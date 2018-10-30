华为云数据复制服务DRS正式商用，首家提供迁移耗时评估和时间级进度查看

日前，华为云数据复制服务DRS正式商用，支持更大数据量（TB级别）、更长时间（超过一周以上）等多种复杂迁移场景；支持数据库上云和云上业务数据实时回传至云外的混合云架构，数据可灵活流动。

日前，华为云数据复制服务DRS正式商用，支持更大数据量（TB级别）、更长时间（超过一周以上）等多种复杂迁移场景；支持数据库上云和云上业务数据实时回传至云外的混合云架构，数据可灵活流动。此外，DRS升级预检查、迁移监控及对比两大迁移助手，首家提供任务耗时评估、时间维度的迁移进度实时查看，迁移实时同步性能提升5倍以上，将迁移时业务不中断和高性能需求的冲突降到最低。

在传统数据库迁移场景下，用户需要解决包括数据迁移前准备、数据迁移实施、数据迁移后校验的一系列准备。而且在整个过程中，每一个环节都要周全考虑、谨慎对待，否则稍有不甚，就会出现线上故障，影响公司业务及应用正常运行，不但要承担经济损失的风险，甚至还会面临法律问题。

因此，数据库迁移一直以来都是企业上云、灾备的一大难题，面临的挑战也五花八门。例如：迁移准备是否充分不可知，迁移失败风险大；迁移进度不可查，特殊情况下不能及时应对，影响公司运行；数据正确性全靠人肉验证，效率和可靠性没保障，存在数据丢失风险。

此次华为云DRS升级的预检查和迁移监控及对比功能，正是为了解决以上问题。

事前预检查，智能分析数据库，迁移成功有保障

用户创建迁移任务后，需要在任务开始前启动预检查功能。该功能可以提前自动识别迁移是否满足成功条件，并对可能影响迁移任务成功的因素及条件进行检查。

目前，华为云DRS提供的预检查高达60余项。包括源数据库、目标数据库的网络、版本、内存、日志、端口、兼容性、参数、安全性等一系列指数。

针对可能造成迁移失败的指标项，DRS将提供专业预检查分析报告，对失败原因、失败详情、处理建议等详细介绍，用户可以根据失败信息和处理建议的指导，调整环境，以确保迁移成功。

事中监控，实时刷新迁移进度，增量同步近实时

值得一提的是，本次华为云DRS首家提供了任务耗时评估、时间维度的迁移进度实时查看。耗时评估可以帮助用户做好布置规划，避开业务高峰期；迁移进度的剩余时间实时查看，则可让用户随时掌握任务情况，面临突发状况时也能做到心中有数、心中有底。

DRS的迁移监控功能，还提供了同步时延监控，方便用户宏观把握数据同步的实时性。当时延为0，表示源数据库和目标数据库的数据处于实时同步，可为用户数据交割提供参考。

事后对比，确保数据零丢失

华为云DRS本次升级的迁移对比功能，为用户提供多维度、多层次的数据对比，清晰反馈出源数据库和目标数据库的数据是否存在差异，确保迁移后的数据零丢失。

DRS的迁移对比，包括对象级对比，宏观对比数据对象是否缺失，例如数据库、表、视图、存储过程、触发器等；数据级对比，详细校对不同细度数据，例如行数对比、内容对比等。

需要强调的是，传统数据库迁移对企业而言，业务连续性和数据准确性，往往是是鱼与熊掌的问题。因为传统迁移场景的手工数据校对效率低、出错率高，而且数据校对往往需要高强度运算，从而占用大量资源、影响数据库性能。要保障性能，则需停下业务进行校对。

DRS也很好地解决了这个问题，通过引导式校对流程，让用户秒变迁移专家。DRS提供数据库对象检查、全局检查、割接复查等满足不同阶段需求的数据校对，并通过对比和报表分析，对用户进行由浅入深的分层引导。因此不但在效率和准确性上取得很大突破，而且性能也得到大幅提升。

当前，DRS已正式商用，但秉承生态开放的理念，用户依然可以免费使用 DRS；且配套的数据库引擎：MySQL、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB，也可免费试用。

了解 DRS 更多详情，请访问：

https://www.huaweicloud.com/product/drs.html

配套数据库引擎免费试用地址：

https://activity.huaweicloud.com/free_test/index.html