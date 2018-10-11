云端创新先锋，四家企业荣获华为云超级用户奖

今日，在HUAWEI CONNECT 2018——“+AI，迈向智能云数据中心的创新之路”的峰会期间，华为云授予哈药集团、新浪微博、恺英网络、金域医学四家企业“超级用户奖”，并在此基础上分设专项领域奖。

今日，在HUAWEI CONNECT 2018——“+AI，迈向智能云数据中心的创新之路”的峰会期间，华为云授予哈药集团、新浪微博、恺英网络、金域医学四家企业“超级用户奖”，并在此基础上分设专项领域奖。以表彰这四家企业一年来，在华为云上进行的场景化应用实践，并在各自行业领域实现的重大突破。

哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）获得华为云超级用户——年度最佳数字化转型奖。旗下拥有10家工业企业和2家商业流通企业及1家药物研究院。截至2017年末，哈药集团在职员工总数20497人。2017年，哈药集团实现营业收入123.51亿元。为了更好的应对新时代下的业务需求，哈药集团亟需在达到国家信息化标准的前提下，对现有IT基础设施进行升级。基于对华为云清晰的业务边界定位与技术实力的肯定，哈药集团最终选择了华为云作为云基础设施供应商，来支撑自己的业务转型。基于华为云的专属云服务，哈药集团完美地解决了核心业务数据安全的问题。

新浪微博获得华为云最佳用户——年度最佳云服务应用奖。作为中国最大的社交媒体，月活跃用户4.3亿，日活跃用户1.9亿。新浪微博不仅是个人和公众人物精彩生活的分享平台，同时也是政府、企业、各类组织官方信息发布渠道，对人们的社交生活产生着深远影响。为应对大规模、大流量、高并发、高弹性场景，实现多云可靠架构，新浪微博在混合云方案创新实践、多云管理与应用上大力投入，开发DCP（Docker Cloud Platform）多云资源调度平台，有力支撑业务扩展，从容应对流量峰谷。华为云结合客户需求，以全栈云服务方式，为新浪微博提供了高性能、高可靠、全面开放架构的新一代云基础设施资源与人工智能相关服务，帮助其应对Cloud2.0时代的挑战。

上海恺英网络技术有限公司获得华为云最佳用户——年度最佳华为云实践奖。2013年A股上市，目前恺英网络已经成为国内top梯队的游戏厂商，百强互联网企业。2018年初恺英网络打破传统思维，率先开始使用华为云裸金属服务与数据库服务部署其核心系统：用户数据库、支付系统及大数据集群，并且采用两地三中心方式组网，保障云上资源高可用。基于华为云的云端创新过程中，恺英网络从产品性能与用户体验方面得到很大提升，为业界树立了标杆，贡献了云上应用的实践经验。

金域医学此次获得华为云超级用户——最佳医学AI探索奖，作为一家以第三方医学检验及病理诊断为核心的医学诊断信息整合服务提供商，金域医学在健康中国战略大背景下，作为年标本量超过5000万的第三方医学检验机构，金域面临着业务快速发展及社会对高端、个性化、精准的健康需求日益增长所带来的新挑战，需要加快推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，拓展延伸医疗服务产业链上下游，以满足日益增长的庞大检验诊断需求。 基于华为云HPC 与EI服务，金域医学在基因分析、智能病理分析、智慧物流和企业云化领域实现突破，并在智慧城市、智慧医疗建设等领域，双方展开探索与合作，为医疗行业提供更有价值的服务与优秀实践模板。

华为云2017年开始提供服务，一年时间里，众多政企客户青睐华为云，将核心业务、核心数据迁移到华为云上。Cloud 2.0时代，用户对云计算提出了更高的要求——从芯片、硬件，到软件、解决方案全栈协同的能力型服务。华为云基于华为公司30年的ICT技术积累，未来将携手更多行业用户与伙伴，使能全行业用户云端创新。