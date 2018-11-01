11月13日 · 上海
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欢迎致辞：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
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厚积薄发——NetSuite的辉煌历史
主持嘉宾：叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理
何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监
对话嘉宾：新维国际 | 上海峥荷 | 连咖啡 | 企元距图 | 上海网杉 | 深圳维曼
|09:20-10:30
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硕果累累——NetSuite的荣耀今日
演讲嘉宾：Alain Blanc 甲骨文公司执行副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区应用软件业务
主持嘉宾：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
对话嘉宾：Craig Sullivan 甲骨文公司集团副总裁，NetSuite产品研发管理
Pascal Sero 甲骨文公司副总裁，亚洲研发中心
|11:20-12:00
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砥砺前行——NetSuite的璀璨未来
主持嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监
对话嘉宾：汉得信息|国票信息
|14:00-14:15
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欢迎致辞：叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理
|14:15-15:15
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第一幕 —— 智融生活，无处不在
主持嘉宾：何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监
演讲嘉宾：达美乐（中国）| 百川时代 | 连咖啡
|15:15-16:15
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第二幕 —— 创新成长，缔造价值
主持嘉宾：姚翔 甲骨文公司 NetSuite 销售总监
演讲嘉宾：上上签 | 复志科技 | 凯欧斯科技
|16:15-17:15
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第三幕 —— 拓展全球，超越期待
主持嘉宾：曹栋亮 甲骨文公司 NetSuite 销售总监
演讲嘉宾：深圳松诺 | 深圳纽泰睿 | 贝尔地板
|17:15-17:30
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彩蛋 —— 携手、增长、驾驭未来
叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理
|14:00-14:10
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欢迎致辞：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理、赵恒-人称 T 客创始人
|14:10-14:40
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数字化驱动下的焦虑
演讲嘉宾：霍锦洁 IDC 中国区总裁
|14:40-15:20
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构建生态命运共同体 未来软件业的发展之道
演讲嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监
对话嘉宾：Guido Haarmans 甲骨文公司副总裁，NetSuite 发展，SDN 及合作伙伴项目
董炳川 甲骨文公司 NetSuite 咨询顾问总监
|15:20-16:20
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为何选择与Netsuite SDN同行
主持嘉宾：赵恒-人称 T 客创始人
对话嘉宾：汉得信息 | 国票信息
|16:20-17:00
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大咖面对面
主持嘉宾：赵恒-人称 T 客创始人
对话嘉宾：任科 甲骨文公司 NetSuite战略渠道总监
百洋智能科技 | 上上签
Craig Sullivan 甲骨文公司集团副总裁 NetSuite产品研发管理
何毅 甲骨文公司 NetSuite 中国区高级总监
潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
任科 甲骨文公司 NetSuite 战略渠道总监
叶天禄 甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理