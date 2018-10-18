华为云正式推出华为云学院 助力开发者能力提升

为期三天的2018华为全联接大会在上海举行，会议期间，华为云学院正式对外发布，为开发者提供架构完整、内容丰富、形式多样的培训、实验、认证一站式服务，为助力开发者能力提升，为云计算人才赋能增值。

为期三天的2018华为全联接大会在上海举行，会议期间，华为云学院正式对外发布，为开发者提供架构完整、内容丰富、形式多样的培训、实验、认证一站式服务，为助力开发者能力提升，为云计算人才赋能增值。

基于“ICT网络、以人工智能”为引擎的第四次技术革命正将我们带入一个万物感知、万物互联、万物智能的智能世界。预计到2025年，100%的企业都将联接云服务，85%的企业应用将被部署在云端，云服务将全面渗透到企业运作流程中。在这样的趋势下，行业发展面临的挑战是云计算、大数据、人工智能专业人才的缺失。

在华为全联接大会上，华为云学院负责人发表了《华为云学院：云时代下的创新开发者人才学院》主题演讲，宣布了华为云学院正式对外发布。云学院负责人表示：“华为云学院作为华为云知识服务的门户，提供在线学习、考试、实验、微认证和职业认证一站式的赋能服务，为云计算企业人才培养及产业发展贡献一份力量。”

华为云学院以“学以致用，云世界大有可为”为中心，通过多领域多专题培训、在线应用化实验、场景化微认证、专业化职业认证，助力开发者掌握云计算前沿技能，成就职场新机遇，增强企业人才储备。

亮点1：多领域多专题在线课程

华为云学院推出的精品课程涵盖了云计算、物联网、大数据等各个领域，也包含了初学者、开发者、架构师、区块链等专题，助力开发者快速掌握技能，快速上云。

亮点2：云端实验室体验真实云环境

华为云学院云端实验室在会上首次亮相，它面向开发者、合作伙伴，提供真实云环境及实验操作的实验平台，用户通过一键开通已配置好的实验环境和资源，基于实验内容，快速地体验华为云，完成实验任务，理论学习与实践操作完善的结合，让开发者真正做到学以致用。

亮点3：微认证助力场景化技能提升

本届全联接大会上，华为云微认证也是首次正式对外发布，微认证是基于线上学习与在线实践，快速获得场景化技能提升的认证，覆盖云计算、大数据、企业智能、软开云等各类应用场景，由浅入深，适用于任何专业与背景的用户，帮助开发者提升场景化技能，为职场生涯加分。

华为云学院已经实现了培训、实验、认证一站式服务，未来，华为云学院将打造更多精品课程，提供更优质的知识服务，让开发者学以致用，在云计算行业的道路上前行得更远。

了解更多详情，请点击华为云学院：https://edu.huaweicloud.com/