QNAP支持华为云文件同步与备份，混合云架构让存储配置更灵活

据统计，全世界每分钟有113台手机丢失，每个月每10台计算机就有1台感染了病毒，29%的数据意外受损，30%的人从不备份。数据作为企业的核心竞争力，也是公司的软实力，一旦受损，影响可想而知。

据统计，全世界每分钟有113台手机丢失，每个月每10台计算机就有1台感染了病毒，29%的数据意外受损，30%的人从不备份。数据作为企业的核心竞争力，也是公司的软实力，一旦受损，影响可想而知。数据窃取、入侵、破坏、散播病毒等恶意行为，意外删除程序、档案错置、管理疏失等人为疏失，以及无法预判的自然灾害等都有可能导致数据故障，若没有主动的数据保护意识和周全的备份机制，企业将可能承受巨大的管理及运营风险。

全方位资料备份及数据灾难恢复计划

威联通科技（QNAP® Systems, Inc.）自2018年7月10日宣布入驻华为云市场以来，完成了NAS私有云存储与华为云的系统整合，通过旗下App Hybrid Backup Sync (混合型备份与同步中心)实现了针对华为云对象存储OBS的双向互通服务，整合了私有云和公有云，和华为云一同提供更弹性更完善的数据同步与备份服务，让企业用户尽快享有混合云灵活部署的成果红利。

混合云架构让存储配置更灵活

QNAP用户对于Hybrid Backup Sync (混合型备份与同步中心)一定不陌生，Hybrid Backup Sync 有三大服务：备份、复原、同步，将资料备份、复原、同步等强大功能聚合到一个QTS应用程序中，用户可轻松地将QNAP NAS中的资料备份或同步到另一台QNAP NAS、远端服务器或云端备份空间。Hybrid Backup Sync兼具公有云和私有云的优点，提供安全且弹性的混合云解决方案，企业可按需打造完善的数据迁移和备份方案。

一套完善的备份方案，须符合：同一份资料要有2~3份副本，包含至少2种不同的资料存储设备及1份异地备份或云端备份。而Hybrid Backuo Sync的多点、多弹性应用，皆可满足，且操作方便快捷。首先，提供图形化使用界面，可快速定制备份计划和工作排程；第二，支援中央工作管理，可从工作状态标签及工作记录中得到完整的信息，也可手动点击「立即备份」或者设定周期(时/日/周/月)自动备份，确保每份重要资料都能够妥善的保存。第三，进行云端备份服务时，可将大文件分散成小文件上传，提升文件传输速度，并允许多个文件同时传输，提升工作效率。将Hybrid Backup Sync与华为云链接也非常简单，用户在QTS作业系统启用Hybrid Backup Sync，选择华为云为服务提供商，输入华为云服务器地址后即可将QNAP NAS与华为云进行链接，实现数据的实时单项或双向的备份与同步。

QNAP陆续宣布整合多家云存储服务，目前更增添对华为云同步与备份功能的支持，为企业用户制定多元化数据保障方案提供了更可靠的选择。