华为云容器和微服务，云原生时代的领航者

近期华为云围绕容器和微服务，号召行业分析师，应用上云实践者围绕容器和微服务进行深入讨论。

近期华为云围绕容器和微服务，号召行业分析师，应用上云实践者围绕容器和微服务进行深入讨论。

华为云全栈容器与微服务，业务创新快人一步

敏捷、高效、智能是Cloud 2.0时代企业数字化转型核心诉求，华为云全栈容器和微服务全面拥抱云原生，提供全栈云原生应用开发与管理，包括容器、微服务框架、云中间件、压测、APM等系列产品，涵盖应用开发、编译、构建、部署、测试、发布、上线、运维等应用全生命周期管理，让客户更聚焦自己的业务。到目前为止，华为云容器和微服务产品广泛引用在金蝶云、同济大学、图灵生物、华为消费者云、一下科技、猪八戒等企业。

据华为云BU PaaS服务产品部解决方案部部长介绍，在容器领域，华为是容器开源社区主要贡献者和容器生态领导者，CNCF 基金会的初创会员和白金会员，Kubernetes社区贡献国内第一，全球第三。在业界首发多个重量级服务，包括基于Kubernetes容器实例CCI，Istio服务网格，基因容器GCS等，构建公有云上Kubernetes最佳实践。

在微服务领域，华为也在多个方面做到了业界或国内首创，面向国内提供了首个多语言微服务框架，首个商业版Service Mesh产品，并大规模应用于生产环境；业界首个进入Apache开源社区的微服务框架ServiceComb。对于关注自身业务安全隔离的客户，华为推出专享版微服务引擎，为每个租户提供物理级隔离的服务注册、配置和治理，单租户管理规模10倍提升，让企业客户用得放心。

最后，华为云BU PaaS服务产品部解决方案部部长进一步表示，基于全栈云原生应用开发与管理平台为基础，可以快速发展EI企业智能，基因容器，边缘计算，区块链等创新业务。在应用上云时代,华为云将持续以敏捷、开放、企业级的应用服务,助力企业应用上云更简单,运行更高效,让企业业务创新快人一步。

云原生加速企业数字创新，容器和微服务是核心

Forrester Research认为数字化转型，就是秉承着客户至上的理念实现数字商业的旅程。想要实现数字商业，不仅仅需要改变组织架构，还需要从技术平台角度进行演进。下一代的云平台就是实现数字商业的基础，是其中的价值技术。

业内对云原生技术有着不同的定义，最核心的就是容器和微服务的能力。容器技术提供一个高度可迁移的封装，实现面向DevOps的软件交付、基础架构自动化与高效率，加速创新；微服务进一步从应用架构的层面实现云应用的伸缩性和灵活性。

而云原生全球和中国市场现状看，厂商在积极拥抱云原生，新兴厂商推出容器原生产品开拓市场，以虚机和集成平台模式为核心的传统云计算老牌厂商也在不断面向企业容器平台进行重构产品。2018Q3 Forrester发布的中国市场全栈公有云开发平台报告中，华为是中国本土厂家唯一获得容器领域5分满分的公有云厂家；

灿谷金融容器混合云架构演进，让应用开发更高效

灿谷是中国领先的汽车金融科技服务平台提供商，为保障金融数据的安全性，将数据库部署在私有云，将业务处理分流到华为云，通过专线打通，全开发流程和华为云深度融合，实现高效CI和CD。

上海灿谷投资管理咨询服务有限公司平台运维总监薛源峰介绍，灿谷在本地做开发和单元测试，自动把应用部署到华为云做集成测试，灿谷运维中心对容器镜像进行统一管理，推送到华为云自动部署，通过容器混合云提升业务的敏捷性；谈到运维，薛总也强调ServiceStage应用管理平台可以帮助运维人员快速发现和解决问题。通过与华为云的合作，底层平台这种专业的事情交给最专业的人去做，大大提高了工作效率。灿谷把更多的精力放在如何用这些技术为企业创造价值上面，更加聚焦业务发展。

同济大学教务系统，一体化管理，微服务化实践正当时

教务管理系统很像企业里面的ERP。现在很多高校的研究生和本科生的教务系统还是是分开的，走向一体化管理，才是大趋势。而微服务小粒度，独立运行进程，轻量级，松耦合的特征非常适合一体化管理的改造。

同济大学信息化办公室主任许维胜博士介绍介绍道：今年，我们试点在华为公有云平台上实施教务管理系统微服务化。像用户中心，迎新中心，选课中心，课程与成绩中心等业务模块，都可以通过微服务组件的编排快速构建新应用，应对需求经常性的变化。

目前我们的系统已经上线，新生报到系统就在今年9月用于一万多名本科生和研究生的新生报到，其中也用到了华为云提供的人脸识别服务，体验还是不错的。接下来后面一年左右的时间，我们在整个教务系统上，都会进行微服务改造，实现从原有系统向一体化平台平稳的过渡。

华为消费者云基于CSE的微服务实践，高性能方可满足大体量业务要求

华为消费者云应用市场目前已服务于全球4亿手机用户。应用市场过于庞大的结构对代码维护、团队新人学习、流水线构建都是带来非常大的挑战，云微服务改造势在必行。华为消费者云应用市场微服务架构师李林锋介绍微服务改造在开始就要做好微服务拆分和框架选型。微服务框架选择需要重点考虑四点能力：RPG框架，负载均衡LB、注册中心，服务治理。另外多语言能力，多种开发模式和开放性都是云服务的关键要素。最后，李林峰也强调，对于消费者云应用服务的用户体量，性能至关重要。CSE的单节点性能能超过20万，完全满足我们应用需求。