华为云联合中维世纪发布视频监控联合解决方案

日前，2018华为全连接大会期间，华为云联合战略合作伙伴-中维世纪发布视频监控联合解决方案。该方案依托华为云雄厚的计算、存储、网络等基础云服务能力，借助华为云AI技术，基于中维世纪融视云、融慧云平台，为智慧行业解决方案创新赋能。

日前，2018华为全连接大会期间，华为云联合战略合作伙伴-中维世纪发布视频监控联合解决方案。该方案依托华为云雄厚的计算、存储、网络等基础云服务能力，借助华为云AI技术，基于中维世纪融视云、融慧云平台，为智慧行业解决方案创新赋能。

视频云服务能力，安防企业竞争的重要因素

在“AI智能、云服务”的新背景下，技术创新是安防行业未来竞争的核心，项目的个性化、定制化需求不断增加，也为企业产品与服务提出了更严格的标准。因此当前大热的AI智能、大数据、云端服务的物联网技术成为最核心的技术。

中维世纪拥有规模视频集中管理平台、成熟的视频智能技术和丰富的场景化解决方案经验。平台方面值得一提的是，在 AI智能+云服务的新时代背景下，中维世纪坚持视频安全领域、云端远程服务的创新发展，至今形成了基于“云视通+”与IOT物联网相结合的融视云综合管理平台，并基于此平台打造了多种智能场景化整体解方案。

“风物长宜放眼量”。随着万物互联时代的来临，所有行业都已进入信息化、数字化、智能化的“快车道”，当前云计算正在从1.0向2.0时代迈进，如今发展迅猛的人工智能企业或大数据企业，只有实现软硬件协同作业才能为企业获得最高性价比。作为一家安防服务提供商，应该如何寻找实力战略合作伙伴，并提供持续高效的视频云服务能力至关重要。

华为云与中维世纪深度合作，打造智慧的云端能力

华为云拥有强大的基础云服务能力，并作为首个提出AI要与应用场景相结合，并以落地为目标推进技术发展和行业研究的厂商，希望能为全球的客户服务，大力推动“用得起、用得好、用得放心”的普惠AI落地，赋能各行各业。中维世纪拥有18年安防积淀，在场景化解决方案方面经验丰富，并拥有高集成度的综合管理平台和丰富的AI 智能应用案例，能够与华为领先的技术和丰富的生态资源相结合，展开深度合作，打造更具特色的智能技术。

依托中维世纪丰富的安防行业用户积淀，通过“边+端”的前端智能物联网设备、图像及视频智能分析等技术优势，将IoT数据传输到云端视频集中管理服务，同时结合华为云EI及OBS服务，深度打造客户专属的行业视频云平台，实现面向智慧城市、雪亮工程、智慧商业等不同领域的行业视频云联合解决方案。

华为云基础云服务及AI能力加持，融视云平台积淀。华为云联合中维世纪发布行业视频云联合解决方案，将依托中维世纪融视云与华为云，共同打造智慧的云端能力，为行业场景化解决方案持续赋能，开启深度合作新篇章，共襄云端盛宴，共创智能未来！