以软件促创新 中兴通讯剑指新一代存储平台

虽然中兴通讯存储产品名不见经传，但却是国内仅有的能够自主研发的几家厂商之一。日前，中兴通讯联合Intel®在北京举行存储新品发布会，分别面向中端和高端存储市场推出了新品。

虽然中兴通讯存储产品名不见经传，但却是国内仅有的能够自主研发的几家厂商之一。从2005年成立服务器存储产品线以来，中兴通讯目前已发布了数十款自主研发的服务器、存储产品，并在某些行业市场占有一定的份额。

日前，中兴通讯联合Intel®在北京举行存储新品发布会，分别面向中端和高端存储市场推出了新品，包括中端存储KS3200 V2、高端存储KU5200 V2和全闪存存储KF8200，这些产品将满足企业在物联网、云数据中心、大数据分析和人工智能应用上的需求。

突破性能的新一代存储平台

在发布会上，中兴通讯存储产品总工程师戴庆军用四大功能形容中兴通讯新一代存储平台的特性：1.支持Scale-out/up，支持集群，控制器节点可以达到32个；2.新产品支持新一代NVMe磁盘，基于此将数据进行四层分级，第一层是超高性能层NVMe SSD，第二层是高性能SSD，第三层是性能层SAS盘，第四层是容量层NL SAS盘，中兴通讯称之为“四层灵动”，通过优化新一代ZTier算法，四层分级使性能比原来提升了5倍以上；3.新一代存储平台全面支持IPV6和虚拟化；4.在数据接口方面，支持25G、50G。

基于Intel®最新处理器加之中兴通讯新一代存储操作系统KingStor V2，新一代存储平台实现了性能突破。

KS3200 V2可满足中小数据容量的用户需求，单节点最多可支持1100块硬盘，轻松拥有海量数据管理能力；为中大型数据容量用户需求量身定制的KU5200 V2，可轻松实现大容量、大带宽，相比KS3200 V2，可支持超过2000块硬盘，单系统管理的数据可高达16PB，且具备25G/100G组网能力，可实现更高的数据运输带宽；中兴通讯KF8200为全新推出的产品系列，凭借其200万IOPS、低至百微秒延时的数据服务，在给用户带来极致体验的同时，可支持在线数据去重、在线数据压缩。

在中兴通讯展示的产品对比图中，相比于友商，中兴通讯新一代存储平台在最大内存、主机框支持硬盘数、支持插卡类型数、最大硬盘配置数、支持集群节点数量等参数指标上，中兴通讯均有不同程度的优势。例如，在主机框支持硬盘数方面，KU5200 V2自带42块硬盘，是现有产品中最高的；最大内存方面，KU5200 V2最大支持到1.5TB缓存，同样也是最高的；支持硬盘类型方面，KU5200 V2支持NVMe SSD，目前其他厂商还无支持此协议的产品。

全新一代存储操作系统KingStor V2

中兴通讯新一代存储平台体现出的优势离不开其推出的新一代存储操作系统KingStor V2，这是中兴通讯对原来的软件操作系统进行的全新升级，并且中兴通讯是国内为数不多的软件全自研厂家。KingStor V2支持了丰富的增值存储软件功能和强大的管理系统。

在增值功能方面，更好地支持了Scale-out集群、同城双活、存储虚拟化等功能。存储虚拟化实现了多品牌存储融合管理，极大地简化了客户的运维成本。同时新一代双活功能可以对接传统KS3200、KU5200产品，实现了新品与现网设备的完美融合。双活是此次推出的全新功能，实现了真正双活，不需要外置网关。

在管理系统方面，配置了独立的管理卡，支持集中管理，可监控CPU、电源及散热数据，快速地进行相关配置，为产品可靠运行提供保证；支持业界各种存储接口（SMI-S、SNMP、CLI、Web、Cinder、VVol、VASA、Restful(Swordfish)）,可满足从传统应用到虚拟化云平台的各种应用需求。

此外，针对中小型企业灾备和数据归档的需求，中兴通讯开发了“云管家”服务，经过简单配置就可以使KingStor V2平台的产品直接接入公有云，这样在对企业业务运营不会产生任何影响的情况下可直接享用云带来的便利和服务。企业可以把生产数据直接备份到云，如果是本地数据产生错误，可以通过云直接恢复，重要的是成本比建设一个灾备中心要低很多。对于数据归档，云管家可以在设备上判断这个数据是否是热数据，通过把热数据驻留在本地，把相应的冷数据归档到云端，这两个数据可以根据热度进行动态迁移，从而实现利用公有云就很好地实现了归档的需求。

并且其还支持支持多云迁移功能，也就是数据在不同公有云之间实现灵活的迁移。“如果你觉得某个云的服务不好，可以灵活的从这个云迁移到另外一个云，这个全部由云管家的服务去实现。我们云管家提供的是‘数据在云间自由流动’的功能。”戴庆军说。

未来投入存储软件

虽然此次中兴通讯发布了新一代存储平台，不过它可能是中兴通讯最后一代硬件的发布。因为在后续存储投入上，中兴通讯将把精力重点投入在软件上。“再下一代我们会在软件上做到极致，支持存储软件可以跑在任何硬件上，做到最好的情况下可以跑在其他家的硬件上。”中兴通讯服务器存储产品总经理郭树波说。

中兴通讯规划的存储操作系统能跑在任何x86的平台上，甚至也包括ARM平台上。如此一来，显然就突破了专有硬件在技术架构上的瓶颈。

此外，中兴通讯也在考虑将自身存储软件开源的可能性。郭树波说，“现在国内就三家做存储自研发，大家都在封闭去做，导致行业投入大、门槛高。所以对中兴通讯来说考虑的未来不是通过卖设备赚钱，而是通过商业模式的创新，例如通过开源服务的方式逐渐把这个萎缩的行业盘活，这是中兴通讯对未来存储的规划。”