科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网网络频道网络管理华为云联合中维世纪发布视频监控联合解决方案

华为云联合中维世纪发布视频监控联合解决方案

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

日前，2018华为全连接大会期间，华为云联合战略合作伙伴-中维世纪发布视频监控联合解决方案。该方案依托华为云雄厚的计算、存储、网络等基础云服务能力，借助华为云AI技术，基于中维世纪融视云、融慧云平台，为智慧行业解决方案创新赋能。

来源：至顶网网络频道2018-10-22 17:51:45

关键字： 视频监控 中维世纪 华为云

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

日前，2018华为全连接大会期间，华为云联合战略合作伙伴-中维世纪发布视频监控联合解决方案。该方案依托华为云雄厚的计算、存储、网络等基础云服务能力，借助华为云AI技术，基于中维世纪融视云、融慧云平台，为智慧行业解决方案创新赋能。

视频云服务能力，安防企业竞争的重要因素

在“AI智能、云服务”的新背景下，技术创新是安防行业未来竞争的核心，项目的个性化、定制化需求不断增加，也为企业产品与服务提出了更严格的标准。因此当前大热的AI智能、大数据、云端服务的物联网技术成为最核心的技术。

中维世纪拥有规模视频集中管理平台、成熟的视频智能技术和丰富的场景化解决方案经验。平台方面值得一提的是，在 AI智能+云服务的新时代背景下，中维世纪坚持视频安全领域、云端远程服务的创新发展，至今形成了基于“云视通+”与IOT物联网相结合的融视云综合管理平台，并基于此平台打造了多种智能场景化整体解方案。

“风物长宜放眼量”。随着万物互联时代的来临，所有行业都已进入信息化、数字化、智能化的“快车道”，当前云计算正在从1.0向2.0时代迈进，如今发展迅猛的人工智能企业或大数据企业，只有实现软硬件协同作业才能为企业获得最高性价比。作为一家安防服务提供商，应该如何寻找实力战略合作伙伴，并提供持续高效的视频云服务能力至关重要。

华为云与中维世纪深度合作，打造智慧的云端能力

华为云拥有强大的基础云服务能力，并作为首个提出AI要与应用场景相结合，并以落地为目标推进技术发展和行业研究的厂商，希望能为全球的客户服务，大力推动“用得起、用得好、用得放心”的普惠AI落地，赋能各行各业。中维世纪拥有18年安防积淀，在场景化解决方案方面经验丰富，并拥有高集成度的综合管理平台和丰富的AI 智能应用案例，能够与华为领先的技术和丰富的生态资源相结合，展开深度合作，打造更具特色的智能技术。

依托中维世纪丰富的安防行业用户积淀，通过“边+端”的前端智能物联网设备、图像及视频智能分析等技术优势，将IoT数据传输到云端视频集中管理服务，同时结合华为云EI及OBS服务，深度打造客户专属的行业视频云平台，实现面向智慧城市、雪亮工程、智慧商业等不同领域的行业视频云联合解决方案。

华为云基础云服务及AI能力加持，融视云平台积淀。华为云联合中维世纪发布行业视频云联合解决方案，将依托中维世纪融视云与华为云，共同打造智慧的云端能力，为行业场景化解决方案持续赋能，开启深度合作新篇章，共襄云端盛宴，共创智能未来！

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    相关文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号