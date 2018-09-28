英特尔携行业伙伴畅谈5G商用落地：合适应用场景是关键

当今，5G已成为科技行业内外关注的焦点。5G不是4G的单纯升级，而是一次彻底的数据洪流释放。5G将带来生活方式的变革、物与物的高速智能互联以及难以估量的革命性价值。

当今，5G已成为科技行业内外关注的焦点。5G不是4G的单纯升级，而是一次彻底的数据洪流释放。5G将带来生活方式的变革、物与物的高速智能互联以及难以估量的革命性价值。随着5G技术试验的开展，5G生态已初见规模，产业界正在全力向2020年5G商用加速推进。面对历史性的技术革命，如何加速5G商用落地？产业链如何分工协作推进5G？如何释放5G的潜在价值？这些都是在现阶段发展规划过程中必须要深入思考的问题。

9月25日，英特尔召开了以“赋能云网端，共铸新生态”为主题的《英特尔5G·网络峰会》。在峰会的产业多方论坛环节上，英特尔携手业界领先的合作伙伴及运营商，深入探讨了如何加速5G商用和推进5G应用落地等议题。英特尔公司数据中心事业部副总裁兼网络平台事业部5G网络设施部总经理林怡颜女士、中国信息通信研究院通信标准所副总工MIT-2020（5G）推进组试验工作组组长徐菲，中国联通网络技术研究院5G技术总监王友祥先生、中兴通讯首席科学家屠嘉顺先生、百度系统部副总裁刘宁先生、腾讯未来网络实验室主任国家万人计划专家张云飞先生参与了此次座谈。借助云、网、端的技术优势，英特尔正与合作伙伴一道加速5G商业化进程。

中国在不久的将来很有可能成为数据资源第一大国，这意味着在5G的布局和商用推进上面需要先知先觉。“目前国内5G的系统侧测试进展顺利，而在此之后的国内5G商用试验的工作重点会放到芯片上，希望跟英特尔的合作还将继续。” 中国信息通信研究院、通信标准所副总工、MIT-2020（5G）推进组试验工作组组长徐菲这样说国内5G现状。英特尔一直以来以芯片技术为基础有数十年的芯片设计制造经验，并同时有着云、网、端的深层技术优势，将有效助力未来中国5G的商用落地。

全行业努力带来5G更快商用落地

目前国内5G商用正呈现出全行业共同努力，为5G商业化落地这棵大树共添新枝桠的态势，科技巨头、网络运营商、终端设备商、云服务商、互联网公司分别从各自领域出发广泛合作深入实践。中国联通网络技术研究院5G技术总监王友祥先生表示，“联通正在积极参与工信部MIT-2020（5G）推进组的工作，5G试验正在郑州中原测试基地，开展内场测试工作。外场测试工作则依托国家工信部、发改委的专项在16个城市开展试验和业务验证。主要集中在五个城市：北京、上海、深圳、广州、武汉，着重验证网络功能和性能。而在其他11个城市联通正在做业务验证，面对未来的5G业务做提前准备。”

中兴通讯首席科学家屠嘉顺先生表示，作为5G端到端商用解决方案的提供商，一直致力于5G端到端商用化。在刚刚过去的两周，中兴在雄安白洋淀差不多400平方公里的水面做了5G覆盖测试，中兴目前提供的方案已经在外场做了大量深入、更加细节、更加特殊情况的测试，可以说为2019年的5G商用元年做好了充分准备。

百度今年年初成立了专门处理5G相关业务的专项机构，由公司高层直接领导，时刻关注5G相关技术的发展。“对于百度来说最关注的是5G的两大技术亮点：切片服务、MEC边缘计算，这也是互联网公司真正关注的！” 百度系统部副总裁刘宁先生如此描述5G对于互联网公司的价值。今年上半年百度与联通成立了AI+5G专项实验室，做出了很多实际工作，获得了大量一手的测试经验。百度和英特尔今年一直在频繁沟通边缘计算相关的联合研发，百度希望能够借助英特尔在5G已经做的一些工作，快速启动一个试点的边缘云，为百度很多业务场景提供试验可落地的场景。

同是互联网巨头，腾讯的战略是连接一切。腾讯未来网络实验室主任、国家万人计划专家张云飞强调：“5G的到来对于强化腾讯的连接战略有着非常重要的作用。5G本身是面向万物互联的场景，它能够真正实现连接一切。从人到人、人到物、物到物，不同行业不同服务都需要5G，这与腾讯的连接一切的战略是一脉相承的。”今年年初腾讯成立了未来网络实验室，专门负责5G相关技术的研究和落地工作。同时腾讯和联通建立了5G联合创新实验室；和知名设备商诺基亚也建立了联合创新实验室；与英特尔一起做了很多关于云游戏、关于视频的整体验证工作。腾讯已经迫不及待想要将应用和服务放到5G上面“跑跑看”了。

合适的应用场景是商用落地的关键

过去在4G时代云盘服务大行其道，但由于当时受限于带宽，云无法成为主体，它能做的事还很少，没有办法做很复杂的计算，只能当作简单存储工具。而5G一旦解放了带宽限制，云上更丰富的人机交互可以从原先的客户端换到云端，包括流媒体视频、云游戏，甚至 AR/VR交互。有5G所带来的云端能力，设备本身只需要做很轻量级、很低门槛的处理，这对于用户来讲都是非常高效的，从5G给云带来的巨变无疑可以看到5G应用的未来。

“从2B的角度来讲，目前被业界广泛看好的一类是以汽车为代表的智能网联，当智能驾驶发展到L4级的时候V2X将成为必须，将V2X的一些能力和传统的单机智能能力结合起来，这是5G商用上非常大的机会点。另一个适合5G应用的或许是工业场景，智能制造、尤其是高端智能制造场景。”张云飞如此描绘5G潜在应用场景。

“唯一的问题是商业模式还没有搞好”，英特尔公司数据中心事业部副总裁5G网络架构部总经理林怡颜女士强调，“现在管道上专用的通信技术已经就位，但是互联网开发者并不知道可能也不愿意知道管道上面应该怎样操作，这就体现出API开发的重要性。需要关注的还有5G的商业模式，如何变现、如何管理，如何让各行业在5G变革当中继续生存，这些东西是没有国外现成经验去参考的。”

目前国内的整个5G工作虽已初具规模却仍然任重道远，网络性能、网络稳定性、各方面与预期还有一些差距。还需要全行业同仁继续深入探索，英特尔希望可以与行业深入交流广泛合作，持续推进5G商用落地，充分挖掘5G未来的潜能。