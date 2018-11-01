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厚积薄发——NetSuite的辉煌历史 主持嘉宾：叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理 何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监 对话嘉宾：新维国际 | 上海峥荷 | 连咖啡 | 企元距图 | 上海网杉 | 深圳维曼