华为云全球首款基于Kubernetes的Serverless容器服务正式商用发布

10月11日，在2018华为全联接大会上，华为云正式商用发布全球首款基于Kubernetes的Serverless容器服务——CCI（Cloud Container Instance），践行“普惠AI，让客户用得起、用得好、用得放心”的理念，致力于打造AI场景下最强算力底座。

10月11日，在2018华为全联接大会上，华为云正式商用发布全球首款基于Kubernetes的Serverless容器服务——CCI（Cloud Container Instance），践行“普惠AI，让客户用得起、用得好、用得放心”的理念，致力于打造AI场景下最强算力底座。

在全联接大会上，华为轮值董事长徐直军重磅发布了华为的AI战略和全栈解决方案，同时发布了两款AI芯片，华为昇腾910和310，重点提出对当前AI行业现状作出改变：第一，“训练模型从需要数日、数月到只需要几分钟、几秒钟”，即让用户享受高性能带来的极致体验；第二，“算力稀缺且昂贵变得充裕且经济”，大幅降低AI计算成本，让算力具有普遍可获得性；第三，“AI无处不在，任何场景适用，而且尊重和保护用户隐私“，意在打造全场景安全可信的AI计算平台。

在CCI商用发布会现场，华为云容器服务高级产品经理讲道：“随着大数据、人工智能等科学计算领域的快速发展，企业对计算和网络加速能力的需求日益增长，华为云推出的CCI商用产品，通过Kata技术提供安全的运行环境，充分保护客户隐私；通过使用iSula容器、对NUMA架构裸金属、IB高速网络等软硬件优化，提供超高性能的算力，性能比通用方案提升3-5倍以上；更关键的是，CCI全面支持华为在全联接大会上最新发布Ascend昇腾系列910、310AI芯片，可提供充裕且经济的AI计算能力，真正实现普惠AI，让各行各业都能用得起，用得好，用得放心！”

华为云容器实例服务（CCI），是业界首个商用的基于Kubernetes编排引擎的Serverless容器服务，能提供面向通用场景的CPU容器实例和面向AI计算场景的AI容器实例，同时在运维效率、计算性能、计算成本、产品成熟度和开放性上具备领先优势。

高效运维。无服务器架构，客户直接创建和使用基于计算和网络硬件加速的容器实例，无需关注服务器及集群的管理与运维，可以专注业务竞争力构建；在大规模客户请求的场景下，支持容器实例秒级弹性伸缩，充分保障业务快速响应客户请求。 极致性能。全面支持华为Ascend（昇腾）系列AI芯片和GPU芯片，在NUMA架构裸金属、IB高速网络、RoCE等硬件联合加速下，AI计算性能可提升3~5倍以上。 精益成本。按需按秒计费，随启随用。同时支持多种计价模型，用户可以根据业务场景自主选择最优的计价模式，以最低的成本完成企业IT诉求。 成熟应用。CCI容器服务支持Tensorflow、Caffe等主流深度学习框架，并在华为云EI的深度学习、推理平台、人脸/图像/文字识别等多个服务得到广泛应用与验证。 开放生态。全面支持Kubernetes的原生接口和通用Docker镜像格式，与Kubernetes和Docker开源生态无缝对接，可以实现业务一键式上云，降低业务云化门槛。

目前CCI（Cloud Container Instance）容器服务已在华为云正式商用，您可以访问以下地址进行体验：https://www.huaweicloud.com/product/cci.html