田溯宁：从万物互联到智能互联，公司新物种“客户运营商”诞生

亚信集团董事长田溯宁以“从万物互联到智能互联”为主题发表精彩演讲，全面阐释了万物互联引发的智慧商业物种将大爆发，公司新物种“客户运营商”随之诞生，并对支撑商业系统再造的边缘网络等创新技术进行了详细解读。

11月7日至9日，江南水乡乌镇，再次汇聚全球目光，世界互联网又进入了“中国时间”。来自世界各地的国际组织负责人、互联网领军人物相约于此，就共同创建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系贡献智慧、凝聚共识。在11月8日召开的“物联网：连接无处不在”论坛上，亚信集团董事长田溯宁以“从万物互联到智能互联”为主题发表精彩演讲，全面阐释了万物互联引发的智慧商业物种将大爆发，公司新物种“客户运营商”随之诞生，并对支撑商业系统再造的边缘网络等创新技术进行了详细解读。

【亚信集团董事长田溯宁】

万物连接：引发智慧商业物种大爆发

物联网技术的大量普及，可以满足更为多样化的连接需求，实现更为广泛的人与人、人与物、物与物之间的连接，为各垂直行业领域的数字化、智能化创新奠定基础。同时，许多企业运用新兴技术和全新的商业模式，进而实现了飞速成长。

田溯宁表示：“科技跟生命一样，有着自己的进化历程。当万物连接的时候，全新的商业物种会出现，它们将不再以产品为中心，而是以客户运营作为最主要的增长途径。企业的形态会随之发生根本变化，如何理解未来世界，是企业在新生态环境下的生存准则。万物连接让海量数据和知识的获取变得更加容易，成本更低，这也直接促进了人工智能的飞速发展，其进化过程将从现在的看得见，变成会说话、会思考，为我们创造全新的生活体验方式。同时，我们这次迎来的变革之力，也会对生产方式、企业组织、产品模式进行重构，更多的企业可以通过将智能硬件和软件系统植入产品，满足消费者的真正需求。”

他同时指出：边缘计算将为新物种提供一个复杂的泛生态环境，边缘网络则将成为商业机构感知客户、服务客户的关键场所。

连接网络边缘：未来客户运营的关键场所

据IDC统计数据显示，到2020年超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场可超万亿。边缘计算是数据存储、处理能力从集中的云数据中心，向网络边缘和行业现场的延伸，其衍生的市场机遇几乎涵盖到与互联网相关的所有产业，每个企业都将身在其中。

田溯宁在演讲中谈到：“从个人计算机时代发展到云时代，如今所有的数据都汇总到云端，解决了数据集中处理和大数据分析的难题。但随着万物互联时代的到来，云又在分离。边缘计算的价值还更多的体现在商业运营方面，因为边缘网络能够更贴近客户提供智能服务，在可穿戴设备、智能家居、交通出行、零售餐饮等场景，边缘计算能够解决它们产生的海量联接、实时响应、数据优化、智能分析以及安全可控方面的挑战，商业机构将拥有丰富的感知客户、服务客户的能力，进而快速获取行业数字化转型的红利。”

商业系统：三大合力打造智慧未来

在以产品为中心的运营体系中，ERP是任何一个企业最重要的商业系统，它需要对企业的整个流程进行规划和管理。而随着5G时代的到来，我们正在从百亿连接进入到万亿连接时代，会形成各种各样连接产生的智能场景，会催生新物种的大爆发，并从根本上改变过去以产品和服务为核心的业务形式，而这些新物种都应该有一个名词：“客户运营商”。

针对“客户运营商”的新概念，田溯宁举了一个非常简单的例子：在万物连接的时代，汽车制造企业将不再只是单纯的汽车生产者，而是变成了汽车运营公司，汽车的状态、驾驶者的状态、意图、安全、预期、计费，都将成为公司运营的关键。而其背后支撑的软件系统，必须实时感知客户，预知客户需求。因此，当公司转变为“客户运营商”的时候，从过去以流程为核心的ERP到后来以客户为中心，以数据为中心，就需要以客户为感知的“E-BOSS”，而这也是亚信正在努力的方向。

田溯宁认为：基于边缘计算的客户运营能力、实时动态面向场景的智能化网络、面向生态合作的数字资产运营能力，将会协助企业完成商业支撑系统的升级再造。通过边缘计算，企业可以为客户提供更准确、更及时的体验，这不仅包括产品的快速孵化，更涵盖了超于客户预期的可能。在运营商层面，为支撑数字化转型，运营商网络需要提供支持动态变化的智能接入平台，以帮助企业实现快速的创新能力、敏捷的生产能力。当然，商业支撑系统的再造只是万物连接的一个方面，我们个人的生活方式，社会的运行方式，都会发生深度的改变。