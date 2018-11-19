2018年亚太CDN峰会，华为云荣获业务创新杰出企业奖

2018年11月13日，由 AsiaOTT 主办的“GFIC2018——亚太CDN峰会年度盛典”在上海盛大召开。作为领先的云服务厂商，华为云凭借CDN业务在业务模式上的创新，荣获 “业务创新杰出企业"奖项。

2018年11月13日，由 AsiaOTT 主办的“GFIC2018——亚太CDN峰会年度盛典”在上海盛大召开。作为领先的云服务厂商，华为云凭借CDN业务在业务模式上的创新，荣获 “业务创新杰出企业"奖项。

随着边缘计算、区块链、物联网的进一步发展，未来5G和人工智能将带来巨大的产业变革，预计2025年全球联接的数量将达到1000亿，“万物互联”的世界将离我们越来越近。华为云致力于联接企业的现在与未来，而CDN则是连接的基础。

华为云此次荣获“CDN业务创新杰出企业”奖意味着华为云在CDN业务创新性受到了权威的肯定，能够作为行业标杆，引领CDN服务创新。

“企业上云”成为互联网发展的趋势，华为云CDN在传统CDN基础上采用云化架构、支持分布式部署和多内容中心部署，可联动多个华为云产品如云主机、云存储、云转码等，让企业快速完成业务部署，业务上线时间从几个月减少到几个星期，同时降低30%-50%的建设和维护成本投入。

借力与运营商长期良好的合作关系，华为云CDN在商业模式上做了一定的转变。华为云CDN是业内首家与主导运营商合营的CDN厂商，倚靠运营商海量的带宽储备，华为云CDN比业界主流CDN厂商具有天然的资源弹性和优势， 利用这样的资源优势，华为云CDN为业内大客户首创“节点定制”服务，通过定制化的节点服务，将企业内容下沉到距离用户最近的地方。

基于通信行业深耕多年的经验，华为云CDN团队通过多年技术攻关，创新性的推出了共享存储技术，实现了磁盘共享存储，热点资源复制，和集群弹性伸缩能力。在传统的缓存技术上实现了重大突破，能有效帮助企业在传输同等内容下节省2%回源带宽，同时保证节点扩展机器，不影响节点命中率，节点单应用异常，不影响整体命中率，提升边缘及中心节点的命中率，极大节省了企业的回源带宽。

与此同时，华为云CDN 自研GSLB调度体系利用IP库的精准调度技术，结合一手运营商最新实时IP地址数据，对全网实时监控数据，将用户请求精准调度至最优的IP, 保障99%以上的调度准确率。除了高度准确的IP调度外，华为云CDN在劫持闭环机制上创新性与运营商进行高效联动，能够在24小时内闭环常见劫持，比传统CDN厂商缩短48小时的劫持处理时间。

不久前，华为云CDN成功支撑HUAWEI Mate 20 系列的官网发售，仅仅在发布的当晚，华为商城交易金额8秒破亿，线下门店更是场面火爆，一机难求。华为商城开售瞬时的交易量意味着要能够支撑数十万级QPS(每秒的用户请求数)，数百万级的用户同时抢购，同时需要极高的缓存命中率和CDN服务可用性。华为云CDN高效支撑了华为商城并发的稳定性、调度机制的准确性。

当前，华为云CDN对企业承诺99.95% CDN可用性指标，同时华为云CDN团队还在不断深化整体CDN服务可靠性能力，旨在未来能够为客户提供更加高效、更加稳定的CDN服务。

未来，华为云CDN将继续以客户需求为导向，以高质量服务为标准，不断保持创新力与竞争力，为客户提供可靠、安全、中立的CDN加速服务。