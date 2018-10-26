华为云联合Hyperledger和相关企业持续推进区块链落地，构建可信数字交易

区块链技术正在被各行各业所认可，具有“降成本、提效率、优化产业诚信环境”的作用。基于区块链系统，数据可以被有效地确权，通过“可信数字化”的数据上链过程，有效地保障数据的真实性，实事求是地为产业解决过往难以解决的问题。

区块链技术正在被各行各业所认可，具有“降成本、提效率、优化产业诚信环境”的作用。基于区块链系统，数据可以被有效地确权，通过“可信数字化”的数据上链过程，有效地保障数据的真实性，实事求是地为产业解决过往难以解决的问题，从“降成本”和“提效率”两个方面推动各行业的转型升级。

日前，在华为全联接大会“区块链构建可信数字交易“专题论坛中，超级账本亚太区副总裁高卓麟、中金在线副总经理杨衡、易见天树副总朱振博和华为云PaaS服务产品部总经理廖振钦分别作了精彩的演讲，分享了对于区块链的深刻见解和实践。

Hyperledger：区块链在中国发展及产业化趋势

Hyperledger是一个全球跨行业领导者的商业区块链技术合作项目，由Linux基金会主管，囊括了金融、银行、物联网、供应链、制造和技术领域的佼佼者。

超级账本亚太区副总裁高卓麟认为：“在许多行业和IT系统中，大家都不希望使用传统的客户端-服务器模型建立传统的单一可信数据源。我们可以用分布式账本解决存储交易和数字资产小数据的高度完整性需求。此外，智能合约还可以实现市场自动化，不需要依赖于对中心角色的信任。分布式账本和智能合约组成了商业区块链。区块链在金融服务，医疗保健，物流，电信等领域还有许多重要应用。” 高卓麟还分享了几个区块链实践的商用案例。

中国处于区块链技术发展的前沿，中国对Hyperledger也有重要贡献。Hyperledger有20%的中国会员和超过10%的中国贡献者，Hyperledger Caliper由华为员工提供。Hyperledger的工作组还会定期在北上深杭等城市举行聚会。Hyperledger还积极与包括北京大学，浙江大学，清华大学在内的顶尖大学合作。

中金在线财视课堂——区块链视频版权实践

福建中金在线网络股份有限公司是一家集财经资讯、投资服务、互联网金融、移动新媒体及技术研发于一体的大型互联网企业，其运营的中金在线网站是全国三大垂直财经门户网站之一。在演讲中，中金在线副总经理杨衡认为：“随着互联网以及移动互联网的发展，数字内容爆发式增长，侵权现象层出不穷，侵权方式也不断升级。传统的版权保护由版权鉴定、司法鉴定、公正和出版四方面组成，有价格贵、响应慢，无法应对海量作品的缺点。为了适应时代的发展，更好的版权保护，中金在线与华为云深度合作，推出基于华为云区块链服务的视频版权保护系统，同时结合AI、云计算和大数据技术，打造新型的版本保护系统，给彻底解决版权保护顽疾带来了希望，让盗版无所遁形。”

在这个区块链版本保护系统及交易平台中，发行方、作者、版权局、用户以及其他平台组成联盟链，数据内容版权公司能够为海量作品提供低成本、高效率的版权存证方案，促进版权合理合法的快速流通。中金在线诚邀更多的合作伙伴加盟，共建内容版权联盟生态链。

华为云区块链——构建可信数字经济的基石

华为云静心研究技术与应用场景落地，专注做区块链应用的使能者，致力于通过区块链技术帮助企业解决数据流转过程中的可信性难题，携手企业共建可信社会。于2018年10月10日正式商用的企业级区块链开放平台区块链服务BCS（Blockchain Service），是基于区块链技术和华为在分布式并行计算、数据管理、安全加密、容器等核心技术领域多年积累基础上推出的云服务产品，帮助各行业、企业在华为云上快速、高效的搭建企业级区块链行业方案和应用。

在演讲中，廖振钦表示：“当前社会上对区块链宣传炒作的多、集资创新的多，但真正静下心来研究技术与应用场景落地的太少。感谢我们第一批公测的用户，与我们一起在数字版权、供应链金融、物流、食品溯源、能源等多领域踏实地进行应用场景落地。使华为云区块链服务在今天达到了正式商用标准，可大规模地服务于广大客户的商用项目。区块链是一项非常好的可信数字交易的技术，但也并非万能药，只适合于有限的场景。我们认为在现阶段区块链适合的场景有三个特征：第一，存在去中心化、多方参与和写入数据的应用；第二，初始情况下相互不信任的多个参与者建立分布式信任的需求；第三，对数据真实性要求高。”

云的开放性和云资源的易获得性，决定了公有云平台是当前区块链创新的最佳载体。区块链是数字经济的使能技术，企业希望提升区块链创新的速度，区块链服务（Blockchain-as-a-service）便应运而生。公有云是获得弹性资源和快速实现新技术架构的最佳途径。云环境中的区块链服务可以简化诸如协商一致算法等复杂组件的设置，而云基础设施和云平台服务也可以帮助提升运营效率和降低早期投入风险。

华为将继续在区块链底层技术做深做强，贴近客户的切实需求构建有竞争力的“区块链+”的解决方案，构建端到端解决方案，与厂商合作打造区块链生态层，释放出区块链技术真正的价值。华为云区块链服务，专注做链圈中的使能者。