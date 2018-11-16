Oracle收购SD-WAN公司Talari Networks 以加强云和网络业务

Oracle今天表示，将收购一家名为Talari Networks的软件定义广域网（SD-WAN）公司，以强化自己的云和网络业务。这次收购的财务条款尚未披露。

至顶网网络频道 11月16日 编译：Oracle昨天表示，将收购一家名为Talari Networks的软件定义广域网（SD-WAN）公司，以强化自己的云和网络业务。这次收购的财务条款尚未披露。

Talari的主要产品是Failsafe技术，这是一款SD-WAN平台，用于跨大型地理区域连接分支机构和数据中心的企业网络。从传统上讲，WAN连接需要专有的硬件，但SD-WAN通过使用软件方法将网络控制转移到云中来消除了对专有硬件的要求。

据称，Talari的Failsafe SD-WAN可以跨任何IP网络为站点到站点、站点到云的连接以及应用访问提供更高的可靠性和安全性。Oracle表示，计划利用该技术加强自己的Session Border Controller以及网络管理基础设施，后者用于保护和管理固定和移动IP网络上的数据流。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“从性能、安全和可靠性的角度来看，当企业部署下一代应用时，网络的重要性往往被低估了。向Oracle这样的厂商希望让所需的这些工作负载持续不断地进行创新，以保持其底层网络基础设施的现代化和竞争力，这在今天意味着网络基础设施必须是软件定义的，CxO们会看到Talari将帮助加强Oracle特定负载的网络性能。”

Talari成立于2009年，已经获得5350万美元的风投资金，目前拥有500多家客户，包括公共部门、金融服务、保险、零售和制造企业。Oracle承诺，不会很快关闭Talari的产品和服务。

最近几周Oracle一直在进行收购。上个月，Oracle表示将收购位于旧金山的初创公司DataFox，后者主要为B2B企业提供销售情报。同样在上个月，Oracle收购了一家名为goBalto的公司，该公司销售用于管理临床试验的云平台。

Oracle表示，将在今年年底前完成对Talari的收购，届时它将被整合到Oracle通信业务部门。