华为云数据库PostgreSQL新功能上线，全版本支持在线、离线迁移

日前，华为云数据库PostgreSQL新功能上线，全版本支持数据库在线迁移、离线迁移，用户可以跨云、跨网、跨线上线下自由迁移数据，无论是对业务和应用迁移上云的用户，还是对有灾备需求的用户而言，都打开了方便之门。

日前，华为云数据库PostgreSQL新功能上线，全版本支持数据库在线迁移、离线迁移，用户可以跨云、跨网、跨线上线下自由迁移数据，无论是对业务和应用迁移上云的用户，还是对有灾备需求的用户而言，都打开了方便之门。

在软件开发的生命周期中，由于业务发展、系统迭代更新或者软件系统本身的重构抑或其他因素，几乎都需要对数据进行迁移。尤其是随着近年来云业务的快速发展，在低成本和高性价比的上云诉求下，众多企业开始寻求商用数据库的替代解决方案。

此外，数据安全事件频发，而数据作为企业核心资产，灾备也日渐成为企业发展战略中不可或缺的部分。然而，也正是由于数据的重要性，使得迁移随之成为企业发展的一大挑战。

在传统数据库迁移场景下，企业往往还面临诸如：迁移步骤复杂，操作人员需要专业技术背景，门槛高。人工部署耗时多，往往需要数周甚至上月，周期长。企业需承担DBA专家人力成本，迁移硬件成本，成本高。以及迁移可能面临任务失败、业务中断、数据丢失，风险大等难题。

虽然不少数据库都提供了原生迁移工具，但大多都只能进行全量数据拷贝，为了保证迁移数据一致性，要求业务在数据迁移之前需停止服务。因此，在现今分秒必争的互联网商业环境下，传统的迁移方案对业务及公司的影响极大。

此番华为云数据库PostgreSQL通过自有数据复制服务DRS ，支持数据库在线和离线迁移，提供多种任务状态区分不同阶段的迁移任务，对用户而言不但大大降低迁移任务失败的风险，而且节省大量时间。

以在线迁移为例： 选择该模式后，DRS先通过预检查功能，对可能影响迁移任务成功的因素及条件进行检查，并提供分析报告，用户可以根据失败信息和处理建议的指导，调整环境，以确保迁移成功。

DRS 在线迁移准备

在线迁移任务启动后，用户可以通过DRS的迁移监控功能，查看同步时延、剩余时间等指标，实时掌控迁移情况。此外，DRS还提供对象级、数据级的多维度、多层次对比，确保数据零丢失。

在离线迁移状态下，华为云数据库则提供三种状态可查看：

恢复中：正在进行备份文件到目标数据库的迁移任务。

成功：备份文件到目标数据库的迁移任务执行成功。

失败：备份文件到目标数据库的迁移任务执行失败。

通过离线或在线两种迁移方式，用户都可以安全高效的将数据库迁移到华为云PostgreSQL数据库，实现业务层面改动最少、中断时间为零的数据库平滑迁移。

值得一提的是，华为云数据库PostgreSQL具备当前市场上其它云数据库服务所不具有的优势，比如版本齐全，包括9.4/ 9.5/9.6/10.0.3版本。而且模式多样，所有版本均提供单机版和高可用版（双机版），规格从1U2G到60U256G多种选择，支持弹性扩容缩容，可满足不同用户业务需求选择。

当前，华为云PostgreSQL 9.4/ 9.5/9.6/10.0.3所有版本，均支持同版本间的在线迁移和离线迁移两种方式，且支持9.5-9.6的跨版本迁移。

PostgreSQL对 IOT、物流等行业而言非常具有吸引力。其强大的空间信息服务可以提供快速精准的空间分析，及时规划运输路径；Postgis插件提供投影变换功能，方便在途监控；快速处理复杂数据模型及简化空间操作的能力，使得企业更加方便 SQL 拓展和实现数据共享，大幅降低业务开发运维成本。因此对这些行业而言，PostgreSQL是位置应用首选产品。

目前，华为云PostgreSQL已兼容30款多功能插件，不仅支持丰富的数据类型，而且直接支持SQL操作JSON及XML，助力企业低成本实现工具化智能管理。华为云PostgreSQL迁移能力的提升，也将成为想要转型上云企业、想要进行灾备企业的得力助手。

了解华为云数据库 PostgreSQL 更多详情，请访问：

https://www.huaweicloud.com/product/pg.html

免费试用地址：

https://activity.huaweicloud.com/free_test/index.html