华为云企业主机安全 给予云服务器360°全方位保护

企业上云已经成为了一种趋势，落在云上的主机安全却时刻牵扯着企业的敏感神经。黑客入侵数见不鲜，病毒花式翻新，针对漏洞所进行的攻击也让企业不堪其扰。频频爆发的安全威胁事件为企业敲响了警钟，如何才能减少安全风险，为云服务器带来全方位的保护呢？

企业上云已经成为了一种趋势，落在云上的主机安全却时刻牵扯着企业的敏感神经。黑客入侵数见不鲜，病毒花式翻新，针对漏洞所进行的攻击也让企业不堪其扰。频频爆发的安全威胁事件为企业敲响了警钟，如何才能减少安全风险，为云服务器带来全方位的保护呢？

华为云目前已为大量云上用户提供企业主机安全服务，多行业全场景覆盖，支撑过万大型企业稳定运行。企业主机安全服务通过资产管理、漏洞管理、基线检查、入侵检测等功能，帮助企业更便捷地管理主机安全风险，事前预防、事中防御、事后检测，实时发现黑客入侵行为，降低云服务器90%以上安全风险的同时，也满足了等保合规的要求。

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