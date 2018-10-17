华为云发布混合云灾备解决方案

日前，在HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）期间，华为云发布了完整的公有云灾备方案——混合云灾备解决方案。

日前，在HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）期间，华为云发布了完整的公有云灾备方案——混合云灾备解决方案。

据华为云资深架构师表示，金融、电信、制造等行业每分钟停机损失可能高达数百万美元，灾害无疑成为了企业向digitized和digital转变的“拦路虎”。传统容灾方案虽然技术已经成熟，但存在成本高昂、工程复杂、资源利用率有限、全球化扩展难等问题，仍令众多企业望而却步。

华为云此次发布的混合云灾备解决方案，结合华为自身17年企业级容灾实践经验，并与海内外领先的灾备合作伙伴如Veritas、英方强强联合，在跨云容灾，即自建数据中心、私有云容灾到华为云的场景，提供覆盖存储层、数据库层、虚拟化层以及应用层的全栈容灾技术，保证优异的兼容性，且支持一键演练/故障切换，大幅简化容灾使用及管理。

对于云上容灾，即对已经在华为云上的业务系统做容灾的场景，华为云将已应用到3000多家大中型企业的华为高端存储HyperMetro双活方案复制到公有云上，提供RPO=0，RTO<15mins的容灾服务，保证灾害发生时数据零丢失，业务快速恢复。该方案还可进一步扩展为云上两地三中心容灾，为企业提供云上最高级别的系统可靠性。

同时，华为云还创新地提供专属云、裸金属服务器等服务，让企业容灾上云的IT改造成本降到最低。

华为云混合云灾备解决方案有实践、有技术、有创新，更专业、更便捷地帮助企业应对业务连续性问题，助力企业数字化转型。