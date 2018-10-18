华为云全球首发基因容器 推动基因计算迈入新纪元

10月11日，在2018华为全联接大会上，华为云全球首家推出了以kubernetes为基础的基因容器服务。基因容器将基因测序和容器技术这两个注定天生一对的技术完美地结合在一起，为广大测序厂商提供了“更省、更快、更轻松”的云科学计算平台。

10月11日，在2018华为全联接大会上，华为云全球首家推出了以kubernetes为基础的基因容器服务。基因容器将基因测序和容器技术这两个注定天生一对的技术完美地结合在一起，为广大测序厂商提供了“更省、更快、更轻松”的云科学计算平台，华为云与基因行业的跨界结合也必将极大地加速基因测序等科学计算的发展。

随着我国人民生活水平的提高，人们对医疗保健的需求也在不断增长，这也为技术创新、跨界融合以及商业模式创新提供了源源不断的新动力。基因行业在这种时代的大背景下应运而生，并且已经在产前检测、肿瘤检测、药物研发等精准医疗领域发挥着重大的作用。

测序市场的火爆，也将基因计算上成本高、效率低、门槛高等问题逐渐放大，也阻碍着整个行业的发展。

华为云基因容器服务是专门为基因计算设计容器产品。基因容器基于轻量级容器技术，结合大数据、深度学习算法，为测序厂商提供灵活可定制的测序流程、秒级可伸缩的高可靠资源和便捷一站式用户体验，推动基因行业发展，让基因计算“更省、更快、更轻松”。

更省

l 集群自动扩缩容，集群的规格按照任务量自动扩缩容，保证永远资源最小消耗；

l 资源利用率高，每个节点上可以同时执行多个任务，任务投放密度更高，保证资源得到最大利用；

l 运维成本低，提供环境创建恢复、软件安装升级、运维监控等一站式服务，无需投入额外运维人力

更快

l 容器的高并发度，带来了整体计算性能的提升，减少了计算时间

l 基因容器支持Deepvarient、Spark等深度学习工具，提高计算效率。同时基因容器也会支持更多AI工具，加速测序进程

更轻松

l 基因容器基于容器思想带入测序领域，实现全测序软件容器化，软件免安装免升级，一键节点维护，日志、监控一目了然，使得维护复杂度呈指数级下降。

目前基因容器服务已开启全面公测，欢迎访问以下地址申请试用：https://console.huaweicloud.com/gcs/