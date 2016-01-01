MEF（城域以太网论坛）主席Nan Chen在主题演讲中分享了全球范围内自动化网络中的确保服务的使用正在加速的这种观点和趋势。...详细 >>
Linux基金会运营副主席Phil Robb在“开源网络图景”主题演讲中提到，我们现在已经意识到当一个行业想要去发展一种技术，想要进行一些重大的变革，这就意味着我们需要大量可持续性的软件，我们需要去构建一个平台。...详细 >>
在下午的主会场中，作为互联网创始人、2012互联网名人堂入选者Louis Pouzin在“互联网发展历史综述及未来展望”主题演讲中，比较详细的阐述了互联网的发展历程，及对未来互联网的些许期许。...详细 >>
大会上，新华三集团副总裁毕首文发表了“新华三，开启网络智能化之旅”主题演讲。其中讲到，“AI技术将来肯定会跟网络做紧密的融合，而AI技术跟网络快速结合就能够达到我们希望的预期吗？这个进程可能需要很漫长的过程，不是一蹴而就。”...详细 >>
在大会中，来自美国国家工程院院士、斯坦福大学教授Nick McKeown分享了“可编程转发平面将在此驻足”的主题演讲。其中讲到，我们可以看到在网络当中5G网络趋势，这些都会影响到我们网络的发展。...详细 >>
在大会上，大会主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东为大会做了欢迎辞，对到场的各位来宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。...详细 >>
2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop。...详细 >>
2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop。...详细 >>
2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”将在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。
相比于往届，GNTC 2018将进行全面升级，从技术方向、嘉宾规格、探讨议题、参会规模等各方面将整体提升。3天会议期间，GNTC将聚焦网络技术发展趋势及网络技术融合应用，议题涉及IPv6、5G、云、SDN、NFV、物联网与边缘计算等众多热门技术领域，邀请数百位权威专家发表超过120场干货分享。
为进一步推进网络技术创新与发展，“GNTC 2018全球网络技术大会”活动同期将特别举办“GNTC Awards颁奖典礼”，让所有产业专家及观众现场投票，选出具有创新性、先进性、影响力、具有行业代表性的优秀解决方案，致敬行业推动者。