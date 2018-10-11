“雪亮工程”需要什么样的“视觉神经”？

“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。

什么是“雪亮工程”？

“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。

因为“群众的眼睛是雪亮的”，所以称之为“雪亮工程”。

“雪亮工程”的“视觉神经”

“雪亮工程”中，摄像头是“眼睛”，视频监控的管理后台是“大脑”，那么视频监控的回传网络就是“视觉神经”。

这些街头到处可见的视频监控回传网络的设备箱，就是“视觉神经”。

打开箱门看，是这样的：

这种视频监控箱是由多个模块拼凑组装的，里面有交换机、电源、插排、防雷设施、走线缆等部件。

但它有很明显的3个问题：

1部署费时：单个站点耗时2-3小时

现场除了进行箱体的安装，还要安装和调试各个子模块。由于是拼凑的，所以内部的子模块需要考虑如何可靠固定。

2可靠性低：年均故障率20%

拼凑式机箱，防尘防水等级低，容易被破坏，整体质量难以保证。机箱的平均生命周期仅2-3年，硬件替换频繁导致CAPEX高。

3运维难：缺乏有效地防破坏和故障定位手段

这种机箱容易遭到破坏，导致摄像头无法使用甚至遭遇安全入侵。并且面对视频监控常见的摄像头离线、花屏、卡顿等问题时，无法快速定位故障。

有没有更好的解决方案呢？

华为今年5月在第九届中国国际警用装备博览会发布了SmartX智能回传解决方案，以及SmartX智能回传交换机——一款视频监控回传专用室外一体交换机。

SmartX智能回传交换机像电脑包一样大小，外观紧致漂亮，合金外壳工业设计感极强。

麻雀虽小，五脏俱全

这个“电脑包”虽然体积小，里面的“货”却是一点都不少。它集成了高性能的视频回传交换机、防雷、配电、配线、防护等多个模块。因为高度集成，这些模块不需要现场装配调试，把传统视频监控箱一个站点2-3个小时的安装时间降低到30分钟以内。

工业级可靠性

SmartX智能回传交换机，支持IP65防护等级，并且能在-40°C~+55°C的环境温度下工作。而且还支持防盐雾、防雷能力。相比拼凑式机箱，可靠性大幅提高，产品的生命周期可达6-8年。

不仅仅是个一体机，背后是一套智能的视频监控回传解决方案

针对业界头痛的摄像头失效率高的问题，SmartX智能回传解决方案通过摄像头和视频回传网络的融合管理，实现摄像头离线一键诊断，将故障排查时间从数小时降低到几分钟，能够第一时间解决故障，避免关键时刻监控损坏带来的尴尬。

针对视频质量花屏、卡顿问题，SmartX智能回传解决方案基于eMDI（Enhanced Media DeliveryIndex)多媒体专用质量检测技术，实现了实时视频丢包监控和快速定位。

针对户外安全问题，支持开箱远程告警，及时感知和上报入侵行为。

华为希望通过一整套的视频回传解决方案，把视频监控网络的管理和运维带进数字化、智能化的时代。