间。

4、智能城市希望改善收入来源和公民参与。推动城市智能化的动力因素逐渐成熟，从最早只是降低成本（例如LED灯或改善废物管理）到改善公民参与和更多收入流（例如，红灯违规检测、Wi-Fi热点、5G服务、智能塔、犯罪检测/分析、信息广播），借助计算机视觉和机器学习等先进技术。

5、智能建筑采用更多技术提高效率。借助于定位、计算机视觉和机器学习等先进技术，智能建筑将越来越多地转向空间优化、安全/安保对象检测、寻路和资产跟踪。

除了预测之外，由Arm赞助的一项对全球2000名消费者的调查（由研究公司Northstar进行）发现了一些消费者对2018年技术趋势和2019年消费者期望的看法。

1、过去12个月技术采用率普遍提高。全球平均有66％的受访者表示，2018年技术变成“我生活中的一部分”，只有3％的受访者表示与一年前相比技术“不那么重要了”。

2、智能科技产品数量和质量的快速上升可能会在这个假期引发刷卡狂潮。有超过一半的受访者（54％）希望在科技型礼品上花更多的钱。有近五分之一（18％）的人表示，他们会“花费比去年多得多”，36％的人希望花费会“多一点”。

3、大家还预计AI将在未来12个月得到快速推广。有92%的受访者预计人工智能会比目前更普及。

4、在城市，“爱”（26％）或“喜欢”（37％）智能技术的主要原因是其“便利性”。有20％的受访者欣赏智能技术为城市体验带来的好处，此外有15％的受访者也提到了“生活质量”，有11％的受访者表示他们认为智能技术升级是一件“现代化的/进步的”事情。

5、关于企业是否正在认真改进数据安全和隐私大家存在意见分歧。只有不到10％的人认为企业根本不用付出努力，但大多数（70％）的受访者希望未来企业能加强这方面的努力。