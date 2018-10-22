为工业赋予智慧，AII首届工业APP开发与应用创新大赛正式启动

此次大赛的主办单位AII联盟是在工业和信息化部的指导下，由工业、信息通信业、互联网等领域百余家单位共同发起成立的联盟型组织，截止目前联盟会员数量已突破800家，在推动工业互联网产业应用实践方面取得了实质性进展。

由工业互联网产业联盟（Alliance of Industrial Internet，简称AII联盟）主办，中国信息通信研究院、华为技术有限公司、北京索为系统技术股份有限公司、沈机（上海）智能系统研发设计有限公司、北京寄云鼎城科技有限公司联合承办的“AII首届工业APP开发与应用创新大赛”（以下简称“大赛”）正式启动。

抓住历史机遇，工业APP大赛响应国家号召

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。基于我国工业互联网发展现状，国务院于2017年11月印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中，明确提及“百万家企业上云，百万工业APP培育”的目标；2018年5月，工信部印发的《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》则细化了工业APP培育工程的主要目标，为参与推动工业APP发展的各级政府部门、工业企业、科研机构提供了明确的指导。加快布局工业互联网平台，大力部署工业APP，通过激活工业数据和知识资源，赋能工业提质增效和转型升级。工业APP将为我国重塑制造业体系，实现制造业换道超车提供重要手段。

AII首届工业APP大赛，权威专业奖励丰厚

此次大赛的主办单位AII联盟是在工业和信息化部的指导下，由工业、信息通信业、互联网等领域百余家单位共同发起成立的联盟型组织，截止目前联盟会员数量已突破800家，在推动工业互联网产业应用实践方面取得了实质性进展。

大赛不仅为工业APP开发领域人才提供了比拼的平台，大赛奖励也十分丰厚，全国总冠军奖金达20万元人民币。优胜团队还可获得行业名企学习交流、参加AII联盟重大峰会等福利。

本次大赛具体信息

1、报名及初赛作品上传时间：9月25日~11月21日

2、大赛命题：围绕工业APP的研发设计、生产制造、应用服务三个方向，要求参赛队伍提供工业APP开发说明书与APP的演示视频。鼓励参赛队伍提交真实的工业APP，以便于必要时进行实景展示，或可能的商业化对接。工业APP开发与提交建议使用华为云DevCloud平台、索为SYSWARE.IDE平台、i5OS平台、寄云NeuSeer平台。

3、报名条件：大赛不限年龄、身份、国籍，相关领域的个人、高等院校、科研机构、企业单位、初创团队等人员均可报名参赛。每支参赛队伍人数最多不超过5人，每人只能参加一支队伍。参赛选手报名须保证所提供的个人信息真实、准确、有效。

4、初赛作品评选时间：11月22日 – 12月7日

5、全国总决赛时间：12月16日 – 12月19日

6、大赛奖励：第一名20万元奖金（1名），第二名10万元奖金（2名），第三名5万元奖金（3名），入围奖1万元奖金（12名）

参赛选手可通过大赛官网http://www.ind-app-comp.com进入报名。

大赛举办期间，组委会将通过官方公众号“工业APP大赛”发布赛事相关新闻，分享工业互联网领域相关知识，欢迎您的关注！