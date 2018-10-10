一场如约的相聚，关于初秋的美景，关于华为生态竞赛……

这就是比赛现场。有实力和能力的真实比拼，更有来自评委们的建议和谆谆教导，尽管时间很短，又多是点到即止，但相信这一次参赛，对于这位年轻选手是一次铭心记忆。

一

“你只讲你们有什么，都没提及客户需要什么”，“这个那个的口头语太多”……点评很直接，甚至不留情面。

“以后可以多分析客户的痛点”，“客户质疑这个指标，要体会他背后真实的意图”……更有委婉的指导，热情的经验传递。

这里是ICT精英齐聚一堂的决赛现场，评委和选手的互动，精彩、有趣。

二

已是初秋，天高云淡，一望无际的天空，蓝得令人感觉不真实，空气中充盈着清爽，近郊的百望山郁郁葱葱，风吹过尽是翠绿摇曳，这是北京最美好的时节。

华为北京研究所，世外桃源般的存在，迎来每年一度“华为生态伙伴精英赛”。转眼已是第六届。

►竞赛所在地，华为北京研究所

赛场上，仍是真枪实弹的展示和比拼，但整个赛事似乎超出了竞赛本身，已成为一次年度大聚会，来自全国各地的华为伙伴，在这里相识相熟、学习交流、切磋技艺、分享合作……

三

在十分钟的宣讲时间里，这位年轻帅气的选手表现得并不紧张，讲稿背得还很流利，显然是做过精心准备的。

汇报结束，片刻的沉默后，评委问到，“小伙子多大，做销售多久”，回答，“25岁，已经有一年”。

“在你的方案中，并不需要大谈华为产品如何好，华为品牌如何有名，你更需要分析客户到底需要什么，以及你的方案是怎么解决他的问题。”

“不要把我们当评委，你现在面对的是客户，多想想如何说服客户采用你们的方案。”

“年轻人，做销售要多积累经验，多换位思考。”

这就是比赛现场。有实力和能力的真实比拼，更有来自评委们的建议和谆谆教导，尽管时间很短，又多是点到即止，但相信这一次参赛，对于这位年轻选手是一次铭心记忆。

四

姚爽爽，人如其名，一位爽快干练的美女。

来自山东盛世博威通信科技有限公司的她，对这里不陌生。2015年，她负责公司的采购，第一次参加了“商务大比武”。三年后，已是公司的金牌销售，这次进入了“地市销售精英赛（大企业）”的决赛。

在这位富有经验的金牌销售眼中，自己参赛的作品并不复杂。

山东东营的一家大型化工企业，需要与11个分公司保持频繁沟通，上马一套视频会议系统势在必行。高清视频、电话、各种移动终端的接入，多种应用场景等，对于这种成熟产品而言，市场上各品牌都有着很完备的解决方案，选择哪家都属正常。如何能在竞标中取胜？

根据客户会议室的面积大小，决定桌子的尺寸，再配上椅子即可——这是正常的思维，没有疑问。

姚爽爽却不是这样。她找客户沟通，“你们高层领导有几位，开会时这一排会坐几人”，确认后再定制桌子、放置椅子。

细想确实有道理，桌子尺寸设计大了，空着不好看，小了就会有领导不能坐在这一排，或者大家挤在一起不舒服。

这一插曲是否直接影响了客户的选择，不得而知，但显而易见给姚爽爽加分很多。她颇有感触，“打破常用的惯性思维，多用心，多从细节入手。让客户感受到，我们是在站在他们的角度来考虑问题的，而不只是为了卖产品。如果仅以一种卖产品的思维去做事，那只能是拼价格。”

►姚爽爽获得“地市销售精英赛二等奖”

窗外，无尽的蓝天、满眼的绿色；室内，华为伙伴们生机盎然。

五

华为生态伙伴精英赛始于2013年，本届报名参赛人数突破了5000人，再创新高，参赛选手不仅来自于华为的合作伙伴，还包括了在校学生和其他从事ICT相关工作的生态伙伴。

规模不断扩大的同时，赛事的奖项也是逐年丰富。比如，今年新增加了“华为云精英赛”、“地市销售精英赛”以及“华为云中小企业推广赛”、“解决方案综合服务赛”等赛项。

华为的意图很清晰，正如华为EBG中国区总裁蔡英华多次强调的——“人才战略是华为中国区ICT市场的首要战略，依托华为生态大学，华为将在校教育、就业、进阶精准赋能的各个环节打通，打造覆盖生态伙伴的人才供应链，达成人才供需对接”。

►华为EBG中国区总裁 蔡英华

与此同时，华为还希望通过奖项的设置为“指挥棒”，推动伙伴们“以赛带练”、“训战结合”，提升业务水平和能力，营造正向循环发展的生态圈。

六

已是资深“华为通”的姚爽爽，从合作伙伴的角度出发，她的总结就在轻松随意的聊天中：

首先，“不管是否获奖，能够进入决赛， 对个人对公司都是一种荣誉和荣耀 。在这过程中，也需要积极学习，精心准备。而在全国的舞台上展示自己，本身就是一种成长和经验的积累”；

。在这过程中，也需要积极学习，精心准备。而在全国的舞台上展示自己，本身就是一种成长和经验的积累”； 其次， 华为可以藉此更多角度、更直观地了解区域市场发展现状 ，“大家来自五湖四海，战斗在第一线，多一双眼睛会看得更全面，这样有利于华为收集市场信息，作决策也更有依据”；

，“大家来自五湖四海，战斗在第一线，多一双眼睛会看得更全面，这样有利于华为收集市场信息，作决策也更有依据”； 还有，“平时我们很少见到这么多华为的专家和同行伙伴，有这样的机会互相认识，加个微信交个朋友，即使日后并不一定有交集，但是只要有一条线连着彼此，我们还是很有归属感的”。

这位热情外向的美女，没有套话空话，皆是切身感受。

七

时间总是过得飞快，短暂的一年中，有多少得失荣辱尽心释怀，又有多少激励的故事感动你我。

已过不惑之年，又拿起书本，迎接考试。这并非要重温年轻、缅怀青春，而是陪伴、提升。为了陪伴步入高三却一度厌学的女儿，为了进一步提升专业能力，顾福荣报考了华为HCIE。这位东方航空云南有限公司信息管理部主管，不在意大龄学员的“另类”，与正在迎接高考的女儿相约一起学习。

多少次，父女俩挑灯夜战，彼此鼓励。“相伴，让我们觉得其实学习也并没有那么辛苦，因为我们不是一个人在奋斗。”2017年3月，顾福荣顺利通过华为HCIE认证考试。三个月后，他女儿顾柯瑞收到清华大学的录取通知书。

所有的努力，终会有回报。“我们没有爽约，我们实现了人生的一个小目标。”陪伴是最长情的告白，更是伟大父爱的具体体现。

►华为EBG中国区副总裁、华为生态大学校长杨文池

为顾福荣父女授予“ICT人才生态行动大使”

八

已年过五十、从业三十载的孙秀英，是江苏省淮安信息职业技术学院UNC通信学院院长。

随着ICT新技术、新浪潮的快速发展，她与时俱进，对传统通信专业课程体系进行优化，构建专业新结构，更新人才知识体系，创新教育方式与手段，并对接华为ICT认证课程，不断培养出优秀的技术人才。

这项教学成果，获得了“全国工业与信息化职业教育教学指导委会”认定的二等奖。

师者，传道受业解惑也。2017年，可敬的孙教授更是身体力行，带领青年教师和学生一同参加华为HCIE认证培训学习。

学无止境、孜孜不倦、砥砺前行，这位“华为HCIE年度感动人物”和“ICT人才生态行动大使”，还会给我们带来更多的成果和惊讶。

►华为EBG中国区副总裁李同广

为孙秀英授予“ICT人才生态行动大使”

杨文池为孙秀英颁发HCIE证书

九

已是傍晚，红霞撒满天际，映衬着黝黑的百望山曲线连绵，这是北京秋天，醉人却短暂。

短短两天的“华为生态伙伴精英赛2018”决赛，也将结束。在颁奖晚宴上，一片其乐融融，无论获奖与否，在这场聚会中，大家都是受益者，都是追梦人。

明年秋天，百望山下，我们再相聚……