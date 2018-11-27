华为云中国区新任总裁洪方明：华为云要做智慧城市的底座

华为云希望在AI的带动下扮演智慧城市的底座角色。

华为云希望在AI的带动下扮演智慧城市的底座角色。

在2018年高交会上，新任华为云中国区总裁洪方明首次对外亮相。他也公开阐述了华为云在中国市场未来发展的一些新理念。

一个月前的2018华为全联接大会上，华为轮值董事长徐直军对外公布了华为的AI发展战略，以及全栈全场景的AI解决方案。其中，华为云占据了重要的位置：全栈全场景意味着华为的技术架构能够提供从芯片到云、边缘、终端的全场景支持。云成为了华为对外输出AI能力的重要渠道。

“在AI技术的浪潮下，华为云凭借公有云将AI技术模板化，以全栈全场景的形式全面部署在云边端，使得AI能够以普惠的方式服务客户。”洪方明对界面新闻记者表示。这可以被看作是华为云往后的一个重要竞争优势。不同的企业、场景和环境都需要云服务。相比于需要针对具体场景进行重新调试的公有云技术方案，华为云可以在最大程度上减少用户的学习成本。AI的加入，也能够让华为云能够在日常运用中不断地理解用户的需求，从而更好地输出自身能力。因此，华为云在AI引擎的带动下，往后有机会进入更多的行业，来帮助它们实现数字化转型。洪方明提到，就目前而言，华为云在国内已经覆盖包括城市、制造、物流、互联网在内的8个行业，在地方有了超过200个合作项目。

智慧城市是其中的一个重要方面。这个领域可以被看作是城市建设、政府事务的智能化转型。一个最近比较受关注的例子就是腾讯所推出的“数字广东”计划。

在这次高交会上，华为EBG（企业业务）中国区总裁蔡英华也正式发布了华为“城市智能体”全新理念。这一系统能够实现城市要素数字化、城市运行实时状态可视化，以及城市管理决策协同化和智能化等特点。

根据华为方面的说法，智慧城市可以分为三个阶段：早期的电子政务、政务移动互联网化、通过数字技术实现数据的打通和融合。城市智能体正是智慧城市最终阶段的体现。

在城市智能体的背后，华为云起到了“技术底座”的作用。在其中，云技术要发挥其计算能力，来和边缘平台和端侧相结合，实现对于人和物体大数据的综合分析，来把结果反馈到城市智能体，最终打造智能城市。这个过程涵盖了感知、分析、决策、执行全环节，形成了一套智能生态。

“基于城市智能体，首先华为云解决的是今天的城市面临的问题，比如通过智能交通灯解决深圳交通拥堵的问题。”洪方明举例称，在深圳坂田的华为基地，有大约60000名华为员工在那里工作、生活。因此，每天上下班时间，交通拥堵就成为了家常便饭。

为了解决这个问题，华为云将自身的智能能力运用到该地区的城市信号系统，在上下班高峰期的时候，提升了整体的交通效率，使得路口通行效率提升了17%。目前，深圳在全国一线城市中拥堵程度已经下降到最低水平。

服务城市智能体，可以被认为是华为云之后在中国区市场的一个重要角色。作为新任华为云中国区总裁，洪方明也更详细地谈到了华为云在内部体系中的详细地位。

“公司在云这块有很大的投入。举个例子，2017年3月，华为云BU成立。在最近的一年多时间里，华为云的服务就已经增加到了超过140种，包括60多种通用解决方案和80多种基于行业场景的解决方案。”洪方明介绍称，华为内部是从研发、资源、人力等各个方面向云倾斜，华为对于云服务是战略性投入。在接任新职位之前，洪方明曾经担任华为在欧洲地区多个国家的业务负责人。现在，在进入到时下最受关注的云服务领域后，他也不可避免地要面对许多新的挑战，例如日趋激烈的市场竞争等。他表示，之前自己在北欧地区曾经经历过华为手机从零开始开拓市场的历程；经过数年的努力，华为手机产品已经在当地成为了市场份额领先的品牌之一。

“今天华为云手中的资源要远远多于手机产品当初的情况，无论是基础技术、人才专家的积累，还是技术研发上的资金投入，都能够确保华为云之后在市场中的竞争力。”洪方明告诉界面新闻记者。