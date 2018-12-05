高通发布骁龙855：有第4代AI引擎，还比那些对手快两倍

高通在第三届骁龙技术峰会上宣布了它的新款高端手机芯片骁龙855。同样和855一样出风头的词是5G，就连骁龙芯片的Logo上也打上了5G字样。

高通在第三届骁龙技术峰会上宣布了它的新款高端手机芯片骁龙855。同样和855一样出风头的词是5G，就连骁龙芯片的Logo上也打上了5G字样。

正如大家所期望的那样，这款64位兼容Arm的片上系统的重头戏放在5G和人工智能（AI）上，终端厂商可以在2019年上半年用上855芯片。根据高通的阐述，这款芯片是全球首款全面支持数千兆比特5G、业界领先的人工智能（AI）和沉浸式扩展现实（XR）的商用移动平台。

高通资深副总裁 Alex Katouzian手持骁龙855芯片

上一代骁龙845发布的时候，高通就极力强调了AI能力，到了855芯片，高通则内嵌了其第四代的多核人工智能引擎AI Engine，与前代移动平台相比可实现高达3倍的AI性能提升。

不过上述信息都是高通自己的纵向对比，在演讲中最引人注意的是横向对比，高通表示，这款芯片比另外一款7纳米的手机芯片快两倍，比另外一个7纳米的芯片也快。如果不是记者误会的话，这两款被比较的芯片分别来自华为和苹果。

骁龙855的另外重要特性则是在视觉方面，骁龙855集成了全球首款计算机视觉（CV）ISP，支持尖端的计算摄影和视频拍摄功能。此外，高通将游戏作为重要的应用支持方向，该平台提供的Elite Gaming可以为移动终端带来更高水平的游戏体验。

855芯片还支持高通公司的3D声波传感器，这些3D声波传感器即为超声波指纹识别器，可放置在智能手机显示器后面，由于是3D成像，用户可以在手指是湿的或油腻的时候，照常使用手机，用户体验更好，安全性也更高。

高通：5G绝对可以有

和高通一起在台上发表的演讲的嘉宾是来自全球的电信运营商，它们也和高通一样纷纷将5G作为发言重点。实际上，高通也呈现了它的众多终端合作伙伴和运营商合作伙伴。

高通的终端合作伙伴





高通的运营商合作伙伴

Verizon首席网络工程官Nicki Palmer分享了Verizon 的5G战略和行业协作对于5G商用的重要性；AT&T无线产品市场高级副总裁Kevin Petersen强调了5G商用为行业和消费者带来的关键体验将驱动下一代移动网络需求；英国电信集团 5G执行顾问Fotis Karonis探讨了英国在2019年部署5G的计划，以应对目前LTE所面临的挑战并带来全新用户体验。

此外在峰会现场，Qualcomm Technologies、AT&T和Verizon还启动了毫米波频段真实5G网络，并展示了骁龙X50 5G调制解调器和射频子系统所支持的5G用户体验。

高通表示，5G将于 2019年及2020年出现在世界各地的城市，特别是美国、英国、欧洲、中国、日本和韩国。AT＆T、BT、EE、T-Mobile、Orange、LG、谷歌、HTC、Netgear、三星、索尼、Verizon和许多其他合作伙伴都在与高通一起提供5G连接。

5G一方面能提供更快的速度，但是也有一些局限性被质疑：因为更高的频率，让信号传播距离缩短，也不能穿透墙壁和雾等障碍物，所以电信运营商必须在各种场所、建筑物内部建密密麻麻的基站以及在外面的4G塔上搭建5G基站。

不过在运营商嘉宾后续的演示中，记者们看到了5G基站的信号传输能力并不差。面对对5G的怀疑，高通公司的高管也表示，当年大家也说CDMA永远运作不了，但是CDMA后来大行其道。

高通更列举了研发5G以来的几个“打脸”范例：“2015年别人说毫米波不行”，“我们做到了”；“2017年他们又说毫米波只能做视距通信”，“我们推翻了”；“他们又说毫米波不能搞移动通信”，“我们又做到了”；“2018年他们又说这东西肯定很大”，“我们做出了移动平台”。

关于5G的未来计划

在铺天盖地的5G宣传之中，电信运营商和监管机构的顾虑还在于如何为5G技术分配无线电频谱资源，以及5G由谁买单。5G技术有可能完全取代Wi-Fi和固定宽带，在任何地方都能以某种方式连接到运营商和私人5G网络接入网络，但是5G到底应用在那些领域人们还在探讨当中。

从今天峰会得到的信息来看，5G不单单适用于手机、平板电脑和笔记本电脑：预计广播公司将利用小型5G套件从新闻现场发送视频片段，取代装有碟型天线的卡车；医院和工厂可利用5G将设备连入网络；……等等。

每个人用的任何设备，未来都可能联网，产业界的口号是，5G改变社会，有了5G，万物互联。

下边我们分享一下运营商们在会上对5G的未来计划和畅想：

英国电信集团5G执行顾问Fotis Karonis：“我们将在2019年部署5G网络，十分期待届时由搭配骁龙X50的全新骁龙855移动平台的5G移动终端在英国发布。”

三星电子美国区移动产品策略及市场高级副总裁Justin Denison：“三星的愿景是希望5G构建的互连世界能够使消费者、社会、行业和政府受益。5G将驱动全球范围内的协作、连接和生产效率。”

Telstra网络工程总监Channa Seneviratne：“5G所带来的性能和速度提升将为我们的消费者和企业级客户开启广泛的全新用例，我们期待能在2019年为澳大利亚用户带来5G商用网络。”