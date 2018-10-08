华为助力成都农商行信息化建设，加速业务创新

为满足以上需求，成都农商行多次对比多家厂商提供的解决方案，最终在分支网点大量选择了华为AR系列路由器用于构建高质量、高可靠、弹性灵活的网络。

成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）于2009年12月成立，已发展成为中国最大的农村商业银行之一，总部设在成都，截至目前设有各层级机构649家，其中总行营业部1家，分行8家，支行171家，分理处469家。多年来，成都农商行坚持以服务“三农”、中小企业和地方经济建设为使命，不断开拓创新，经营实力逐步增强。在英国《银行家》杂志2017年发布的全球1000家大银行中排名232位。

成都农商行近年面对利率市场化、互联网金融紧张以及宏观经济下行的压力，需要更加精细的进行内部管理与风险控制。为加快建设一流现代商业银行，进一步实现业务发展，提高经营管理能力，大力推进跨区域发展，迫切需要提升网络质量、可靠性、网络弹性，在保证业务稳定的同时，更好地适应未来新业务上线的需求。

为满足以上需求，成都农商行多次对比多家厂商提供的解决方案，最终在分支网点大量选择了华为AR系列路由器用于构建高质量、高可靠、弹性灵活的网络。下面具体介绍一下：

（1） 提升服务质量的精细化调度：使用HQOS方案进行业务调度，整网基于二层标识区分生产网和办公网；

（2） 高性能、低延时、可扩展：华为AR G3多核转发架构支持物理和逻辑分离，以构建高性能、低延时的网络平台，适用于各分支网点的出口路由器，并能应对未来5年内业务吞吐量三倍以上的增长；同时借助全千兆上行、高密交换口下行的AR2201-48FE设备，高达1Mpp的转发性能以及多达48个的交换端口，在满足成都农商行业务开展的同时，又具备很强的扩展能力。

（3） 大数据平台能力：华为向成都农商行提供了基础的历史数据存储及访问能力，解决海量存储与访问问题；利用HBase的高并发低延时查询能力，满足内部用户的业务查询需求，降低对数据仓库的依赖；利用Kafka及Spark Streaming对信贷系统的业务数据进行实时统计计算，为业务人员提供准实时的业务信息统计结果，提高了客户对于历史数据的利用。

成都农商行相关负责人表示，华为协助成都农商行在信息化方面采用合理的架构对行内、行外数据加以全面的利用，不仅推动了现有业务的拓展，更实现了全数据快速、高校的存储、分析与服务。