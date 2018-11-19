智能运维来了！华为云 DBA破解数据库难题

11月17日，ACMUG & CRUG 技术沙龙全国巡演来到郑州，华为云数据库携新品智能运维助手云 DBA 亮相，深入分析了如何借助工具，最大限度地发现并解决数据库存在或潜在健康问题。

11月17日，ACMUG & CRUG 技术沙龙全国巡演来到郑州，华为云数据库携新品智能运维助手云 DBA 亮相，深入分析了如何借助工具，最大限度地发现并解决数据库存在或潜在健康问题。

源起：大数据时代的运维新难题

大数据应用的发展，不但让其价值得以充分体现，而且随之成为企业和社会层面的重要战略资源。数据既是新的战略制高点，又是大家抢夺的新焦点。数据库作为大数据应用中的重要一环，在大数据架构体系中起着举足轻重的作用。

ACMUG & CRUG 技术沙龙由 ACMUG 中国用户组、Redis 中国用户组联合发起，在全国范围内开展技术沙龙活动，促进行业技术交流和大数据技术的普及。华为云数据库秉承技术惠普的精神，为郑州市相关企业代表、技术人员、技术爱好者等带去最新智能运维利器。

众所周知，随着企业业务规模发展，海量数据处理带来的数据库运维难题，正日渐成为企业的一大心病。

传统运维三大痛点：

1. 被动式接收报警，环境因素不可控，故障响应慢！ 2. 平台化建设不足，人为决策链路长，处理速度慢！ 3. 系统复杂度高，专业知识不够用，问题定位难！

对技术人员而言，也随之衍生出三大难题：

1. 维护数据库需要专业的数据库技能，难！ 2. 数据库问题导致故障需要非常快速的解决，难！ 3. 上百种监控指标要识别记录并设置阈值自动化提醒，难！

破壁：智能管家华为云 DBA

正本需要清源。当阻挡行业前进的困难出现，往往需要一位破壁者。而加持了智能之力的华为云 DBA ，正扮演着这一角色。

华为云-云DBA架构

1. 智能诊断——零技术门槛，问题处理效率提升10倍

华为云 DBA 能对数据库系统、性能、服务、安全、日志、状态等指标一键诊断，提供诊断报告，并对异常指标给出专业修复建议和解决方案。这使得它成为数据库运维中的私人医生，让数据库“看病就医”不再是难事。

百宝救护箱—— 一键起死回生, 超高可用性保障

华为云 DBA 能根据不同场景，提供紧急类和护理类两种运维方案。操作化繁为简，将处理步骤由N降到1，提供极致体验，处理效率N倍提升。

紧急类：包括紧急切换，紧急扩容、紧急恢复、密码重置等；

护理类：包括 SQL 优化、长事务处理、自增ID维护等。

当用户遇到误删数据、性能预警等情况时，启动紧急恢复、紧急扩容，即可实现一键“起死回生”，为数据库提供超高可用性保障，堪比速效救心丸。

3. 实时预测——主动式预警干预，将隐患消灭于无形

华为云 DBA 提供基于大数据平台对数据进行智能分析、预测，采用主动式预警干预 , 将隐患消灭于无形。同时还提供自动调优、自动修复以及智能选型等功能。

4. 系统监控——全方位呵护，完整还原故障现场

华为云 DBA 还充当了一位老道刑侦专家，提供百项监控指标秒级上报，让用户实时掌握数据库运行状态，搭配贴心提醒服务，让用户不错过每一个重要事件，还能完整还原故障现场。

云 DBA 部分监控指标

如果将数据库比成精装修的房子，那么云 DBA 充分扮演这智能管家+私人医生的角色。在未来，它将全面覆盖所有华为云数据库 MySQL、SQL Server、PostgreSQL、DDS 等全系列产品，并基于华为云的企业智能EI，不断提升自我修复、自动调优能力，将自动化、智能化演绎到淋漓尽致，成为最懂用户的运维伴侣。

福利时间：华为云数据库畅销引擎新用户免费试用，支持企业和个人套餐！

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