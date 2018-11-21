华为云的“小目标”，为企业出海打通“粮道”

当中国市场互联网红利消退的时候，最直接的选择似乎就是出海寻找增量市场，手机厂商如此，手游创业者如此，共享经济领域的掘金者亦是如此。倘若考虑到传统企业和大型国企的出海浪潮，中国企业的全球化业已成为一种新局势。

当中国市场互联网红利消退的时候，最直接的选择似乎就是出海寻找增量市场，手机厂商如此，手游创业者如此，共享经济领域的掘金者亦是如此。倘若考虑到传统企业和大型国企的出海浪潮，中国企业的全球化业已成为一种新局势。

古时候行军打仗讲求“兵马未动，粮草先行”，中国企业的出海似乎有着同样的逻辑，只不过粮草变成了服务和数据。在互联网已经成为“基础设施”的背景下，企业出海时首先要解决的就是互联网“粮道”的畅通。有问题就有答案，有答案就有需求，有需求自然要有人来提供服务。

新华社供稿系统的“通途”

在中国所有出海企业中，新华社无疑是个特例。作为一家媒体， 新华社在全球范围内有一百多个海外分社，其最大需求是如何将新闻安全、实时地传送到全球各大新闻机构。以前新华社的每个海外分社都会自建一个小型数据中心，搭载供稿系统，连接总社，并安排专门的人进行维护和运维，总社和分社之间还要搭建用于稿件采集、编辑、发布的专线。不仅需要很大的人力成本，还常常会出问题。

比如供稿系统扩容流量复杂且周期长；稿件保密性存在不确定风险；需要遵循不同国家的法规；机器陈旧之后在运维和维护更新上的不及时，可能会丧失新闻的时效性等。

也就是说，一般企业出海时遇到的问题新华社都有，而一般企业在保密性、时效性方面不那么较真的地方，恰恰是新华社最头疼的问题。

2016年8月，新华社与刚成立不久的华为云合作，将供稿系统逐渐迁移到华为云上，解决了新华社供稿系统面临的一系列问题：

1、效率。目前新华社总社和各个海外分社的供稿系统已经全部迁移到华为云，传统的用户迁移需要购买新设备建立新机房，至少需要一到两年的时间才能完成。但华为云可以快速部署应用，不到一个月就完成了迁移工作。

2、成本。迁移上云后帮助新华社省下了大笔的运维和人力费用。使用华为云后，新华社海外分社不需要再专门配备运维人员，而是将人力投入到更为关键的业务拓展环节中

3、安全性。新华社的顾虑在于稿件是否存在被偷窃和被篡改的可能，不仅是经济上的损失，还可能引发政治上的影响，也就更为看重云计算厂商的安全性。华为云是国内唯一全平台全节点全服务通过PCI-DSS安全认证的云服务商，以及BSIMM、ITSS服务增强级认证、IDC/ISP牌照、TUV 可信云认证等等，在安全性上有着无可厚非的优势。

4、服务。一方面，华为云通过与全球合作伙伴合营的方式，全方面避免了法规遵循上的后顾之忧；另一方面，有30多年IT运营经验的华为在全球170个国家和地区组建了本地服务团队，有着全球最全的售后体系网络。对于新华社这样全球性的机构而言，需要的正是“日不落”般的服务。

那么也就不难解释新华社选择华为云的原因所在，正如前文提到的比喻，数据和服务正是企业出海的“粮草”，要解决的不仅是速度和效率的问题，也包括数据的安全性和保密性，崇尚“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”，恪守业务边界的华为云，在复杂的商业竞争中是为数不多的中立性玩家。

羊肠小道和高速公路

由于新华社的传统业务需求，该项目依然采用了传统的专线接入方式。而近期，华为又推出了一项黑科技，将有可能彻底解决企业出海的“粮道”问题。

会有人给出这样的疑问：小学课本上就写着互联网打破了空间上的距离，让世界变成了地球村，为什么企业出海时还要解决“粮道”的问题？

对于资深的游戏玩家来说，这个问题似乎并不难回答，诸如王室战争、地铁跑酷等已经做到了全球同服，国内游戏厂商出海时却要设立单独的海外服。文化差异是其一，网络IO是最大的瓶颈，比如跨国出口和互联出口带宽不充足，网络传输经常拥塞，导致高延时，游戏体验势必会受到影响。

涉及到网络的应用基本都是TCP/IP协议来实现的，但由于各地网络质量参差不齐，国与国之间的网络市场拥堵，尤其是在网络资源匮乏的亚非拉地区，古老的TCP拥堵算法已经很难胜任，结果就是网络出现延迟、丢包等问题，对于网络波动极为敏感的高并发、小数据的传输，不亚于一场灾难。

传统的解决方案是建设跨境专线，目前各国对企业数据跨境合规的要求日趋严格，跨境专线的申请较为困难且审批周期长，专线从设计、采购、交付到上线需要花费几个月甚至一年的时间。除此之外，专线的网络带宽是固定的，既无法满足流量高峰时的突发业务需求，还会造成经常性的带宽闲置，无疑增加了企业的运营成本。

华为云的云连接服务给出了另一种解决方案——在今年10月份的华为全联接大会上，华为云发布了一款名为“云连接”的服务：用户先在华为云上建立云连接，然后加载网络实例，配置域间带宽，即可完成跨境的网络连接。原因在于，华为和德国电信、法国电信、西班牙电信、中国电信等全球TOP运营商达成了战略合作，形成了覆盖全球的云基础设施布局。当用户有数据传输需求时，华为云连接的“智能大脑”Galaxy控制器，通过SDN进行跨Region及跨伙伴云的调度，自动连接到就近的VPC，巧妙解决了跨国网络的拥塞、延时等问题。

简单来说，传统的跨境数据传输必须要经过不稳定的国际链路，华为云连接通过云网络专线就近接入，并且可以根据路径上的丢包率和时延动态变化，自动进行路径切换，基本可以保证零丢包，不受国际骨干网络抖动的影响。 就测试结果上来看，华为云连接相比于普通Internet性能提升高达300%，无异于高速公路和羊肠小道的区别。

近年来，华为云在多个领域不断创新，从容器到裸金属，再到网络转发加速芯片，以及今天提到了“云连接”，华为云正在用实际行动来诠释“有技术、有未来、值得信赖”的品牌口号。截止到2018年上半年，华为云收入同比增长700%，合作伙伴增长45%，已发展云服务合作伙伴6000家，云市场新增上架应用872个，业已成为进步最快的云计算平台。而当华为云开始用云连接服务帮助企业打通出海的“粮道”时，对游戏全球服务、跨境电商、跨境旅游、远程医疗等筹谋全球化的公司而言，不失为一件好事。