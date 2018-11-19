智能运维来了！华为云 DBA破解数据库难题

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来源：至顶网网络频道2018-11-19 17:32:44
关键字： 华为云
11月17日，ACMUG & CRUG 技术沙龙全国巡演来到郑州，华为云数据库携新品智能运维助手云 DBA 亮相，深入分析了如何借助工具，最大限度地发现并解决数据库存在或潜在健康问题。
源起：大数据时代的运维新难题
大数据应用的发展，不但让其价值得以充分体现，而且随之成为企业和社会层面的重要战略资源。数据既是新的战略制高点，又是大家抢夺的新焦点。数据库作为大数据应用中的重要一环，在大数据架构体系中起着举足轻重的作用。
ACMUG & CRUG 技术沙龙由 ACMUG 中国用户组、Redis 中国用户组联合发起，在全国范围内开展技术沙龙活动，促进行业技术交流和大数据技术的普及。华为云数据库秉承技术惠普的精神，为郑州市相关企业代表、技术人员、技术爱好者等带去最新智能运维利器。
众所周知，随着企业业务规模发展，海量数据处理带来的数据库运维难题，正日渐成为企业的一大心病。
传统运维三大痛点：
对技术人员而言，也随之衍生出三大难题：
破壁：智能管家华为云 DBA
正本需要清源。当阻挡行业前进的困难出现，往往需要一位破壁者。而加持了智能之力的华为云 DBA ，正扮演着这一角色。
华为云-云DBA架构
华为云 DBA 能对数据库系统、性能、服务、安全、日志、状态等指标一键诊断，提供诊断报告，并对异常指标给出专业修复建议和解决方案。这使得它成为数据库运维中的私人医生，让数据库“看病就医”不再是难事。
华为云 DBA 能根据不同场景，提供紧急类和护理类两种运维方案。操作化繁为简，将处理步骤由N降到1，提供极致体验，处理效率N倍提升。
紧急类：包括紧急切换，紧急扩容、紧急恢复、密码重置等；
护理类：包括 SQL 优化、长事务处理、自增ID维护等。
当用户遇到误删数据、性能预警等情况时，启动紧急恢复、紧急扩容，即可实现一键“起死回生”，为数据库提供超高可用性保障，堪比速效救心丸。
华为云 DBA 提供基于大数据平台对数据进行智能分析、预测，采用主动式预警干预 , 将隐患消灭于无形。同时还提供自动调优、自动修复以及智能选型等功能。
华为云 DBA 还充当了一位老道刑侦专家，提供百项监控指标秒级上报，让用户实时掌握数据库运行状态，搭配贴心提醒服务，让用户不错过每一个重要事件，还能完整还原故障现场。
云 DBA 部分监控指标
如果将数据库比成精装修的房子，那么云 DBA 充分扮演这智能管家+私人医生的角色。在未来，它将全面覆盖所有华为云数据库 MySQL、SQL Server、PostgreSQL、DDS 等全系列产品，并基于华为云的企业智能EI，不断提升自我修复、自动调优能力，将自动化、智能化演绎到淋漓尽致，成为最懂用户的运维伴侣。
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