传统媒体不传统 湖北广播电视台“新型传媒航母”驶出冲击漩涡

传统行业转型是近年来我们听到较多的一句话，殊不知媒体本身就处在这个转型的漩涡之中。在这个人人都是内容生产者的自媒体时代，传统媒体遭受着巨大的压力，这一切都在倒逼媒体行业的变革。

过去，人们获取信息的渠道无外乎报纸、广播、电视，现在变了，一部手机就成为了很多人获取资讯、娱乐的主要载体。

传统行业转型是近年来我们听到较多的一句话，殊不知媒体本身就处在这个转型的漩涡之中。在这个人人都是内容生产者的自媒体时代，传统媒体遭受着巨大的压力，这一切都在倒逼媒体行业的变革。

近日，IDC对中国数字化转型项目开展了一项年度评比，以表彰中国地区利用数字与颠覆性技术在某个业务领域成功规划并实施数字化转型的组织。值得关注的是，作为传统媒体代表，湖北广播电视台被授予“2018年IDC中国数字化转型大奖运营模式转型领军者”殊荣，获得这一嘉奖的原因是其规划实施的“长江云平台”为国内广电媒体的融合发展提供了有益借鉴。

湖北广播电视台长江云平台的融媒体实践

从2014年开始，中央全面深化改革领导小组发布的《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》和国家新闻出版广电总局发布的《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》先后出台，皆为媒体融合技术发展提供了有力的政策保障。

2016年，“长江云”融媒体内容生产平台项目建设正式启动，其利用互联网思维、大数据及云计算技术，无缝兼容台内现有的新闻制作、播出、媒资等业务系统，高效整合采编系统，构建了一个统一指挥调度、多渠道融合生产、智能大数据分析的智能化媒体融合云平台。

现在长江云平台实现了省、市、县三级媒体平台融合，作为全国首家省级新媒体云平台，长江云平台迄今已建成上线119个市州县客户端，接入政务类、媒体类微博和微信公众号共8000个，74家省直厅局入驻着力打造政务部门、新闻媒体、高校、企事业单位等的微博、微信、客户端产品，形成“政务+新闻+服务”的移动新媒体“航母”平台。

湖北广播电视台技术管理部首席策划杨菲接受媒体采访

从内容生产方式上来看，长江云带来的效益也十分明显。湖北广播电视台技术管理部首席策划杨菲表示，“长江云平台覆盖全省的地市县州，省内所有广电媒体都可以接入，现在注册记者3100多人，占到全省行业记者的60%。”

在资源使用上，原来是分广电、电台、新媒体、平面媒体，是有边界的新闻发布和节目生产。现在则改变了这一局面，长江云平台集成所有资源，包括内容资源、技术资源都是高度集中统一调配的。杨菲说，不论是电台记者、电视台记者、还是纸媒记者，都可以利用平台上完成内容生产和信息发布。同时，平台能力和内容资源也都是共享的，这打破了媒体条块隔离下的传统信息报道模式。从而促进传统媒体和新兴媒体的二次整合、深度融合、一体发展，真正实现信息的“一次采集、多种生成、多元传播”。如此一来，它打通了全省各家媒体间的内容、用户和运营数据等资源，实现全省跨行业、跨地域的媒体共享和联动。

当前媒体融合还处于探索阶段，而湖北广播电视台搭建的长江云平台实践，为国内更多广电媒体的融合发展起到了很好的示范作用。

新华三助力湖北广播电视台加速建设智能化媒体融合平台

湖北广播电视台前瞻性的融媒体实践离不开领先和创新的云基础架构部署。

新华三基于计算/存储/网络的虚拟化、大数据、SDN、NFV、云安全、IT硬件等众多领域进行技术创新和深入融合，并结合湖北广播电视台融合媒体制播的特色，为长江云平台部署了整套的新华三融媒云解决方案。

通过新华三融合媒体IaaS云平台解决方案，长江云平台实现了对IaaS层安全资源池、网络资源池、计算资源池、存储资源池统一资源调度和云化管理；同时还实现了业务应用例如素材汇聚、生产发布、媒资、IP调度系统等业务软件系统在虚拟化环境下的稳定运行。

杨菲介绍说，基于新华三的融合媒体IaaS云平台解决方案，如今的湖北广播电视台具备了三大行业创新能力：

一是能够大规模、低成本地快速定制移动客户端，发布省市县各级新闻和政务信息，聚合微博微信帐号，提供公共服务入口；二是实现全省“两微一端”内容生产的共享互通，形成湖北省新媒体内容的“云稿库”，打造湖北省信息生产和汇聚的“中央厨房”；三是全平台实时信息管控。在长江云平台上建设运营了长江云客户端，这是省市县三级119个客户端的联结枢纽和标杆产品，是“湖北新闻第一端”、也是“湖北移动政务第一端”。

以本期建设的长江云中央厨房系统举例，它可为台内生产业务提供超过600T在线存储、1P以上媒体资产管理的存储容量；支持150个以上精编虚拟工作站点，100个CS粗编，600个BS粗编工作站，并配备相应数量的转码合成设备；500多个通用虚拟服务器，可承载非编、调度、分布管理、OA办公等各类应用。重要的是它让媒体制作人员可以按需调用云内资源、随时随地进行高清媒体的生产。

杨菲强调，“从技术体系应用上，长江云平台的落地让湖北广播电视台从从原来单体的制作、单机的内容生产，到网络化的节目生产，演变到如今云架构生产。这不仅改变了媒体的生产方式，还改变了运营模式，甚至改变了广电行业的产业发展模式。”

在广电融媒体平台建设中，长江云平台是全国首家省级新媒体云平台。杨菲进一步说道，新华三把融合媒体云IaaS解决方案应用到广电传统业务中，这是行业内的第一次大规模部署应用。另外，长江云平台是现在目前广电行业大力推行的建立区域性媒体中心的成功实践，这两点建立起行业示范作用。

基于此，湖北广播电视台成功从广播电视媒体业务领域向各类新媒体业务领域转型，并且正向“建设区域性生态级智能化媒体融合平台”的目标加速迈进。