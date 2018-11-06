"乌镇时间"即将开启，亚信与你相约第五届世界互联网大会

11月7日至9日，第五届“世界互联网大会·乌镇峰会”即将开幕，亚信受邀参加此次峰会，将携自身在移动通信、网络安全、人工智能、大数据、云计算及物联网等领域的创新实践亮相。

至顶网安全频道 11月06日 综合消息： 11月7日至9日，第五届“世界互联网大会·乌镇峰会”即将开幕，亚信受邀参加此次峰会，将携自身在移动通信、网络安全、人工智能、大数据、云计算及物联网等领域的创新实践亮相，亚信集团还将与中国通用技术集团、GSMA、小米集团等共同举办“物联网：连接无处不在”主题论坛。

世界互联网大会是中国举办的规模最大、层次最高的互联网大会，也是世界互联网领域的最权威会议。五年来，世界互联网大会搭建起互联网前沿技术展示交流的大舞台，大会上技术成果的广泛应用为全球经济发展增添新动力。

本届大会以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主题，来自政府、国际组织、企业、技术社群和民间团体的嘉宾，将重点围绕创新发展、网络安全、文化交流、民生福祉和国际合作等议题进行探讨交流，旨在搭建中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的中国平台，推进全球共同繁荣，促进提升全球数字化发展水平，构建可持续的数字世界。

亚信集团董事长田溯宁将在“物联网：连接无处不在”论坛、“金融资本与互联网技术创新”论坛、“5G时代：开放合作 共创未来”论坛发表主题演讲，并将在“企业家高峰对话：新时代的数字经济”，与来自全球网络界领军人物进行对话交流。

精彩看点 · 敬请期待

· “物联网：连接无处不在”论坛

· “企业家高峰对话：新时代的数字经济”

· “金融资本与互联网技术创新”论坛

· “5G时代：开放合作 共创未来”论坛

回顾万亿连接、超大规模的数据与人工智能技术的落地，对过去十年信息技术的重造；探讨“智能连接”时代下，未来计算与通讯所面临的变革与挑战；展望技术创新所带来的产业发展机遇。

亚信作为产业互联网时代的领航者，不断践行产业互联网实践，推动探索移动通信、网络安全、人工智能、大数据、云计算及物联网等新兴技术。亚信紧跟科技时代转型的变革步伐，通过创新发展模式，增强客户运营服务能力，保障数字社会安全，推动万物互联到智能连接的时代来临。



