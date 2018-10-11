AI+智慧城市，华为助力天津滨海新区打造幸福泰达

今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为携手中国天津滨海新区政府发布了双方联袂打造的国内首个“AI+智慧城市”——泰达新城。

今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为携手中国天津滨海新区政府发布了双方联袂打造的国内首个“AI+智慧城市”——泰达新城。华为助力天津经济技术开发区设计和开发了一套以AI（人工智能）为基础的“1+4+N”方案，即一个中心、四大平台和N个创新应用，将泰达建设成繁荣、宜居、幸福的现代化新城，为智慧城市建设树立新标杆。

天津经济技术开发区，又称泰达，位于天津东部沿海地区、环渤海经济圈的中心地带，是国家综合配套改革试验区的一部分，还是中国首批国家级经济技术开发区之一。旧日的盐滩经过34年的发展，如今已经汇集了200多家世界500强、及3.7万多家中外企业，成为国家综合改革区的排头兵。天津泰达的快速发展，得益于开发区始终坚持招商引资、服务企业的政策方向，同时也得益于云计算、大数据和AI等新技术的引入，以及基于技术平台的应用创新。

“一心牵引，四台同奏”，打造智慧城市数字大脑

华为助力天津经济技术开发区设计和开发了一套以AI为基础的“1+4+N”方案，即一个中心、四大平台和N个创新应用。其中一个中心是华为研发的“城市大脑”IOC中心，通过汇集政府数据、企业数据、市民数据、互联网数据以及物联网数据，经由“城市大脑”进行处理、沟通和深度挖掘，在充分利用AI技术，展现“大脑”的深度分析价值。

在城市大脑IOC中心之下是“聆听民声、感悟城市、关爱民众和服务企业”四大AI平台，它们与IOC中心紧密配合，真正实现“一心牵引，四台同奏”：

聆听民声AI平台：借助AI技术，通过语音识别和语义理解，让城市管理者能够真正听懂人民的声音，深刻洞察人民的需求。

感悟城市AI平台：借助AI技术，通过影像识别和关联分析，深层次挖掘“人、物、车、地”的内在关系，建立和谐的社会关系和秩序。

关爱民众AI平台：借助AI技术，通过深度学习和关联分析，为民众全生命周期精确匹配服务资源，让民众享受个性化服务。

服务企业AI平台：借助AI技术，通过多维分析和关联分析，明晰产业内在关系，为企业全生命周期精准匹配服务资源。

N个创新应用，构建幸福泰达指标体系

为了保证企业和居民享受到最优质的服务，满足人民群众对美好生活的向往，泰达区根据民意调查，建立了包括平安、美丽、便捷、和谐、文明和活力的6大幸福指标体系，以此引导各项AI+创新应用，来保证“AI+智慧城市”建设的最终实现。例如，基于华为AI智能交通的AI信号灯控制系统，利用AI算法实现信号配时优化，明显改善了高峰时段交叉路口的通行效率，平均延误时间降低了10%至20%；基于华为视频云的雪亮工程，通过大规模高清视频联网和多维数据关联分析，不仅提高案件侦办效率，而且真正做到了“让平安可以预见”；基于人脸识别技术的社区活动以及免证件办理系统，正在悄悄地改变居民的生活，最大限度的为居民提供便利。

联合发布仪式

泰达智慧城市建设领导办公室负责人陈松表示，选择与华为合作是出于城市战略考虑。“就项目执行看，华为有三大优势，一是团队完整、专家资源丰富，二是有多类成熟产品，三类生态链成熟，有助于快速推进项目。就战略看，华为公司侧重提供底层服务和产品，这与我区智慧城市侧重提供基础和能力，强调与部门、企业、居民共建智慧城市的思路不谋而合。”未来，双方将通过共同成立“智慧城市创新研究中心”等举措，推进更深入的合作。

华为企业BG全球智慧城市业务部总裁郑志彬表示：“在智慧泰达的建设实践中，AI技术的应用使得城市有机体增强了自我学习、自我完善的能力，让城市充满活力，并且真正造福百姓。IOC和AI平台都是智慧城市神经系统的组成部分，但强健的神经系统不仅仅是城市大脑，还需要神经网络实现闭环，包括前端感知、数据传输、AI大脑决策、肢体行动。华为致力于为城市打造这样一个强健的神经系统，做智慧城市建设使能者与推动者。”智慧城市建设是一个迭代演进的过程，只有起点，没有终点。华为愿与客户一起全面、长期地完善城市神经系统，增强城市自我演进、自我造血的功能，让越来越多的城市真正走向智慧化。

华为愿与客户一起，充分利用平台的力量，全面、长期、面向未来地驱动企业数字化转型升级。目前，世界500强中已有211家,前100强中有48家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner