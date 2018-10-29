诺基亚贝尔凭借创新NF-IX架构 利用机器学习建设云时代的5G承载网

2020年前后，第五代移动通信技术的应用将趋于成熟。5G时代的来临，正催动云化部署成为运营商网络的必然选择，也对运营商数字化转型、改变服务交付模式、网络功能互联以及缩短IP与IT的距离提出了更具挑战性的要求。

2020年前后，第五代移动通信技术的应用将趋于成熟。5G时代的来临，正催动云化部署成为运营商网络的必然选择，也对运营商数字化转型、改变服务交付模式、网络功能互联以及缩短IP与IT的距离提出了更具挑战性的要求。今天，面对全新的数字化进程，运营商致力于进行云优化网络即服务（NaaS）的转型升级，通过网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络 (SDN)、大型互联网公司实践(CORD，SDL，DevOps)、管理与编排（AI、分析等）等手段推动整个电信网络向云化转型的进程。

10月19日，在于北京召开的2018第七届全球IP高端论坛中国站（SReXperts China 2018）上，诺基亚贝尔结合诺基亚全球经验以及本土创新能力，邀请多位全球和亚太区的顶级网络架构与技术方案专家，向与会听众分享了其云网络、大数据、5G、物联网、IP网络技术、SDN/NFV、EPC等热点行业解决方案，为运营商网络的云转型提供了一系列新利器，从“芯片、系统、软件”三个角度发力，助力运营商顺利实现网络转型，顺利迈入5G时代。

电信云转型面临全新挑战

服务交付模式的不断变化，正使电信网络转型面临全新的挑战。网络功能虚拟化后，下沉的接入结点的数量呈十倍、百倍的上升，而且这些接入节点不仅带来传统的标准汇聚型的南北向的流量，也带来分布式的东西向的流量，贯通虚拟网与物理网的承载网络需以高效、动态的方式连接成百上千倍提升的接入节点，这也要求物理网络功能（PNF）具有广域网络联通性、实时数据通道密集型和确定的资源保障，而虚拟化网络功能（VNF）需具备敏捷性和可编程性、计算/存储密集型以及灵活的资源可扩展性。

高效动态连接包括了对PNF和VNF等在内的、更大量网络功能实体的要求，为了实现服务质量等级的要求，5G承载需要打破IP与IT的屏障，解决在IT云与IP网络的运行过程中自动化进程各异、自动化孤岛、服务策略不相交、协议不匹配、IT云之间彼此不连通等诸多问题，这便需要加快WAN中的SDN进程、交付“网络即服务”、端到端SLA保障、无缝DC-WAN集成，并在云与云之间形成互联。

诺基亚贝尔IP/光网络事业部执行副总裁Drazen Lukic表示，作为在IP和光传输领域都占据业界领先地位的供应商，凭借在网络技术演进、大数据分析与应用、可编程云网络、网络服务自动化，端到端路由平台与方案的技术优势，以及持续的实践积累与创新，诺基亚贝尔真正具备了构建一个开放、灵活、弹性的平台的能力，可助力运营商构建起“超广连接、超大容量、超强能力和超级易用”新网络架构。

NF-IX 5G承载新架构释放网络新潜能

诺基亚所提出的这一NF-IX（Network Function Interconnection，网络功能互联）5G承载新架构，是一个针对电信云内VNF自动化连接的创新解决方案，旨在使云与网络实现协同增效的端到端架构，通过一个统一的IP/MPLS的广域网将分布在不同电信边际云中的网络功能无缝地连接起来，并提供确定的业务服务质量。

在使云与网络实现协同增效的同时，利用诺基亚Nuage Networks，该架构还可用以实现云与企业WAN自动化，可应用于汽车业、金融保险业、医疗业等诸多行业之中。Nuage Networks虚拟网络服务（VNS）SD-WAN解决方案可使分支机构之间实现自动联网，数据中心自动化解决方案助力企业提供公有云与私有云服务，覆盖专用网络、CSP、VPN、公共网络等任何网络连接。

在实现网络自动化与可编程性方面，该架构通过在云数据中心中应用WAN技术，可实现物理网络功能与虚拟化网络功能的协调统一。此外，该架构还充分利用了机器学习能力，面对诸如Telemetry技术、警报、测试结果、路由变化、状态变化、配置变化、环境资料等数以万计的事件发生，在无预先制定规则的情况下，机器基于基线、检测异常、关联性方面进行有效的处理和筛查，在有突然事件出现时，便可通过机器学习，基于历史数据的建议，找出已解决的类似事件，形成“给予运营商相关建议”、“噪音信息自动处理”和“触发SDN控制应用”三种不同的操作。

NF-IX 开启机器学习的电信网智能时代

这一全新架构的机器学习过程不禁会使人产生疑虑，我们可以相信机器吗？

诺基亚贝尔IP业务拓展及产品支持负责人周新宇表示，机器具有洞察驱动的自动化，在目的与结果之间形成闭环。用户产生目的，机器可进行可编程的运营商级SDN控制、网络供应与优化、服务自动化与保障，推动进行软件可编程性和流量驱动的Telemetry技术产生信息，并通过分析关联引擎和推演与建议对信息进行处理，进一步洞察反馈形成闭环。

机器学习可形成闭环并实现流程的自动化，运用Deepfield可以实时自动收集Telemetry数据，深入分析网络流量，提供网络优化与深度运营能力，大力保障现代化IP网络的安全。通过Deepfield和NSP相结合的分析和自动化解决方案，具有实时可见性，在影响到服务和客户之前检测、分析并减轻威胁，实时保护Web内容用户体验。因此，对于机器学习可信度的疑惑，在一定程度上，我们是可以消除掉的。

据Drazen Lukic透露，自2017年以来，诺基亚所投资的专注于软件定义网络（SDN）解决方案的Nuage Networks公司，已经不断与英国电信、中国电信、西班牙电信Telefonica、Telia及加拿大电信运营商TELUS等150多家全球大型服务提供商签署协议，持续大力发展软件定义广域网（SDN）市场，展现了丰富的部署经验助力云网融合。