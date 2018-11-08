开启高附加值管道：思博伦助力中国电信成功完成基于场景的FlexE技术测试

思博伦通信今天宣布，思博伦和中国电信广州研究院、华为合作，三方共同完成了FlexE在城域网和5G 场景下的验证测试，涵盖FlexE功能和性能等多个方面，测试结果达到预期。

至顶网网络频道 11月08日 综合消息： 以太网测试和测量行业的领导者思博伦通信今天宣布，思博伦和中国电信广州研究院（以下简称广研院）、华为合作，三方共同完成了FlexE在城域网和5G 场景下的验证测试，涵盖FlexE功能和性能等多个方面，测试结果达到预期。

今天，随着高清视频、高频交易等高端应用对于网络服务质量的要求持续提高，以及5G 网络uRLLC和mMTC场景的到来， FlexE技术越来越受到业界重视， FlexE应用场景不断扩展。

本次测试依托中国电信网络与终端重点实验室，采用华为路由器配置基于FlexE端口， 使用配置FlexE测试模块的SpirentTestcenter测试仪。设备之间、设备和仪表间采用100G BASE-LR4 端口组网。SpirentTestcenter FlexE测试模块上采用不同的测试端口，分别配置100G 以太网和100G FlexE模式，在FlexEGroup上配置m*5G FlexE Client, 产生满带宽测试流量，验证FlexE专线的硬隔离特性，测试FlexE专线及FlexE和以太网之间的转发性能。

测试结果显示：业界领先的路由器已经具备通过FlexE技术实现网络分片能力，满足金融、政府等高价值专线场景的组网要求，也为5G mMTC和uRLLC应用场景提供了初步的网络基础。

中国电信研究院IP技术研究负责人朱永庆表示：“ FlexE技术自提出以来，已经引起了业界广泛的关注。 运营商， 设备厂家和芯片供应商都在开发FlexE技术及对不同应用场景的扩展，探索应用场景。为此广研院联合华为和思博伦共同完成了FlexE在城域网和5G 场景下的验证测试，测试结果达到预期。思博伦的Spirent TestCenter测试仪新推出FlexE测试模块，符合技术发展趋势， 具备很好的多链路捆绑能力和信道化功能，5Gbps的FlexE Client 带宽粒度，能很好满足城域网FlexE专线和5G 网络分片的测试要求。”

思博伦通信销售总监周佳新先生表示：“本次广研院、华为和思博伦的联合创新测试，为FlexE技术产业链的成熟奠定了基础，推进了FlexE在城域网和5G 网络中的应用，加速了FlexE产业商用步伐。”

“思博伦持续跟踪50G PAM4，100G, 200G，400G, FlexE等新技术发展趋势，在新技术上持续投入核心研发力量，以高性能的产品和创新的解决方案，持续支持5G 时代网络的发展。”

思博伦FlexE测试方案是业界密度最高的FlexE 100GBASE-R PHY 测试仪，并提供业界领先的50G PAM4 和100G FlexE测试能力， 为数据中心、城域网和5G 网络中推动FlexE的商用进程提供有力支持。



Spirent Testcenter PX3-QSFP28-12-225A-FlexE 测试模块，单一板卡支持100G/50G/50G PAM4/40G/25G/10G 以太网和FlexE