为5G服务做好准备，NFV为通信服务提供商带来新商机

如今，NFV所带来的优势也已经引入CT领域，从而驱动运营商网络更加开放。英特尔发布的《为5G服务做好准备》报告指出，NFV的发展亟需5G技术的支持。在5G部署已经步入快车道的今天，它也正驱动5G网络快速成熟与商用。

在IT领域，NFV（Network Function Virtualization，网络功能虚拟化）因给传统封闭的网络带来新的活力而备受追崇。

NFV主张将网元的软硬件分离，通过将软件部署在通用硬件平台上就可以实现以往特有的硬件网元功能，从而让传统网络变得更加灵活与弹性，并且降低了投资与运维成本。

时至今日，NFV在IT领域尤其是云计算环境下愈加成熟并得到越来越多的应用，例如vFW、vRouter、vSwitch、vLB等虚拟网络功能（VNF）已经成为云的标配。

如今，NFV所带来的优势也已经引入CT领域，从而驱动运营商网络更加开放。英特尔发布的《为5G服务做好准备》报告指出，NFV的发展亟需5G技术的支持。在5G部署已经步入快车道的今天，它也正驱动5G网络快速成熟与商用。

领先的通信服务提供商正采用NFV为5G做好准备

通信服务提供商（CoSP）现在认识到，NFV使他们能够为客户提供价值，增加网络内部收入，并提供更广泛的基于软件的服务。在ETSI 2017年白皮书中，23家通信服务提供商提议业内应采用NFV技术特性来加速网络部署并避免重复工作，以更快达成5G愿景。

实际上，领先的通信服务提供商正在使用NFV为基于软件支持的5G未来做好准备，并且正提供创新和差异化的服务。2017年底，STL Partners报告指出，欧洲和北美的32家主要运营商已完成或规划了125项NFV部署。

从NFV到5G服务

以奥地利电信公司的白俄罗斯子公司Velcom举例，其宣称已于2017年初实施了第一个全虚拟化商业核心网络。根据该公司的年度报告，“这让Velcom的总体拥有成本降低了50%以上，这些新技术为语音电话和互联网客户提供了更多灵活性和更新的功能。”在一份英特尔案例研究报告中，Velcom高级技术总监Christian Laque?指出，“推出新服务变得比以往任何时候都更容易且更快，例如只需添加软件即可升级窄带物联网。”

在国内，三大运营商也进行了诸多的NFV实践。中国电信发布的5G技术白皮书中就明确指出，5G 网络将基于NFV/SDN、云原生技术实现网络虚拟化、云化部署。中国电信的CTNet2025战略中提到，将基于 SDN、NFV、云计算等关键技术推动网络架构重构，构建简洁、敏捷、集约、开放的网络新架构。

在运营商们部署的NFV服务中，尤以vCPE、SD-WAN、vIMS最为突出。

NFV为通信服务提供商带来新商机

例如中国联通在构建新一代网络架构CUBE-Net 2.0战略的指引下，利用SDN和NFV技术改造和升级企业专线产品，于国内率先开发出了基于vCPE(virtual Customer Premise Equipment，虚拟客户终端设备)的云专线产品，以为中小企业带来更为便捷、安全和智能的专线接入服务。

对于包括中国联通在内的国内外运营商专线产品此前主要基于传统的、专有软硬件体系的网络架构和CPE设备。这些在管理和维护上技术门槛较高的专线产品，常常令那些缺乏技术能力的中小企业用户望而却步。他们需要的是开通和使用更为简单、便捷，同时在稳定性和安全性上也比普通宽带接入产品更为可靠的专线服务。

vCPE的部署意味着原本需要运营商一线工作人员和客户方技术人员支持的网络配置、管理和维护重任，能够被转移到网络和数据中心侧，这既能减少运营商自己工作人员上门支持的次数，也能破解中小企业技术力量不足的瓶颈。而且联通在网络和数据中心侧增添、扩展或开通全新产品或增值业务的效率和灵活度也更高，例如防火墙、负载均衡等。

同时，与vCPE相结合，通信服务提供商可以用SD-WAN在现有物理网络上配置虚拟覆盖服务，从而在其网络目前尚未覆盖到的地方提供批发宽带服务。通过运行于高容量、行业标准硬件之上的基于软件的开放技术，SD-WAN技术可提供敏捷的企业级云WAN连接。借助这种注重开发运维的模式，通信服务提供商可以降低WAN配置的总体拥有成本，将成本优势传递至客户。

此外，将NFV用于IP多媒体子系统(IMS)呼叫服务器和移动分组核心的虚拟化，对于通信服务提供商推出全新创收服务有着重要意义。vIMS可在无需部署新物理硬件的情况下，支持服务提供商推出新服务，这种灵活性和业务敏捷性可转变通信提供商的形象。此外，将软件集成至NFV基础设施(NFVi)有助于确保特定工作负载能够在标准大容量服务器上实现最优的性能指标。总之，部署vIMS解决方案让通信服务提供商有机会获得新的收入来源，并保持与OTT提供商所提供的服务进行竞争的优势。

英特尔推动NFV技术帮助通信服务提供商实现网络转型

对于通信服务提供商来说，软件支持服务的一个关键特征是能够转变和加速服务创新。通过NFV，通信服务提供商可以获得一个平台并在其上试验新服务来评估市场价值，而无需额外部署硬件。如果试验获得成功，就可以把服务集成到生产系统中，而且获得收入的时间也要快于基于硬件的服务。

毫无疑问，使用传统的固定功能硬件设备让通信服务提供商面临服务创新挑战，当需要新的硬件功能时，依靠供应商的产品开发计划来引入新硬件功能非常耗时，这在当前激烈的市场竞争环境下无疑让自身陷入不利环境。

英特尔至强处理器和为标准NFVI服务器制定的优化参考设计等可处理通信服务提供商网络位置范围内的NFV工作负载。从数据中心和中心机房到用户端，目前有业界供应商提供的基于英特尔技术的基础设施产品，这些产品不仅具有软件兼容性，而且能够满足未来的需求。

并且，英特尔拥有的技术和生态系统合作伙伴，可通过NFV帮助通信服务提供商实现网络转型，并在整个通信服务提供商云化网络中构建从CPE到网络边缘再到数据中心的应用环境，它们将为推动5G商用发挥至关重要的作用。

点击链接即可下载英特尔白皮书《为5G服务做好准备》，洞悉NFV技术为5G带来的新机遇：

https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/communications/getting-cosps-ready-for-5g-services-brief.html