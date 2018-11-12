企业想低成本上云？当然不能错过11.11最全省钱攻略！

2018年11.11购物狂欢节大幕已经开启！与消费者市场的热闹相比，今年IT科技圈的厂商们也不甘示弱，纷纷推出花式折扣福利，公有云市场当然也不例外。

2018年11.11购物狂欢节大幕已经开启！与消费者市场的热闹相比，今年IT科技圈的厂商们也不甘示弱，纷纷推出花式折扣福利，公有云市场当然也不例外。针对那些想上云的个人和企业，阿里、腾讯、华为这些科技巨头公司可谓是花了大心思，各种满减优惠零门槛代金券新手大礼包让人眼花缭乱。笔者就帮各位整理了一份企业上云省钱攻略，帮您火眼金睛辨别一下谁家折扣力度最大，谁家优惠含金量最高，谁家促销最划算！

先看看看那些针对新用户的优惠吧！

今年果然拉新是重点，打开阿里云、腾讯云、华为云的官网，都有红包雨的促销，活动重点基本都集中在新用户注册和老用户拉新两个领域。这里小编要推荐阿里云推出的新人专属一折优惠活动，例如1核2G云服务器1年只需199元,如果用户召集齐6个人拼团的话，每年只需付99.5元！这个促销在小编看来已经是非常大的力度了，但是别急，继续看，下面还有更划算的。

凭小编的经验，1核2G毕竟只是基础款，大多数企业上云都不会止步于基础款的，所以事实上2核4G产品的关注度更高，在这个产品价位里，阿里云售价1090元，而华为云的售价只需657.18元！小编进一步研究发现，阿里云在这个产品的6人拼团价格虽然只要545元，但是只限新用户首购且全场仅购1台，没有普惠性。华为云相比就厚道多了，促销区可以买10台，秒杀区不限新老用户，每型号皆可购买1台，哪个更划算这就不用小编再赘言了吧！

续费优惠华为云门槛最低折扣最优，腾讯云时长最长

再来看看续费的优惠，小编研究一番发现，原来这里面门道也不少啊！

从优惠时长看，阿里云促销时间最短（10月22日-11月11日），其次是华为云（10月15日-11月20日），最长时间是腾讯云（10月22日-11月30日）。换而言之，如果想从容挑选的话，选择华为云和腾讯云就对了！

从促销力度看，三家大厂针对续费用户都选择的是满减优惠。阿里云基本是10%的优惠，如满1000减100，满6000减600。相比之下，腾讯云的门槛更低，力度也稍大一点，如满500减50，满5000减1000。而华为云在这方面最值得点赞，小编发现只有华为云的代金券折扣最优、门槛最低、覆盖范围最大，例如满减优惠300起步，满300减30，满1000减200，满5000减1250，对于企业用户而言，这可真是实打实的优惠啊！小编强烈推荐哦！

奖品实物当属华为云最土豪

既然是专业媒体，小编怎么能只满足于三大厂的新用户和续费优惠呢，小编于是又认真研究了一下三大厂的双十一活动，发现这其中还真有不少让人心动的用户活动呢！小编列举大家最关心的三大活动做个对比。

新购买赠其他云产品活动对比： 阿里云还是按照10%的赠送规律，如满10000送价值1000云产品，满30000送价值3000云产品，可选产品集中在数据库、存储、网络、企业应用、移动应用套餐包、人工智能这几个领域。凡新购、升级时长1年及以内预付费云产品的用户在11月19日以后就可以兑换。

腾讯云目前没有看到相关促销信息。

华为云在这个版块促销力度非常大，0元就送云监控服务、主机安全服务、华为云学院微认证，满500元送云监控服务、主机安全服务、华为云学院微认证、2000-1200优惠券等。只要用户新购云服务器就可以立即兑换。

小编发现，虽然都是赠送产品，但是华为云代金券覆盖100+产品，而阿里云只覆盖15种产品，华为云种类更丰富些，而且门槛更低。

消费送实物礼品对比：华为云在这个活动对比里简直是压倒性的胜利啊，新晋网红Mate20、平板、P20、降噪耳机全部送送送！没办法，谁让华为产品线长且消费市场和企业市场通吃呢，土豪送礼就是任性！阿里云送的礼品就有点“不走心”了，要知道最高礼品iphone6s已经是四年前的产品了，极米投影仪、魅族蓝牙耳机也稍显诚意不足。

消费抽奖对比：阿里云抽奖起步消费门槛99元，抽奖奖品有iphoneXS手机、小米无人机、kindle，吸引力对年轻人还是很高的。华为云只要1元消费就可以抽奖，奖品有Mate20、平板、Mate20优购码、Vmall代金券，华为云代金券，关键是华为云每天都能抽1次奖，高几率获得个人利益礼品哦！虽说抽奖这事吧得看运气，但是谁都愿意幸运降临在自己身上啊，哪个奖品感兴趣不妨去试试手气吧！小编送你好运锦鲤！