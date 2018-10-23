 海尔与湖北广播电视台摘取IDC数字化年度大奖——新华三成功助力行业客户数字化转型

10月19日，在IDC中国主办的“2018 IDC中国数字化转型年度盛典暨第三届中国数字化转型领军用户颁奖典礼”上，由新华三设计与建设交付的海尔互联工厂网络解决方案、湖北广播电视台长江云平台皆被授予“2018年IDC中国数字化转型大奖运营模式转型领军者”殊荣。

10月19日，在IDC中国主办的“2018 IDC中国数字化转型年度盛典暨第三届中国数字化转型领军用户颁奖典礼”上，由紫光旗下新华三集团设计与建设交付的海尔互联工厂网络解决方案、湖北广播电视台长江云平台皆被授予“2018年IDC中国数字化转型大奖运营模式转型领军者”殊荣。这也是继平安科技金融云平台、中海油云管理平台项目摘得2017年IDC中国数字化转型大奖之后，新华三承建的数字化项目领军企业客户再度获此殊荣。

脱颖而出

助力行业客户获业界最高肯定

自2017年起，全球知名市场研究机构IDC开始对中国数字化转型项目开展年度评比，IDC数字化转型大奖旨在表彰中国地区利用数字与颠覆性技术在一个或多个业务领域成功规划并实施数字化转型的组织。2018年度的IDC中国数字化转型大奖评选工作自2月启动，经过了初选、公众网络评选、IDC专家评选和行业专家评选等多维度甄选，最终包括海尔集团互联工厂网络方案与湖北广播电视台长江云在内的35个数字化项目脱颖而出，凭借项目的方案创新性、转型成就与示范价值获得嘉奖。

作为数字化解决方案领导者，由新华三承建的数字化项目如今已连续两年获IDC中国数字化转型大奖首肯，获奖项目涉及金融、能源、制造与广电行业，涵盖金融云、能源云、融媒云等私有云与行业云实践，以及智能制造的前沿实践，充分展现了新华三业内领先的技术与创新领导力，以及助力百行百业实现业务转型与运营创新的强大实力。

海尔集团DTS网络部部长曲德双在颁奖典礼现场表示，消费升级影响甚至颠覆着制造行业的商业模式，这意味着企业需要高效的数字化创新平台支撑。在新华三智能工厂解决方案的帮助下，海尔互联工厂顺利实现了从线上用户定制方案到线下柔性化生产的数字化、可视化全定制流程，可以更快更有效地接近用户，现已成为全国智能制造行业标杆。

从媒体人的角度出发，湖北广播电视台技术管理部首席策划杨菲同样认为，只有实现传统媒体与新媒体的融合，才能赢得变革主导权，传统IT已经无法有效应对全媒体融合的发展需求。新华三云平台解决方案为长江云平台实现传统媒体与新媒体内容共享、全媒体内容生产以及前端应用提供了重要支撑，长江云平台的落地为国内更多广电媒体的融合发展提供了有益借鉴。

数字转型

携手领军企业智能制造与融媒云发展

在海尔互联网工厂项目中，新华三的智能工厂网络解决方案，为海尔的胶州空调工厂打造了将车间物联网、信息通信网、售后产品服务网三网融合的网络通道，帮助海尔颠覆传统制造业的订单生产模式，建立了用户、设计师、供应商等相关方基于网络互动协同的生产运营模式，在实现个性化定制的同时，完成了企业运营模式的重大转型。该项目成功探索了工业4.0在家电制造企业的落地途径，为传统制造业面向中国制造2025的转型抉择提供了标杆与参考。

而在湖北广播电视台长江云平台的建设中，新华三通过融合媒体云IaaS云平台解决方案，帮助长江云平台实现了传统媒体与新兴媒体深度融合、一体发展，满足了未来大众化、个性化媒体、社会媒体、自媒体等多样化媒体形态的运营需求，可支撑万级新媒体产品，服务亿级用户，实现了传统媒体运营向“一次采集、多种生成、多元传播”运营模式的转型。该项目如今已成为全国省级融媒云的建设样板，在推动国内媒体的融合发展中发挥了显着的示范与引领效应。

未来，新华三将再接再厉，持续开展技术创新与方案研发，实现数字化技术与各大行业场景的深度融合创新，帮助各行业客户启动与完成数字化转型壮举，并以此引领更多的企业走上转型升级之路。