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2018 Oracle NetSuite 中国峰会

11月13日 · 上海

Oracle NetSuite
2018 Oracle NetSuite 中国峰会
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2018 Oracle NetSuite 中国峰会
AGENDA

会议日程

1 MAIN VENUE

主会场日程

上海浦东嘉里中心大酒店3层浦东厅
09:00-09:20
欢迎致辞：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
09:20-10:30

厚积薄发——NetSuite的辉煌历史

主持嘉宾：叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理

何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监

对话嘉宾：新维国际 | 上海峥荷 | 连咖啡 | 企元距图 | 上海网杉 | 深圳维曼

09:20-10:30

硕果累累——NetSuite的荣耀今日

演讲嘉宾：Alain Blanc 甲骨文公司执行副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区应用软件业务

主持嘉宾：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理

对话嘉宾：Craig Sullivan 甲骨文公司集团副总裁，NetSuite产品研发管理

Pascal Sero 甲骨文公司副总裁，亚洲研发中心

11:20-12:00

砥砺前行——NetSuite的璀璨未来

主持嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监

对话嘉宾：汉得信息|国票信息

2 OTHER VENUE

企业领袖论坛

上海浦东嘉里中心大酒店3层浦东厅
14:00-14:15
欢迎致辞：叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理
14:15-15:15

第一幕 —— 智融生活，无处不在

主持嘉宾：何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监

演讲嘉宾：达美乐（中国）| 百川时代 | 连咖啡

15:15-16:15

第二幕 —— 创新成长，缔造价值

主持嘉宾：姚翔 甲骨文公司 NetSuite 销售总监

演讲嘉宾：上上签 | 复志科技 | 凯欧斯科技

16:15-17:15

第三幕 —— 拓展全球，超越期待

主持嘉宾：曹栋亮 甲骨文公司 NetSuite 销售总监

演讲嘉宾：深圳松诺 | 深圳纽泰睿 | 贝尔地板

17:15-17:30

彩蛋 —— 携手、增长、驾驭未来

叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理

3 OTHER VENUE

生态伙伴论坛

上海浦东嘉里中心大酒店3层浦东厅
14:00-14:10
欢迎致辞：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理、赵恒-人称 T 客创始人
14:10-14:40

数字化驱动下的焦虑

演讲嘉宾：霍锦洁 IDC 中国区总裁

14:40-15:20

构建生态命运共同体 未来软件业的发展之道

演讲嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监

对话嘉宾：Guido Haarmans 甲骨文公司副总裁，NetSuite 发展，SDN 及合作伙伴项目

董炳川 甲骨文公司 NetSuite 咨询顾问总监

15:20-16:20

为何选择与Netsuite SDN同行

主持嘉宾：赵恒-人称 T 客创始人

对话嘉宾：汉得信息 | 国票信息

16:20-17:00

大咖面对面

主持嘉宾：赵恒-人称 T 客创始人

对话嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite战略渠道总监

百洋智能科技 | 上上签

SPEAKER

参会嘉宾

  • Craig Sullivan

    Craig Sullivan 甲骨文公司集团副总裁 NetSuite产品研发管理

  • 何毅

    何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监

  • 潘杰君

    潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理

  • 任科

    任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监

  • 叶天禄

    叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理

DATA

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