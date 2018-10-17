华为云专属云解决方案发布三款新品服务，云上七星级专属体验再升级

日前，在HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）上，华为云专属云解决方案发布三款新品专属服务，实现云上七星级专属体验再升级。

日前，在HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）上，华为云专属云解决方案发布三款新品专属服务，实现云上七星级专属体验再升级。

专属云解决方案：有租用，无共享

“云2.0时代，云化主体从互联网原生应用向行业传统应用、核心应用转移，云化诉求也逐渐向数据隔离、安全合规、高度可靠、无改造平滑迁移等方面靠拢。华为专属云解决方案融合公有云的即租即用、弹性扩缩、云服务能力丰富，以及私有云的物理独享、安全合规等优势，“有租用、无共享”，并结合华为公司长期以来服务ToB市场的独特基因，成为目前行业业务云化的优选解决方案”，华为云专属云解决方案总经理表示。

为满足各行业各业务的不同安全隔离要求，专属云解决方案提供三种不同专属程度的技术方案：资源专属方案、全栈专属FCS方案、混合专属方案。

资源专属方案：数据面专属隔离方案，建设专属资源池，提供专属团队服务，实现核心业务一站式云化。如果把常见核心系统简化为三件套：核心应用系统、核心数据库系统以及核心存储系统，那么专属云资源专属方案可提供专属计算集群DCC、裸金属服务器BMS，专属存储系统相应的三件套来满足核心系统云化。

全栈专属方案：全栈式专属云平台，内部专属高速网络，专属运维经理，全栈安全平台，从底层硬件到上层软件系统，以及后期的运维运营支持专属独享，满足行业法规对业务云化的严苛规定。

混合专属方案：在资源专属方案和全栈专属方案的基础上，支持网络安全以及特殊设备的托管，建立特殊设备从私有云迁移公有云的桥梁，保证客户业务云化无障碍。

三款新品专属服务齐发，七星级体验再升级

在专属云解决方案面向行业提供不同方案的同时，专属云服务也在不断升级，以满足越来越多的专属需求场景。本次大会华为云共发布三款专属云服务产品，主要用于容灾备份与数据库。

专属OBS服务：专属云解决方案面向大数据分析、核心应用备份、海量数据归档等场景推出专属OBS服务，为用户提供智能、稳定、安全的对象存储服务。

专属CSBS服务：专属云解决方案新成员专属CSBS云服务器备份服务，主要针对用户部署在专属区的应用，如ERP、数据库、文件服务器等，提供以云服务器、裸金属服务器为粒度的整机备份/恢复能力。

CSBS提供应用一致性备份功能，在对云服务器、裸金属服务器进行备份时，可以保证备份时数据库的事务完整性。同时，CSBS提供跨Region复制能力，大部分部署在专属云的业务都是核心应用，按照国家等保要求，需要进行异地灾备，跨Reigon复制功能可以将regionA的备份数据复制到regionB，并在B进行恢复，满足异地容灾的诉求。

专属RDS服务: 专属云解决方案推出专属数据库服务专属RDS，在给客户带来快速部署、弹性伸缩、管理便捷、主备高可用的数据库服务以外，还能享受到计算隔离、存储隔离、网络隔离等高安全高可靠的专属服务，以及专属云带来的VIP技术服务，保障客户的数据安全。

专属云解决方案立足华为云黑土地，释放30年的技术创新，用技术优势以及专属服务团队服务所有的行业客户，联手伙伴，共同打造云上七星级专属体验，激发技术优势，帮助客户更快更稳实现数字化创新增长。