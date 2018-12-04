全年盘点：2018年最炙手可热的10家物联网初创公司

让我们来看看今年最炙手可热的这10正在或计划中与渠道合作伙伴合作的物联网初创公司，他们的应用覆盖从物联网安全到预测分析的一系列场景。

到2022年物联网支出将达到1.2万亿

对物联网初创公司来说有个好消息：据IDC预测，到2022年物联网项目的业务支出预计将达到1.2万亿美元，年增长率为13.6％。

虽然像PTC和西门子这样的知名物联网运营商也将追逐这个市场，但IDC提供的数据强调，如果初创公司打好这把牌，对他们来说市场机遇会越来越大。

下面就让我们来看看今年最炙手可热的这10正在或计划中与渠道合作伙伴合作的物联网初创公司，他们的应用覆盖从物联网安全到预测分析的一系列场景。

ARMIS

CEO：Yevgeny Dibrov

Armis提供一种无代理的物联网安全软件，帮助企业获得全方位可见性并控制越来越多进入业务环境中的非管理设备，包括笔记本电脑、智能手机、智能电视、数字助理和HVAC系统等。

这家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司在4月融资了3000万美元，首席执行官Yevgeny Dibrov称，这将有助于公司“100％专注于渠道”。Armis的合作伙伴包括Presidio、Red Sky Solutions和Inno4。

Armis的研究部门已经发现了物联网设备中的各种漏洞，包括蓝牙设备中的BlueBorne漏洞和影响蓝牙低功耗芯片的BleedingBit漏洞。

ClearBlade

CEO：Eric Simone

ClearBlade是一家边缘计算软件初创公司，可以帮助企业连接来自传感器的不同数据流、汇总数据、并将其标准化可用于所选择的云平台上。

这家位于德克萨斯州奥斯汀的初创公司与Ingram Micro Canada建立了分销合作伙伴关系，最初两家公司将专注于智能建筑和智能制冷等集成解决方案。

ClearBlade表示，公司将在正在进行中的B轮融资中获得2500万美元，此前ClearBlade在2017年的A轮融资中获得了300万美元。

Falkonry

CEO：Nikunj Mehta

Falkonry是一家位于加州桑尼维尔的初创公司，主要为工业物联网部署提供预测分析工具。

Falkonry于8月首次公开招募渠道合作伙伴，以采用Falkonry的运营机器学习软件，该软件可与现有软件堆栈集成，帮助工业企业提高运营、吞吐量、质量和安全性，同时减少停机时间。

6月，Falkonry在由Preslario Ventures领投的A轮容重获得了460万美元，Polaris Partners、Zetta Venture Partners和Fortive也参与了投资。

FogHorn

CEO：David King

FogHorn是一家边缘智能软件提供商，与思科、HPE、Google Cloud等大型科技公司都建立了合作伙伴关系。

这家位于加利福尼亚州桑尼维尔的初创公司最近公布了与Dell EMC建立合作伙伴关系，在这次合作中，Dell EMC作为硬件厂商可以售卖预配置了FogHorn Lightning边缘智能软件的网关和其他边缘设备。

FogHorn已经通过融资获得了4750万美元，投资方包括 Intel Capital、Dell Technologies Capital、GE Ventures和The Hive Group。

Igor

CEO：Steve L'Heureux

Igor最近推出了Nexos智能建筑平台，该平台使用Power over Ethernet连接和分析来自不同系统的数据。

Igor与爱荷华州得梅因，该公司基于PoE的平台允许系统集成商和智能建筑设计师利用建筑物的结构化电缆系统，同时还可以使用其他连接类型来控制和自动化各种建筑系统。

目前Igor正在加大对Igor的渠道投入，已经签约了40多家经销商合作伙伴，有大约6家合作伙伴正在把Nexos作为一个完整的物联网平台进行推广。

Nodle

CEO：Micha Benoliel

Nodle位于旧金山，是一家旨在构建低成本低功耗物联网网络的初创公司，这种网络将使用自己的加密货币进行未来扩展。

Nodle的物联网网络依赖于运行Nodle软件的智能手机应用充当网络上的节点，使用蓝牙从附近的物联网设备收集数据。

最近Nodle在由Blockchange Ventures领投种子轮融资中获得了150万美元，Bootstrap Labs、Work Play Ventures和其他投资者也参与了投资。

Roambee

CEO：Sanjay Sharma

Roambee为包括汽车、物流、消费品、石油和天然气、制造业等多个行业提供供应链和资产跟踪技术。

今年夏天，这家位于加利福尼亚州圣克拉拉的初创公司拿到了Telkom Indonesia企业风险投资部门MDI Ventures的200万美元投资，让总融资金额达到了1000万美元。

Roambee的客户包括Schneider Electric、3M、BMW、Unilever、NASA Jet Propulsion Laboratory、Philips和GlaxoSmithKline。

Samsara

CEO：Sanjit Biswas

Samsara是一家位于旧金山的初创公司，为全球5000多家客户提供用于连接运营的传感器数据平台。

今年3月，Samsara从General Catalyst和Andreessen Horowitz那里融资了5000万美元，预计Samsara将利用这笔资金在今年年底前把员工人数从300名增加到超过550名。

Samsara的客户包括Chobani、Procter＆Gamble、Tyco和Blue Apron。

SensLynx

CEO：Rob Garry

SensLynx提供的车队跟踪和资产管理解决方案，可以帮助各行各业的企业跟踪车队车辆的客户服务、维护和其他需求。

这家位于加利福尼亚州恩西尼塔斯的初创公司最近推出了GPS管理加速器计划，该计划可以在市场营销支持、潜在客户生成和预先打包的解决方案方面提供帮助。

SensLynx联合创始人、首席执行官Rob Garry之前曾在Ingram Micro和其他渠道企业以及摩托罗拉公司工作过。

Swim.Ai

CEO：Rusty Cumpston

Swim.ai是一家边缘分析软件提供商，在由Cambridge Innovation Capital领投的B轮融资中获得1000万美元，Arm和其他投资者也参与了投资。

这家位于旧金山的初创公司主要通过自我学习的“数字双胞胎”在边缘位置为制造商、服务提供商和智能城市提供本地处理和本地分析软件。

Swim.Ai首批公开披露的客户是Palo Alto和Iton。