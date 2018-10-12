三十年磨一剑--华为发布统一运维平台I‧MOC

在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为企业BG和云BU联合发布了面向大规模云数据中心的统一运维平台I‧MOC。

让“机器”运维“机器”

在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为企业BG和云BU联合发布了面向大规模云数据中心的统一运维平台I‧MOC。

IMOC凝聚了华为30多年的运维实践经验，为客户带来“可视、智能、易用、开放”的数字化运维新体验，切实解决行业客户在IT云化和数字化转型中遇到的运维困难。

华为企业技术服务部总裁孙茂录先生在会上表示，面向新技术、新场景和新应用的运维挑战、运维创新，是面向未来的必然选择，I‧MOC智能运维平台构建了“监、管、控、营、服”一体化全方位的可视、智能运维管理体系。

行业业务数字化转型方兴未艾，云和大数据的技术导致数据中心规模更加集中，IT的数字化转型给传统运维方式带来巨大挑战。传统运维依赖人工，运维分散，对于海量资源我们看不全、看不远、更看不清。

30年磨出的运维之剑：

华为云云数据中心管理部总监张鹏说：“从人拉肩扛的救火式运维，到分散式运维，到自动化、平台化运维，到服务化、数字化运维，华为积累了丰富的运维转型经验。如今，华为运维支撑了全球200+数据中心、30万+服务器、1000+PB数据、800+业务的正常运转，人机维护比已经达到了1:8000，基本实现了喝着咖啡搞运维。”

今天，华为将30年运维经验铸就的锋利宝剑带到了政企市场。

2018年上海HC大会上，华为震撼发布了数字化运维利器，统一运维平台I‧MOC。

行业数字化运维整体方案：

“我们已经建立了省到市到县甚至到乡的四级IT架构，在数字化转型过程中，我们特别希望能有企业帮助我们把整个运维体系做一个梳理”，某省厅委办局的客户表示。随着IT的集约化，数字化运维体系建设变得越来越重要，也变得越来越迫切。

华为I‧MOC包含了监、管、控、营、服等5大体系，与华为行业运维服务、RMS服务、云DC运维服务结合，给智慧城市、智慧园区、平安城市等业务场景客户提供一体化、全方位运维方案，带来可视、智能、易用、开放的数字化运维新体验。

携手伙伴共筑运维生态：

华为企业BG专业服务部部长叶中华说：“I‧MOC的商务战略是创新共享，合作共赢。I‧MOC具有开放的架构，合作伙伴可以很方便的快速构建运维场景和应用，从而可以共享I‧MOC平台中沉淀的华为运维实践和规则。不论是基于公有云SaaS服务，还是私有云专属服务，I‧MOC都将采用灵活创新的商务模式，携手伙伴合作共赢。”

华为愿与客户一起，充分利用平台的力量，全面、长期、面向未来地驱动企业数字化转型升级。目前，世界500强中已有211家,前100强中有48家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner