信诚永旭、东方龙马携手华为云，推出企业核心业务上云联合解决方案

日前，华为全联接大会期间，信诚永旭、东方龙马携手华为云联合推出企业核心业务上云联合方案。东方龙马在数据库领域管理具有丰富的实战经验，涉及政府、金融、电信、税务、制造等各个行业。

日前，华为全联接大会期间，信诚永旭、东方龙马携手华为云联合推出企业核心业务上云联合方案。东方龙马在数据库领域管理具有丰富的实战经验，涉及政府、金融、电信、税务、制造等各个行业。华为云依托强大的计算、存储、网络等基础云服务能力，提供"连接+云平台"，携手东方龙马基于专业的技术与服务提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的核心业务上云云服务，共同为客户创造更多价值。

东方龙马助力客户的核心数据上云

东方龙马立足IT数据运维行业20余年, 拥有顶尖的近百人运维技术专家团队，在全国超过400个大客户的数据库及应用中间件管理运维经验, 管理超过1500个系统, 提供上云迁移和云端自动化运维在内的全方位云端服务。东方龙马首席架构师黄云鹏在发言时表示，在企业核心数据上云迁移中，为保障高效、稳定、安全上云，东方龙马分以下步骤为企业提供最优服务。首先是前期的迁移准备，系统调研、深入分析、快速部署；其次是完整的测试，数据迁移测试、应用功能测试、应用性能测试、压力测试；第三步上云迁移，包括数据迁移、数据校验、应用割接；第四步，云上运维保障，包括运维人员值守、中间件调优、数据库调优、定期巡检；第五步，提供自动监控、数据库自动优化等云上运维增值服务。

信诚永旭旗下“田老师红烧肉”品牌餐饮连锁上云

信诚永旭是中国快餐连锁企业，旗下“田老师红烧肉”品牌, 随着业务的快速发展,面临着巨大的需求及挑战：需要增加运维资源，但是因设备老旧无法扩展；运维成本的提高，运维人员不断流失，导致运维困难；客户的安全等保监管需要；高额的容灾成本；成本敏感，希望降低基础资源费用。东方龙马基于华为云提供的解决方案帮助客户实现了资源弹性；帮助客户的运维智能化、简单化，大大节省时间与成本；数据库具备跨AZ的可靠性；搭建云上容灾中心；性能大幅度提升，超高I/O云磁盘解决了系统瓶颈。超预期提供客户工作效率，降低IT运维成本，助力客户高效、稳定、安全的发展。

信诚永旭信息化建设负责人王学武曾表示，信诚永旭拥有连锁门店数量5百多家，多品牌，多业态，多管理模式；华为云架构领先，技术领先，助力信诚永旭快速发展，实现IT基础设施按需而变，保障高订单交易量的业务稳定运行，助力公司数字化运营。

黑土生态，联合上云迁移解决方案

华为云企业业务云化解决方案总监在发言时表示，企业业务云化是大势所趋，业务范围已经从非关键应用扩展到关键核心应用，从新应用扩展到传统应用， 华为云企业核心业务上云解决方案，依托华为云计算、存储、网络、安全、容灾等雄厚的服务能力，涵盖OA、CRM、SRM、ERP、HRM等众多应用场景，及教育、医疗、连锁以及保险、金融等众多行业，提供水平通用解决方案，结合行业属性以及企业现状进行方案定制化，打造出满足企业发展的最优企业核心业务上云解决方案。

“独行快，众行远”，华为云致力于携手伙伴，提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的云服务。本次华为云携手客户信诚永旭、以及合作伙伴东方龙马，共同推出的企业核心业务上云联合方案，满足快速变化的客户需求，使用新的技术、商业模式构筑竞争力，实现领先，提升竞争力，与客户、合作伙伴实现共赢。