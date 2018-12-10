英特尔与中国移动签署战略合作协议

在2018年中国移动全球合作伙伴大会上，英特尔公司宣布与中国移动正式签署战略合作协议。

在2018年中国移动全球合作伙伴大会上，英特尔公司宣布与中国移动正式签署战略合作协议。双方将发挥互补性优势，基于英特尔强大的计算和通信技术实力与中国移动广泛的用户基础，在数据中心与云计算、网络功能虚拟化（NFV）/云化、5G及车联网、人工智能四大创新前沿领域展开深度合作，充分释放数据价值，共同培育良好生态环境，推动产业持续发展。

英特尔是全球半导体行业的引领者，提供世界领先的算力和算法，以计算和通信技术奠定全球创新基石，塑造以数据为中心的未来。中国移动是世界通信行业的旗舰级企业，围绕“大连接”战略，聚焦个人、家庭、政企市场、新业务市场，推动“四轮驱动”融合发展，持续深化业务转型。基于双方在战略上的契合，英特尔与中国移动将携手致力提升计算、云、连接、人工智能技术，推动全球科技产业的变革与升级，满足未来数十亿智能设备呈几何级增长的连接需求，让智能互联的全新时代更快来到人们身边。

此次战略合作协议的主要亮点包括：

在数据中心与云计算领域方面，共同推动和提高中国移动相关软件与系统产品成熟并提升技术水平；

在网络虚拟化/云化领域合作方面，共同推动NFV标准化进程，孵化新技术，加速通用API和资源池部署，提升产业成熟度；

在5G端到端和车联网领域合作方面，加强核心网领域合作，定义下一代5G网络基础架构，并深入终端侧合作；

在人工智能领域合作方面，双方在AI软硬件基础新技术、视觉识别、AI视频智能剪辑、深度学习算法等方面开展合作，提供相应的定制化服务器，共同推进技术和产业发展。

此前，英特尔与中国移动在硬件设备领域已开展长期良好合作。通过签署协议，双方将进一步发挥资源和能力互补优势，加大技术研发和硬件开发力度，共同提升面向数字化服务领域的核心竞争力，帮助推动中国移动“大连接”战略的实施及未来网络和数字化转型。