筑基础，搭平台 城市智慧原来要这么做！

有人说是城市通信网络，有人说是云和大数据中心，有人说是城市大脑...要我说这些都有局限。是否有一个系统能将它们，包括城市资源、基础设施、城市管理、应用等统筹起来形成一个平台，以在其之上提升城市治理、并不断形成智慧和进化的持续过程。

修路、盖楼、建桥、发电...如果说城市早期的发展离不开这些基础设施的建设，那么在今天大热的智慧城市建设背后，城市智慧化到底又该建设什么？

有人说是城市通信网络，有人说是云和大数据中心，有人说是城市大脑...要我说这些都有局限。是否有一个系统能将它们，包括城市资源、基础设施、城市管理、应用等统筹起来形成一个平台，以在其之上提升城市治理、并不断形成智慧和进化的持续过程。

华为说这应该是一个面向智慧城市的数字平台，它能够聚合城市的各种资源，连接城市所有的设施，快速加载城市应用，充分发挥数据的价值。

这个数字平台自然成为不断提升城市智慧化的“源头”。在巴塞罗那正在召开的第八届全球智慧城市博览会上，华为面向全球各地到来的城市管理者发布了其面向智慧城市的数字平台。

华为称，全球智慧城市建设正在开启一个平台化时代。这个平台到底是什么？

平台之上的城市智慧

麦肯锡认为，智慧城市的特征在于运用大数据和数字技术提高居民生活质量，城市管理者获得的数据越全面、越实时，他们就越有能力观测事件发生的详情、分析需求模式的变化，从而采用响应更及时、成本更低的解决方案。

智慧城市数字平台的核心是多种技术的协同融合，从而解决数据获取的全面和实时性。华为能够实现云、物联网、视频、边缘计算等技术与AI的协同，打通大脑（指挥中心）到中枢神经（网络）到末梢神经的感知的城市神经系统，打造支撑未来城市数字化转型的开放 “+AI的数字平台”。

华为企业BG副总裁、全球销售部总裁马悦

华为企业BG副总裁、全球销售部总裁马悦这样对其表述：华为智慧城市数字平台成为支持城市运行的操作系统，向下兼容各种城市传感器，构建城市数字孪生，向上支撑城市应用百花齐放。它以最高效率向生态合作伙伴开放，共同为智慧城市建设提供所需要的顶层设计、集成、运营和业务应用等各方面能力，全方位满足智慧城市的发展需求。

可以说，华为智慧城市数字平台以数据为核心搭建了城市的智慧底座，通过在这个平台上感知数据、分析数据、应用数据，进而从数据中找出洞见，帮助城市管理者应对瞬息万变的情况、合理分配资源、做好未来规划。

在麦肯锡全球研究院发布的智慧城市分析图中，对“智慧”划分了三个层面：一是技术基础，如大量连入高速通讯网络的智能手机和传感器等；二是具体智能应用层，也就是对原始数据处理转化为的示警、洞见和行动；三是城市、企业和公众的接纳及使用程度。

如果将华为智慧城市数字平台嵌入到这三个层面，华为的强项则在基础部分，也就是对数据的汇集和承载，它恰恰是构建智慧城市的关键因素。早先，华为曾提出“一云二网三平台”的架构，通过一个数据中心整合、共享和运用城市信息资源，并且打造两张网（城市通信网和城市物联网）传输和感知数据，这即是智慧城市建设需要的基础和平台。

此外，在构建的以数据为中心的数字平台之上，华为通过行业使能开发中间件平台，为应用合作伙伴提供数据服务、业务服务和应用开发服务，使其能够敏捷开发各种各样的上层应用，快速实现城市管理、民生服务、产业发展的变革创新。

所以，华为智慧城市数字平台既是其为城市管理者搭建的施行经验决策到数据决策转变的管理平台，也是面向合作伙伴开发智慧应用，形成城市智慧化百花齐放的舞台。

打牢城市智慧的基础

当然，之所以打造智慧城市数字平台一是华为基因使然，二是这恰恰是当前智慧城市建设过程中所忽视的部分或短板。正如麦肯锡所认为，“智慧”的核心内涵并不是在传统基础设施内安装数字界面或者精简城市运营，而是有意识地利用科技和数据优化决策，提高居民生活质量。

因此这背后需要大数据、AI、物联网、IOC等多种技术与方案打牢城市智慧的基础。就像一个城市没有把路这个关键基础设施修好，怎么让汽车跑起来？

反观当下，不少城市要建设“无现金城市”、打造“城市大脑”等，如果这背后没有牢靠的基础和平台，没有“心脏”的输氧，大脑又该如何智慧决策？智慧城市的应用当然不是空中楼阁。

所以和BAT等新进的智慧城市参与者不同，华为有着独特的优势，平台的能力构建是别人所不具备的。首先，华为是业界唯一能够提供涵盖云、管、端及PaaS层服务的全栈式数字平台的厂商；其次，华为还能提供更丰富的PaaS层组件及能力，包括物联网、大数据、空间地理信息、视频云、融合通信、AI、信息安全等能力以及集成这些能力的行业使能平台。加上华为拥有的自研芯片、数学算法、架构设计的核心能力，让其有能力构建智慧城市强有力的底座。

当然，如果说前者如云和互联网厂商切入智慧城市的视角是上往下、从顶端往底端做，那么华为则从下往上、从基础到应用进行，只不过华为做的是不断夯实智慧城市的基础，上层智慧应用“脑洞大开”的事则交给合作伙伴。

华为这样的模式在国际上也得到认可，在此次第八届全球智慧城市博览会上，华为和三位客户在智慧城市领域共同创新，获得了主办方颁发的多个奖项：中国山东高青智慧城市项目获得 “数字化转型奖”，南非勒斯滕堡城市项目和中国青岛盐碱地稻作改良项目分别获得“治理&金融奖”及“创新奖”提名。

以高青举例，其利用华为智慧城市数字平台，以一张全县覆盖的eLTE无线政务专网打造的城市综合信息网为基础，并将城市五大资源统筹，在打牢智慧城市基础之上，构建起30余个智慧应用，从而实现数字化转型和可持续发展。

+AI 让城市智慧不断进化

华为把城市视为一个有机生命体，致力于打造城市神经系统，让城市会感知、会思考，进而自我学习、自我成长。所以，智慧没有终点。

在智慧城市3.0时代，是大规模采用物联网，实现万物互联。“下一阶段整个智慧城市的建设，应该以采用AI人工智能技术，作为一个重要的标志。”华为企业BG总裁阎力大此前在乌镇世界互联网大会上说。

2018华为HC大会上，华为在发布了全栈全场景的AI解决方案，所以现在的华为智慧城市数字平台叠加了AI的能力。现在进入4.0阶段，基于AI的数据挖掘提升了城市的治理能力，人们真正实现了数字技术与城市治理各方面相结合。

+AI的数字平台带来的效益明显，以此次让“荒漠”变良田获得2018全球智慧城市博览会“创新奖”提名的中国青岛盐碱地稻作改良项目举例，华为构建的“要素物联网系统”，让各种地表、地下传感器收集光照、温度、盐碱度等信息，通过eLTE网络传送到华为云端大数据中心，然后通过AI人工智能系统和专家诊断，提供靶向用药、定向施肥及病虫害防治，从而实现盐碱地稻作改良和产量提升，节水30%，节肥40%，经济收益提升20%。

不仅在中国，如今华为将其服务于全球40多个国家、160多个城市的智慧城市建设经验开始复制到全球各地越来越多的城市，从而构建数字平台之上不断进化的城市智慧。

+AI的华为数字平台则让城市智慧不断进化，这才是城市的未来！