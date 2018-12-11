IDC：2018年第三季度全球企业WLAN市场实现强劲增长

根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2018年第三季度企业和消费WLAN市场的综合市场份额同比增长6.9％，全球收入为27亿美元，其中企业部分同比增长9.8％至16亿美元。

至顶网网络频道 12月11日 编译：根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2018年第三季度企业和消费WLAN市场的综合市场份额同比增长6.9％，全球收入为27亿美元，其中企业部分同比增长9.8％至16亿美元。对无线接入技术的持续高需求，加上与新的先进软件管理和自动化功能相结合，继续推动着该市场的增长。

在企业细分市场中，802.11ac标准现在占到了从属式接入点单位出货量的87.0％，从属式接入点收入的94.6％，标志着802.11ac已经完全渗透到该市场中了。从2019年初开始，企业细分市场将开始转向采用新的802.11ax标准，大型公共场所和其他密集WiFi环境的运营商是最早的采用者。

与此同时，消费WLAN市场同比增长2.8％至11亿美元。802.11ac出货量首次占市场总量的一半以上，占出货量的52.5％，占收入的75.5％，均呈现增长趋势。上一代802.11n标准占出货量的47.5％，但仅占收入的24.5％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“在经历了2018年前两个季度年均增长率不到2％之后，企业WLAN市场在第三季度出现了健康的增长反弹。对无线接入技术的持续高需求，以及客户对用于控制WLAN环境的高级软件平台兴趣日益增强，推动着这个市场的发展。无线接入技术仍将依赖于全球业务关键型应用，即将推出的802.11ax标准将有助于推动2019年及以后的市场增长。”

从地区角度来看，2018年第三季度亚太地区（日本除外）（APeJ）地区的企业WLAN市场实现了健康增长，同比增长5.4％；印度尼西亚在该地区表现突出，同比增长56.3％；而作为该地区最大的市场，中国同比增长3.7％；菲律宾同比增长26.7％；日本增长21.7％。

中东欧地区同比增长20.3％。其中，波兰同比增长42.3％；俄罗斯增长14.4％。西欧地区同比增长7.9％，环比增长6.3％，其中表现突出的地区包括爱尔兰（增长45.9％）和法国（增长11.6％），但被该地区最大经济体德国的下滑3.0％所抵消。中东和非洲同比增长18.1％，其中阿联酋增长23.3％，以色列增长36.0％。

拉丁美洲地区与去年同期相比增长了17.1％，其中墨西哥增长突出，同比增长19.0％，哥伦比亚增长38.9％。北美市场同比增长10.0％，环比增长4.3％。

IDC全球网络市场追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“全球大多数地区都出现了强劲的增长，特别是包括美国在内的很多成熟市场。随着全球各地的企业组织继续投资网络接入技术、通过数字化转型努力帮助推动其业务发展，一些新兴经济体表现出独有的优势，例如在拉丁美洲。”

主要企业级WLAN厂商亮点

- 思科全球企业WLAN收入同比增长12.8％，环比增长13.8％，对思科来说这是一个表现强劲的极极度。同时这也让思科的市场份额从2017年的第三季度的44.7％增加至该季度的46.0％。

- Aruba-HPE的收入同比增长10.7％，但环比减少1.1％，市场份额达到13.8％。

- ARRIS/Ruckus继续表现良好，同比增长19.9％，环比增长3.8％，市场份额从2017年第三季度的5.9％增长到最近这个季度的6.4％。2018年第四季度，CommScope宣布了收购ARRIS的初步协议，当然也包括Ruckus，但尚未最终确定。

- Ubiquiti继续保持强劲增长，收入同比增长32.4％，环比增长21.5％，市场份额从去年同期的5.3％增长至6.4％。

- 华为的增长呈现出一定程度的缓和，同比增长4.6％，但环比仅增长0.9％，市场份额从去年同期的5.0％降低至4.8％。