当新华社遇上华为云 权威新闻全球传播再添“神器”

社会信息量的急剧上涨所导致的信息泛滥正愈演愈烈，人们正在付出越来越多的时间来查找和接收有效信息；为此，通过权威平台获取“官宣”越来越成为一种趋势。

社会信息量的急剧上涨所导致的信息泛滥正愈演愈烈，人们正在付出越来越多的时间来查找和接收有效信息；为此，通过权威平台获取“官宣”越来越成为一种趋势。

在众多平台中，来自新华社的新闻无疑是最具有公信力的一个，因为从理论上讲，中国的新闻都要以新华社为准。因此一说到有着“国社”之称的新华社，人们首先就会想到三个关键词：及时、准确、权威。

不过在信息泛滥的今天，如何将准确、权威的新闻及时传播到全球，对于新华社来说却是一个不得不面对的技术难题。尤其对于新华社位于海外的分支机构来说，经常会面临下载稿件慢、频繁中断，海外分社维护效率及故障排查慢，各国数据传输相关法规不同，难以遵循等问题。

在这个云计算技术应用逐渐普及的时代，新华社希望借助云计算的应用解决上述问题；凭借在效率、安全、成本、服务等方面的优势，华为云最终成为新华社海外公有云项目的合作伙伴。由此，华为云承担起增强北京新华社主数据中心和新华社海外供稿平台站点业务连接的责任，使新华社新闻得以快速通达全球。

新闻传播遭遇新课题 云计算为新华社提速

正如英国哲学家培根所说：“知识的力量不仅取决于其本身价值的大小，更取决于它是否被传播，以及传播的深度和广度。”可见，传播的力量足以改变世界。

但关于传播学的一个事实却让我们颇为尴尬：来自美国麻省理工学院传媒实验室研究人员的一份研究报告显示，假新闻在社交媒体的传播速度是真实新闻的6倍，且假新闻更容易得到转发。相比涉恐、自然灾害、科学和财经等领域的假新闻，虚假政治新闻传播速度之快、范围之广更为明显。

很多时候，真新闻都在与假新闻赛跑，抛开人心、内容审核流程、信息茧房等因素外，真新闻的传播在技术上的确到了需要全面提速的时候。以新华社为例，新华社遍布在全球的海外分社都有一个自建的供稿系统，相当于一个小型数据中心的节点；但很多供稿系统服役年限一长，老旧的设备逐渐跟不上新闻传播的需求，很容易出现问题。

按照传统思路，要解决这些问题，就需要对设备进行更新换代、提高运维人员配比等，但这样一来，不仅人力成本大大增加，升级的难度也很大。对于新华社海外分社来说，最重要的工作是将人力投入到世界各大新闻机构的拓展和维护上，以增强新闻的传播速度和效率；并非是更新数据中心设备、确保数据中心网络顺畅等。

于是，将公有云服务作为海外供稿平台站点的基础平台，就成为新华社打通北京主数据中心和海外供稿平台站点之间连接瓶颈的必然选择。这样一来，新华社就可以实现直接就近为海外用户提供快速便利的供稿服务，从而提高海外用户访问新华社供稿服务站点的响应速度，提高海外用户使用新华社稿件的体验，提升新华社稿件海外落地速度和新闻传播效果。

但对于新华社来说，要选择一个云服务的合作伙伴并不容易，从技术实力到行业经验，从安全可靠到服务质量等都需要多方考量。以安全性为例，单纯的稿件被窃取还只是小事，如果是内容被篡改，这所带来的负面影响甚至是不可估量的。而华为在网络传输效率、扩容、合规、服务、安全和维护等方面的综合优势，可以全面满足新华社云计算应用的需求。

打通连接瓶颈 华为云让新华社连通世界

目前，许多企业上云一方面是为了解决传统IT基础架构所带来的一系列性能以及扩容等问题，另一方面更是希望借助上云来全面提升IT基础设施的能力，进而为业务的创新和发展提供持续动力。对于新华社来说同样也不例外。

借助华为云的技术与服务，新华社所面临的数据传输效率、信息安全等一系列挑战都得到了有效解决。首先，华为遍布全球的技术支持中心和华为云服务覆盖全球的布局，使得新华社大大降低了系统运维的成本，通过云计算对IT资源的集中部署缩短了信息系统的建设周期、提升了管理效率。

其次，华为云作为全平台全节点全服务通过PCI-DSS安全认证的中国唯一云服务商，也让新华社的权威新闻在传递中获得最高级别的信息安全保障，从而确保新闻信息传播的安全性，并防止内容被篡改。

第三，华为在全球179多个国家和地区的服务团队，为新华社在云计算应用上提供了全球化部署、本地化服务，解除了新华社海外分社所面临的系统维护效率、服务及时性等顾虑。

事实上，华为云能够获得新华社的青睐，并使之成为自身海外业务全球第一单，很大程度上得益于一直以来华为所坚守的“三不原则”：1、不碰数据，这无疑会让包括新华社在内的机构更能够放心使用；2、不做应用，不仅不与应用开发商争利，还可以让企业将已有的应用平滑迁移到云上，最大程度保护企业现有投资；3、不做股权投资，让不同细分行业有能力服务客户的企业，都成为华为的合作伙伴。

不仅如此，从服务新华社云计算建设的历程也可以看出，华为云无疑是众多云服务提供商中“有技术，有未来，值得信赖”的那一个。

持续开拓创新 华为云连接服务助企业迈向全球

从新华社海外分社全面上云的经历可以看出，新华社所面临的核心问题其实是跨地域所产生的主数据中心与分站连接问题，只要解决了连接问题，就能从根本上打通新闻信息传输的通道，从而实现权威新闻的及时传播。

类似这样的问题，众多迈向全球化的企业都或多或少会遇到。在企业业务全球化过程中，往往需要高性能、合规的全球网络予以支撑；但传统方式下的全球网络资源获取往往存在如下几个问题：1、网络资源获取速度慢，专线建设周期长；2、网络带宽无法按需实时调配和计费，无形中增加了企业运营成本；3、亚非拉等区域网络资源匮乏，价格较为昂贵，4、不同国家对企业数据跨境的合规要求严格，专线很难申请。

因此，企业在全球过程中选择成熟企业云服务的方式可以最大程度上避免上述问题，为此，在不久前的华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2018)上，华为云发布了一款企业级网络服务产品——华为云连接服务。

通过华为云连接高速、优质、稳定的网络服务能力，华为云连接服务能帮助企业分钟级构建起连接不同国家、不同区域、不同数据中心的跨区域VPC及云上多VPC与云下多数据中心之间的全球合规的弹性云上网络，帮助企业安心出海。

具体来说，华为云连接服务有以下几个特点：1、简单智能，借助“智能大脑”（Galaxy控制器），云连接服务可以在短短几分钟内完成全球多区域VPC及租户私有云数据中心互通的全球混合云网络搭建，这在过去需要数月时间才能实现。

2、弹性灵活，通过云连接服务，企业只需要购买一个带宽包，就能满足业务所有带宽需求，它不仅可以根据企业的业务浪涌需求、及时调整带宽分配，还能避免网络资源闲置浪费；过去，企业要实现多个区域互联则需要购买多条带宽。

3、全球通达，华为云连接服务基于华为在全球170个国家和地区的网络资源和30+年的全球IT运营经验，可快速建立起覆盖全球的高速网络，助力企业将业务拓展至全世界。

4、全球合规，在国内，华为云通过与基础运营商联合创新，协助客户向运营商完成跨境业务资质的合规受理，是首个能够为中国企业提供合规跨境网络服务的公有云；在国外，华为云与欧洲TOP运营商合作，可实现企业级业务全球合规部署，为企业免去法规遵从的后顾之忧。

5、性能优异，华为云连接是首个推出Internet智能专线作为第二平面的公有云网络服务产品，Internet智能专线可依据路径上的丢包率及时延动态变化，实时进行路径变更切换，从而大幅改善Internet长程连接丢包，较普通Internet性能提升3倍，为客户提供了更多选择。

如果说云计算统一了IT基础设施，那么云连接服务就是构筑在不同云计算节点之间的“信息高速公路”。当越来越多的企业走向全球化，华为云连接服务所扮演的“路”的角色也将日益凸显，而新华社借助华为云打通“全身经脉”更像是一个新时代的开端，未来，将会有更多的企业能够借助华为云连接服务打破连接门槛，进入新的全球化时代。