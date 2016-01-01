2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”将在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

相比于往届，GNTC 2018将进行全面升级，从技术方向、嘉宾规格、探讨议题、参会规模等各方面将整体提升。3天会议期间，GNTC将聚焦网络技术发展趋势及网络技术融合应用，议题涉及IPv6、5G、云、SDN、NFV、物联网与边缘计算等众多热门技术领域，邀请数百位权威专家发表超过120场干货分享。

为进一步推进网络技术创新与发展，“GNTC 2018全球网络技术大会”活动同期将特别举办“GNTC Awards颁奖典礼”，让所有产业专家及观众现场投票，选出具有创新性、先进性、影响力、具有行业代表性的优秀解决方案，致敬行业推动者。