KubeCon 2018 首登中国 华为云持续创新加速行业使能

11月13-15日，由云原生计算基金会（CNCF）发起的国际顶级技术盛会KubeCon + CloudNativeCon 2018（以下简称KubeCon）在中国上海跨国采购会展中心盛大开幕，这也是KubeCon大会首次在中国召开。

11月13-15日，由云原生计算基金会（CNCF）发起的国际顶级技术盛会KubeCon + CloudNativeCon 2018（以下简称KubeCon）在中国上海跨国采购会展中心盛大开幕，这也是KubeCon大会首次在中国召开。本次大会汇聚了海内外业界技术专家、架构师、开发者等专业人士，以近200场的议题就以Kubernetes为代表的云原生技术展开探讨。

作为本次大会的钻石赞助商和容器技术的领导者，华为云到场出席并作了了20场议题分享。11月15日，华为云BU PaaS产品部总经理廖振钦在全体大会上，发表《进入垂直行业，Kubernetes帮助各产业加速向云原生迁移》的主题演讲，分享了华为云在云原生技术领域的创新实践与行业使能成果，并宣布开源基因容器框架KubeGene和智能边缘框架KubeEdge，促进加速构建K8S的开放生态，加速行业使能。

深耕容器领域，持续创新实践

作为Kubernetes领域的早期践行者，华为云与Kubernetes领域渊源颇深。早在2015年，华为就首次加入了Kubernetes社区，并作为创始会员之一参与发起了CNCF基金会；2016年，国内第一家发布基于K8S的容器服务CCE；2017年第一批成为全球K8S认证的服务提供商，并且CCE也首批通过了K8S的一致性认证。3年来，华为在基金会领域持续积极贡献：在Kubernetes领域，华为先后大颗粒贡献了集群联邦、高级调度策略、IPVS负载均衡，容器存储快照等项目。并通过CloudNativeLives直播、参与组织各类技术峰会和云原生技术沙龙、发表技术文章等的形式，持续贡献力量构助力构建国内云原生生态。

截止目前，华为云在CNCF基金会，全球贡献3000+ PR，全球排名第三，国内排名第一。基于自身实践与持续创新，华为云将容器技术通过云服务的方式，提升客户创新速度与效率。咪咕互娱、猪八戒、秒拍等企业，都在基于华为云的容器服务，加速自身数字化转型。并针对人工智能场景，华为云在今年10月的华为全联接大会上，为客户量身打造了AI容器产品，全球首发了基于K8S的serverless容器服务CCI，CCI可以对接业界主流AI计算框架（如Tensorflow、Caffe）的核心引擎，让客户体验到强劲、高效的AI容器计算引擎。

加码行业使能，开源两项云原生技术

随着云原生技术的快速发展，越来越多的行业客户开始尝试使用容器技术来提升自身IT效率。但发现，一些行业GAP已经成为高效部署容器技术的障碍壁垒，其中最典型的就是基因测序与边缘两个行业场景。

基因测序在生命科学研究中扮演着不容小觑的角色，大量的数据也由此提出了更高质高效的数据处理需求，然而计算非常密集，对资源利用率非常敏感；波峰波谷业务量差异大；行业工具繁多，流程标准不统一，环境搭建复杂度高。结合基因测序的场景，我们发现，容器技术非常符合基因行业使用，但行业人员学习配置及控制K8S的学习成本过高，K8S流程框架复杂，已成为制约行业发展的绊脚石。此前，华为云就有针对性的发布了基因容器服务GCS，将K8S做了封装，让基因行业可以迅速部署和使用容器技术，帮助基因行业的用户提高资源利用率，轻松应对波峰波谷，降低环境搭建的复杂性。图灵生物携手华为云，利用CCE快速弥补了行业短板，从而专注业内技术的创新，加大在仪器优化、技术更新、产品迭代方面的投入，快人一步，成为行业领军者。

同时，作为从云到端的“最后一公里”，边缘计算具备降低带宽使用和网络延迟，实现更高效的数据处理等显而易见的优势。然而，边缘场景同时面临6大痛点：云、边通信受限；高度分散的海量边缘节点；端侧设备多样化；边侧资源可能受限；边侧安全控制管理；边侧的自治与恢复。华为云智能边缘平台IEF (Intelligent EdgeFabric)，除了解决上述六大问题外，还充分发挥华为软硬件协同的全栈技术实力，以及”云-边-端”三位一体的全栈智能服务的优势，提供从芯片、网络、硬件、边缘云服务、AI全栈一体化的智能边缘产品，帮助客户轻松构建智能边缘。该方案可广泛适用于安平、工业制造、车联网等领域，通过在云端进行模型训练、边缘侧推理预测，从而实现云端和边缘的高效协同。

鉴于基因测序与边缘场景的行业难题，在本次大会现场，华为云宣布开源了两款技术: 基于容器技术的一站式基因测序计算框架KubeGene与基于Kubernetes架构平台的管理框架KubeEdge。其中，KubeGene主要包含针对基因测序的流程描述语法、接近SGE体验的命令行工具、根据基因流程定制的工作流引擎和基因测序的最佳实践流程，让基因组测序变得更省钱、更省时、更省力，加速基因企业云端创新。KubeEdge不仅具有支持离线自主 pod 执行、低内存边缘计算节点、边缘服务访问、注册和发现（边到数据中心云和边到边）等功能，更是对Kubernetes 边缘云环境平台的扩展。

廖振钦表示，华为云开源这两款技术，意在助力构建基因和智能边缘领域的K8S开放生态，让行业开发者更容易搭建和尝试K8S技术，降低行业客户使用这些新技术的门槛。未来，华为云将基于云原生技术持续创新，助力繁荣生态，致力于为企业提供更加安全、便捷、高效的服务，使能更多行业快速发展。