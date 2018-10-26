网络边缘将人与物联网与数字化世界连接。企业希望为自己的边缘网络使用者提供安全、智能、无缝的移动体验。为了赋能这种客户体验，企业边缘网络管理人员需要不断提升网络服务水平来应对日益高涨的网络用户需要，单靠人力无法跟上业务需求增长的趋势。
为了应对这一挑战，Aruba在新年到来之际诚挚地邀请您参加“人工智能驱动 极至移动体验”—Aruba 802.11ax移动创新发布会。届时Aruba将发布基于真正802.11ax（Wifi6）标准的智能绿色AP，满足该标准的下一代交换机，以及基于人工智能驱动的安全和体验优化解决方案。
2018年12月18日
|13:00-13:30
|签到
|13:30-13:32
|主持人开场
|13:32-13:55
|体验智能边缘
|谢建国Aruba中国区总裁
|13:55-14:05
|802.11ax全系列产品亮相
|14:05-14:30
|真正的802.11ax无线黑科技，极致无线体验
|俞世丹Aruba中国区技术销售总监
|14:30-14:45
|茶歇
|14:45-15:15
|802.11ax优化的下一代有线交换机技术
|田伟Aruba中国区有线网络产品经理
|15:15-15:45
|人工智能驱动的安全和全自动网络一体化解决方案
|孙胜春Aruba中国区安全及软件产品经理
|15:45-15:55
|现场抽奖
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company，是全球领先的新一代网络解决方案提供商，其产品和服务面向全球各规模企业。公司提供先进的IT解决方案，助力企业满足新一代员工多元化的移动互联需求。无论工作中还是生活中， Aruba基于云的智能化移动服务让人们随时与世界连接。
如需了解详情，请访问Aruba公司网站：http://www.arubanetworks.com