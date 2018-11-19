金橡医学携手华为云，加速肿瘤基因检测创新

基因突变一般是指正常细胞中有的基因长歪了，有的基因缺失了，有的基因重复了等，变成了肿瘤细胞。如果能利用各种基因检测方法，把这些变异的基因找出来进行仔细分析，可以协助临床诊断、指导治疗选择、辅助监测疾病复发和耐药等。

癌症离我们到底有多远？数据显示：

我国 每天约1万人 确诊癌症；

确诊癌症； 相当于 平均每分钟 有 7人 得癌症。

有 得癌症。 肺癌 仍为我国发病率、死亡率第一位，为“癌中之王”；

仍为我国发病率、死亡率第一位，为“癌中之王”； 40 岁 之后发病率快速提升， 80岁 达到高峰；

之后发病率快速提升， 达到高峰； 到85岁，一个人患癌风险为36%；

数据来源：国家癌症中心发布2017年中国最新癌症数据

癌症的致病因素多且复杂，很多人都说癌症与饮食，环境，心态有关，除了这些之外，你有没有想过癌症还和我们自身的基因有关呢？

癌症与基因的关系

越来越多的研究表明肿瘤其实是一种基因病。肿瘤是机体细胞在内外致病因素长期协同作用下，导致在基因水平的分化和调控障碍，从而发生过度增生及分化异常而形成的新生物。肿瘤的发展并非一蹴而就，是基因突变的积累，实现从量到质的变化，长期积累成肿瘤。

我们每个人身上都携带肿瘤基因（原癌基因+抑癌基因），当外界环境激活肿瘤基因后，肿瘤就会发生。如果将肿瘤发生比作汽车发动，那么原癌基因就是发动机，抑癌基因则是刹车，要启动肿瘤这辆汽车，需要原癌基因功能活化突变，使汽车快速前进，但是，如果刹车是完好的，那么，前进的汽车就可以停下来，只有当2个刹车都失效的情况下，汽车才会无止境的前进。

肿瘤精准治疗为什么需要基因检测？

基因突变一般是指正常细胞中有的基因长歪了，有的基因缺失了，有的基因重复了等，变成了肿瘤细胞。如果能利用各种基因检测方法，把这些变异的基因找出来进行仔细分析，可以协助临床诊断、指导治疗选择、辅助监测疾病复发和耐药等。

举个例子，对于某些类型的癌症，比如肺癌，大多数携带EGFR突变的肺癌患者可以有机会尝试特定的靶向药物（吉非替尼/厄洛替尼/埃克替尼等），相比化疗药物，靶向药物有效率高、副作用小、生存期相对较长。

但是，什么样的肿瘤患者适合哪类靶向药物呢？这还需要通过肿瘤基因检测对药物的靶点进行检测，以确定患者是否对该靶向药物敏感或是耐药。

在肿瘤基因检测领域，金橡医学就是一家专注于肿瘤精准诊疗监控的医疗服务公司。

金橡医学拥有覆盖全链条的产业队伍，具有深厚的技术储备和积累，具备强大的医学转化、品牌宣传和市场营销能力。公司以基因组学为核心，转化医学为路径，专注于肿瘤精准诊疗和研究成果转化，致力为肿瘤患者的个性化诊疗、复发监控和早期筛查提供全面解决方案。

在基因检测技术领域，对于采集的基因样本进行数据分析和处理需要大量的计算资源。为了能够提升基因检测的效率，降低检测成本，金橡医学与华为云进行合作，借助华为云上强大的云服务能力，在尽可能提升测序效率的情况下，将测序工作中计算资源的成本降低了近30%。

针对基因测序行业，华为云专门为客户定制了多种高度整合的基因测序解决方案，在众多方案中，金橡医学选择了华为云基因容器方案。

基因容器服务是业界首个基于Kubernetes平台，结合Docker容器技术打造的基因测序云服务。相对行业中传统使用的HPC高性能计算集群，基因容器服务有着明显的领先优势：资源调度更灵活，计算可以按需伸缩，任务流程方便自定义，容器更易维护升级等。正是了解到了这些技术优势，经过和华为云团队的技术讨论和实践，金橡医学选择了华为云的基因容器服务。

金橡医学CTO楼峰在接受专访时谈道：“华为云是一个有技术，值得信赖的平台。依托华为云平台，我们可以更专注行业内技术的创新发展，在肿瘤基因检测领域更快速地进行技术创新”。